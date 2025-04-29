https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-nazi-almanyasi-abdnin-ayrimcilik-yasalarini-nasil-benimsedi-ve-1095747615.html
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde (SPbGU) Nazi suçları üzerine ders veren Yegor Yakovlev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Amerikan Jim Crow Yasaları, yani... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T14:00+0300
2025-04-29T14:00+0300
2025-04-29T14:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
abd
yegor yakovlev
petersburg
nazi almanyası
jim crow yasaları
alman nazizminin amerikan kökleri
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Sputnik için hazırlanan özel video serisinde, Nazizm’in doğuşu ve evrimi üzerine çalışan tarihçi Yegor Yakovlev, Nazi hukukçularının farklı ırklardan insanların evlenmesinin yasaklanması ve göçmenliğe getirilen kısıtlamalar gibi ABD yasalarını örnek almakla kalmayıp, bu yasaları daha radikal bir biçimde nasıl uyguladıklarını anlatıyor.
petersburg
nazi almanyası
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Alman Nazizminin Amerikan Kökleri 9. Bölüm: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?
Sputnik Türkiye
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri 9. Bölüm: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?
2025-04-29T14:00+0300
true
PT2M17S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, abd, yegor yakovlev, petersburg, nazi almanyası, jim crow yasaları, видео, alman nazizminin amerikan kökleri
vi̇deo, abd, yegor yakovlev, petersburg, nazi almanyası, jim crow yasaları, видео, alman nazizminin amerikan kökleri
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?
St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde (SPbGU) Nazi suçları üzerine ders veren Yegor Yakovlev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Amerikan Jim Crow Yasaları, yani siyah nüfusun ırk ayrımına tabi tutulmasına ilişkin yasalar, 1935 Nürnberg Irk Yasaları'nın oluşumunda büyük bir etkiye sahipti.” dedi.