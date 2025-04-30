Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında duyurdu: Yarısı Bizden destekleri artıyor

Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira taşınma yardımı sağladık. Şimdi yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğini de 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı iste 125 bin lirayı buluyor.