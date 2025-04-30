Porga Vadisi doğal zenginlikleriyle doğa tutkunlarını cezbediyor

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Vadi, özellikle kuzey yamaçlarından süzülen kar sularıyla önemli bir hidrolojik görevi yerine getiriyor. Çat Barajı’nı besleyen başlıca kaynaklardan biri olan bu bölge, yıl boyunca akan dereleri ve bol suyu sayesinde bölgedeki tarım faaliyetleri için de hayati öneme sahip.