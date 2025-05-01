1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy'de kutlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: 'Eski Türkiye daha özgürdü'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel: ‘Özelleştirmeler halka hiçbir fayda sağlamıyor’
09:08
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Nahide Toksan: 'Hekim gereksiz yere zaman kaybına uğratılıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremde kesintisiz iletişim için teknoloji üreten Türk girişim
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Pakistan-Hindistan gerilimi
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
18:17
17 dk
ÖZEL HABER
İş hayatında psikolojik erozyon: Sessiz istifa ve mobbing gerçeği
18:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye hedefinde mardin, diyarbakır, batman halkı ne diyor?
19:09
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
149 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:24
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
15:28
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/1-mayis-emek-ve-dayanisma-gunu-kadikoyde-kutlaniyor--1095833256.html
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy'de kutlanıyor
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy'de kutlanıyor
Sputnik Türkiye
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde işçilerin haklarını ve taleplerini dile getirdiği, eşitlik, adalet ve özgürlük... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T10:41+0300
2025-05-01T10:41+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
türkiye
kadıköy
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095832838_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2e958dd7f7478b381ca15220f10d3d7b.jpg
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095832838_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_e4aef2282d33de0092489146c77d7e83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kadıköy, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs, фото
fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kadıköy, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs, фото

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy'de kutlanıyor

10:41 01.05.2025
Abone ol
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde işçilerin haklarını ve taleplerini dile getirdiği, eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesini hatırlattığı bir gün olarak kutlanıyor.
© Sputnik

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'un çeşitli yerlerinde sendikalar, meslek örgütleri, üniversite öğrencileri bir araya geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul&#x27;un çeşitli yerlerinde sendikalar, meslek örgütleri, üniversite öğrencileri bir araya geliyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'un çeşitli yerlerinde sendikalar, meslek örgütleri, üniversite öğrencileri bir araya geliyor.

© Sputnik

Bu yıl da İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli sendikalar, demokratik kitle örgütleri, üniversite öğrencileri Kadıköy’de bir araya gelmeye başladı.

Bu yıl da İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli sendikalar, demokratik kitle örgütleri, üniversite öğrencileri Kadıköy’de bir araya gelmeye başladı. - Sputnik Türkiye
2/7
© Sputnik

Bu yıl da İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli sendikalar, demokratik kitle örgütleri, üniversite öğrencileri Kadıköy’de bir araya gelmeye başladı.

© Sputnik

Söğütlüçeşme metrobüs durağı çevresinde toplanan gruplar, davul zurna eşliğinde Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Söğütlüçeşme metrobüs durağı çevresinde toplanan gruplar, davul zurna eşliğinde Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. - Sputnik Türkiye
3/7
© Sputnik

Söğütlüçeşme metrobüs durağı çevresinde toplanan gruplar, davul zurna eşliğinde Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

© Sputnik

1 Mayıs’ın tarihsel anlamına dikkat çeken katılımcılar, bu günün sadece bir tatil günü olmadığını, işçilerin hak mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulamak için toplanıyor.

1 Mayıs’ın tarihsel anlamına dikkat çeken katılımcılar, bu günün sadece bir tatil günü olmadığını, işçilerin hak mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulamak için toplanıyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© Sputnik

1 Mayıs’ın tarihsel anlamına dikkat çeken katılımcılar, bu günün sadece bir tatil günü olmadığını, işçilerin hak mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulamak için toplanıyor.

© Sputnik

1 Mayıs; sadece işçilerin değil, tüm emekçilerin insanca yaşam, adil ücret, sendikal haklar, iş güvenliği, eşitlik ve sosyal adalet taleplerinin dile getirildiği bir gündür.

1 Mayıs; sadece işçilerin değil, tüm emekçilerin insanca yaşam, adil ücret, sendikal haklar, iş güvenliği, eşitlik ve sosyal adalet taleplerinin dile getirildiği bir gündür. - Sputnik Türkiye
5/7
© Sputnik

1 Mayıs; sadece işçilerin değil, tüm emekçilerin insanca yaşam, adil ücret, sendikal haklar, iş güvenliği, eşitlik ve sosyal adalet taleplerinin dile getirildiği bir gündür.

© Sputnik

İşsizliğe, yoksulluğa, ayrımcılığa ve güvencesizliğe karşı ortak mücadele çağrısı yapılır.

İşsizliğe, yoksulluğa, ayrımcılığa ve güvencesizliğe karşı ortak mücadele çağrısı yapılır. - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik

İşsizliğe, yoksulluğa, ayrımcılığa ve güvencesizliğe karşı ortak mücadele çağrısı yapılır.

© Sputnik

Bugün 1 Mayıs, sadece bir ülkeye ait değil; uluslararası bir dayanışma günü olarak kabul edilir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan meydanlarda toplanarak taleplerini dile getirir, konserler, yürüyüşler ve mitingler düzenlenir.

Bugün 1 Mayıs, sadece bir ülkeye ait değil; uluslararası bir dayanışma günü olarak kabul edilir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan meydanlarda toplanarak taleplerini dile getirir, konserler, yürüyüşler ve mitingler düzenlenir. - Sputnik Türkiye
7/7
© Sputnik

Bugün 1 Mayıs, sadece bir ülkeye ait değil; uluslararası bir dayanışma günü olarak kabul edilir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan meydanlarda toplanarak taleplerini dile getirir, konserler, yürüyüşler ve mitingler düzenlenir.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала