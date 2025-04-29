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Alman Nazizminin Amerikan Kökleri: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?
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St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde (SPbGU) Nazi suçları üzerine ders veren Yegor Yakovlev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Amerikan Jim Crow Yasaları, yani... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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yegor yakovlev
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Sputnik için hazırlanan özel video serisinde, Nazizm’in doğuşu ve evrimi üzerine çalışan tarihçi Yegor Yakovlev, Nazi hukukçularının farklı ırklardan insanların evlenmesinin yasaklanması ve göçmenliğe getirilen kısıtlamalar gibi ABD yasalarını örnek almakla kalmayıp, bu yasaları daha radikal bir biçimde nasıl uyguladıklarını anlatıyor.
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Alman Nazizminin Amerikan Kökleri 9. Bölüm: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?
Sputnik Türkiye
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri 9. Bölüm: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?
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vi̇deo, abd, yegor yakovlev, petersburg, nazi almanyası, jim crow yasaları, видео, alman nazizminin amerikan kökleri
vi̇deo, abd, yegor yakovlev, petersburg, nazi almanyası, jim crow yasaları, видео, alman nazizminin amerikan kökleri

Alman Nazizminin Amerikan Kökleri: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?

14:00 29.04.2025
© SputnikAlman Nazizminin Amerikan Kökleri 9. Bölüm: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı?
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri 9. Bölüm: Nazi Almanyası, ABD'nin ayrımcılık yasalarını nasıl benimsedi ve uyguladı? - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
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St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde (SPbGU) Nazi suçları üzerine ders veren Yegor Yakovlev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Amerikan Jim Crow Yasaları, yani siyah nüfusun ırk ayrımına tabi tutulmasına ilişkin yasalar, 1935 Nürnberg Irk Yasaları'nın oluşumunda büyük bir etkiye sahipti.” dedi.
Sputnik için hazırlanan özel video serisinde, Nazizm’in doğuşu ve evrimi üzerine çalışan tarihçi Yegor Yakovlev, Nazi hukukçularının farklı ırklardan insanların evlenmesinin yasaklanması ve göçmenliğe getirilen kısıtlamalar gibi ABD yasalarını örnek almakla kalmayıp, bu yasaları daha radikal bir biçimde nasıl uyguladıklarını anlatıyor.
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