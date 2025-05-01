1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy'de kutlanıyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'un çeşitli yerlerinde sendikalar, meslek örgütleri, üniversite öğrencileri bir araya geliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'un çeşitli yerlerinde sendikalar, meslek örgütleri, üniversite öğrencileri bir araya geliyor.
Bu yıl da İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli sendikalar, demokratik kitle örgütleri, üniversite öğrencileri Kadıköy’de bir araya gelmeye başladı.
Bu yıl da İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli sendikalar, demokratik kitle örgütleri, üniversite öğrencileri Kadıköy’de bir araya gelmeye başladı.
Söğütlüçeşme metrobüs durağı çevresinde toplanan gruplar, davul zurna eşliğinde Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.
Söğütlüçeşme metrobüs durağı çevresinde toplanan gruplar, davul zurna eşliğinde Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.
1 Mayıs’ın tarihsel anlamına dikkat çeken katılımcılar, bu günün sadece bir tatil günü olmadığını, işçilerin hak mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulamak için toplanıyor.
1 Mayıs’ın tarihsel anlamına dikkat çeken katılımcılar, bu günün sadece bir tatil günü olmadığını, işçilerin hak mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulamak için toplanıyor.
1 Mayıs; sadece işçilerin değil, tüm emekçilerin insanca yaşam, adil ücret, sendikal haklar, iş güvenliği, eşitlik ve sosyal adalet taleplerinin dile getirildiği bir gündür.
1 Mayıs; sadece işçilerin değil, tüm emekçilerin insanca yaşam, adil ücret, sendikal haklar, iş güvenliği, eşitlik ve sosyal adalet taleplerinin dile getirildiği bir gündür.
İşsizliğe, yoksulluğa, ayrımcılığa ve güvencesizliğe karşı ortak mücadele çağrısı yapılır.
İşsizliğe, yoksulluğa, ayrımcılığa ve güvencesizliğe karşı ortak mücadele çağrısı yapılır.
Bugün 1 Mayıs, sadece bir ülkeye ait değil; uluslararası bir dayanışma günü olarak kabul edilir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan meydanlarda toplanarak taleplerini dile getirir, konserler, yürüyüşler ve mitingler düzenlenir.
Bugün 1 Mayıs, sadece bir ülkeye ait değil; uluslararası bir dayanışma günü olarak kabul edilir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan meydanlarda toplanarak taleplerini dile getirir, konserler, yürüyüşler ve mitingler düzenlenir.