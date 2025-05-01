1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy'de kutlanıyor

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Bugün 1 Mayıs, sadece bir ülkeye ait değil; uluslararası bir dayanışma günü olarak kabul edilir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan meydanlarda toplanarak taleplerini dile getirir, konserler, yürüyüşler ve mitingler düzenlenir.