https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/akgol-sazliginda-bahar-hareketliligi-alli-turnalar-geri-dondu-1095769587.html
Akgöl Sazlığı'nda bahar hareketliliği: Allı turnalar geri döndü
Akgöl Sazlığı'nda bahar hareketliliği: Allı turnalar geri döndü
Sputnik Türkiye
Konya’nın Ereğli ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli sulak alanları arasında gösterilen Akgöl Sazlığı, ilkbaharla birlikte yeniden kuş sesleriyle... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T12:12+0300
2025-04-29T12:12+0300
2025-04-29T12:12+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, konya, akgöl
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, konya, akgöl
Akgöl Sazlığı'nda bahar hareketliliği: Allı turnalar geri döndü
Konya’nın Ereğli ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli sulak alanları arasında gösterilen Akgöl Sazlığı, ilkbaharla birlikte yeniden kuş sesleriyle şenlendi.
© AA / Beytullah Eles
Türkiye’nin önemli sulak alanları arasında bulunan Konya’nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları, Anadolu'nun "allı turnası" flamingolara, çeltikçi ve farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’nin önemli sulak alanları arasında bulunan Konya’nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları, Anadolu'nun "allı turnası" flamingolara, çeltikçi ve farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
© AA / Beytullah Eles
Konya’nın kuş cenneti olarak bilinen Akgöl Sazlığı, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.
Konya’nın kuş cenneti olarak bilinen Akgöl Sazlığı, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.
© AA / Beytullah Eles
Anadolu’da “allı turna” olarak bilinen flamingolar, çeltikçiler ve birçok farklı kuş türü bölgeye akın etti.
Anadolu’da “allı turna” olarak bilinen flamingolar, çeltikçiler ve birçok farklı kuş türü bölgeye akın etti.
© AA / Beytullah Eles
Göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme ve beslenme noktası olan Akgöl Sazlığı, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme ve beslenme noktası olan Akgöl Sazlığı, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
© AA / Beytullah Eles
Kuş popülasyonundaki bu hareketlilik, doğaseverlerin yanı sıra vahşi yaşam fotoğrafçılarını da bölgeye çekiyor.
Kuş popülasyonundaki bu hareketlilik, doğaseverlerin yanı sıra vahşi yaşam fotoğrafçılarını da bölgeye çekiyor.