https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/imf-rusya-4-buyuk-ekonomiye-sahip-1095816508.html

IMF: Rusya 4. büyük ekonomiye sahip

IMF: Rusya 4. büyük ekonomiye sahip

Sputnik Türkiye

Batılı ülkelerin yaptıımlarına rağmen ekonomik büyümede önemli başarılar elde eden Rusya, 2021'den bu yana en yüksek göstergeye ulaşarak 4. sıradaki yerini... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T17:46+0300

2025-04-30T17:46+0300

2025-04-30T17:46+0300

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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayınladığı rapora göre Rusya, yüzde 3.54'lük payla dünyanın 4. büyük ekonomisine sahip. Küresel ekonomideki payını 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3.54'e çıkaran Rusya, 2024 yılında 6.94 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştı. Konuyla ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.

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