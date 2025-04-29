https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-nazi-almanyasi-abdnin-ayrimcilik-yasalarini-nasil-benimsedi-ve-1095747615.html

Alman Nazizminin Amerikan Kökleri: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?

Alman Nazizminin Amerikan Kökleri: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?

Sputnik Türkiye

St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde (SPbGU) Nazi suçları üzerine ders veren Yegor Yakovlev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Amerikan Jim Crow Yasaları, yani... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T14:00+0300

2025-04-29T14:00+0300

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multi̇medya

vi̇deo

abd

yegor yakovlev

petersburg

nazi almanyası

jim crow yasaları

alman nazizminin amerikan kökleri

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Sputnik için hazırlanan özel video serisinde, Nazizm’in doğuşu ve evrimi üzerine çalışan tarihçi Yegor Yakovlev, Nazi hukukçularının farklı ırklardan insanların evlenmesinin yasaklanması ve göçmenliğe getirilen kısıtlamalar gibi ABD yasalarını örnek almakla kalmayıp, bu yasaları daha radikal bir biçimde nasıl uyguladıklarını anlatıyor.

petersburg

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Alman Nazizminin Amerikan Kökleri 9. Bölüm: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı? Sputnik Türkiye Alman Nazizminin Amerikan Kökleri 9. Bölüm: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı? 2025-04-29T14:00+0300 true PT2M17S

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Sputnik Türkiye

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