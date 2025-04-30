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IMF: Rusya 4. büyük ekonomiye sahip
IMF: Rusya 4. büyük ekonomiye sahip
Sputnik Türkiye
Batılı ülkelerin yaptıımlarına rağmen ekonomik büyümede önemli başarılar elde eden Rusya, 2021'den bu yana en yüksek göstergeye ulaşarak 4. sıradaki yerini... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayınladığı rapora göre Rusya, yüzde 3.54'lük payla dünyanın 4. büyük ekonomisine sahip. Küresel ekonomideki payını 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3.54'e çıkaran Rusya, 2024 yılında 6.94 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştı. Konuyla ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, инфографика, imf, uluslararası para fonu (imf), rusya, ekonomi

IMF: Rusya 4. büyük ekonomiye sahip

17:46 30.04.2025
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Batılı ülkelerin yaptıımlarına rağmen ekonomik büyümede önemli başarılar elde eden Rusya, 2021'den bu yana en yüksek göstergeye ulaşarak 4. sıradaki yerini korudu.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayınladığı rapora göre Rusya, yüzde 3.54'lük payla dünyanın 4. büyük ekonomisine sahip. Küresel ekonomideki payını 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3.54'e çıkaran Rusya, 2024 yılında 6.94 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştı.
Konuyla ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.
IMF: Rusya 4. büyük ekonomiye sahip - Sputnik Türkiye
IMF: Rusya 4. büyük ekonomiye sahip - Sputnik Türkiye
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