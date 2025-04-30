Porga Vadisi doğal zenginlikleriyle doğa tutkunlarını cezbediyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı, Orta, Öncü ve Salkonak köylerini kapsayan Porga Vadisi, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkıyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı, Orta, Öncü ve Salkonak köylerini kapsayan Porga Vadisi, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkıyor.
Adıyaman sınırında yer alan bu özel coğrafya, hem doğa tutkunları hem de bilim insanları için keşfedilmeyi bekleyen doğal bir laboratuvar niteliği taşıyor.
Adıyaman sınırında yer alan bu özel coğrafya, hem doğa tutkunları hem de bilim insanları için keşfedilmeyi bekleyen doğal bir laboratuvar niteliği taşıyor.
Vadi, özellikle kuzey yamaçlarından süzülen kar sularıyla önemli bir hidrolojik görevi yerine getiriyor. Çat Barajı’nı besleyen başlıca kaynaklardan biri olan bu bölge, yıl boyunca akan dereleri ve bol suyu sayesinde bölgedeki tarım faaliyetleri için de hayati öneme sahip.
Vadi, özellikle kuzey yamaçlarından süzülen kar sularıyla önemli bir hidrolojik görevi yerine getiriyor. Çat Barajı’nı besleyen başlıca kaynaklardan biri olan bu bölge, yıl boyunca akan dereleri ve bol suyu sayesinde bölgedeki tarım faaliyetleri için de hayati öneme sahip.
Porga Vadisi’nin en çarpıcı yönlerinden biri, kendine has iklim koşullarıyla oluşan zengin bitki örtüsü.
Porga Vadisi’nin en çarpıcı yönlerinden biri, kendine has iklim koşullarıyla oluşan zengin bitki örtüsü.
İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin bin bir tonunu barındıran vadide, doğal yaylalar, endemik bitkiler ve farklı çiçek türleri göz kamaştırıyor.
İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin bin bir tonunu barındıran vadide, doğal yaylalar, endemik bitkiler ve farklı çiçek türleri göz kamaştırıyor.