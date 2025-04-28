https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/tarihi-adim-ankara-unesco-dunya-miras-gecici-listesine-alindi-1095745066.html

Tarihi adım: Ankara, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı

Tarihi adım: Ankara, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı

Sputnik Türkiye

Ankara, modern şehircilik ve mimari mirasıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edildi. Türkiye'nin geçici listedeki varlık sayısı 80'e yükseldi. 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T14:59+0300

2025-04-28T14:59+0300

2025-04-28T15:00+0300

yaşam

unesco

ankara

atatürk bulvarı

ulus

kültür ve turizm bakanlığı

türkiye

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Türkiye'nin başkenti Ankara, tarihi bir adım atarak UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kaydedildi. "Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası" başlıklı dosya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğinde hazırlandı ve başkent Ankara'nın planlı şehircilik anlayışıyla şekillenen yapılı çevresi uluslararası koruma altına alındı.Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki varlık sayısı 80’e ulaştı.Ankara'nın UNESCO süreci nasıl başladı?Ankara'nın geçici listeye dahil edilme süreci, 2021 yılında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubunun katkılarıyla başladı. Başvuru dosyasının hazırlanmasında Prof. Dr. Elvan Altan, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Dr. Zeynep Tuna Yüncü önemli rol oynadı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ise başvuru ve koordinasyon sürecini üstlendi.Ankara neden listeye alındı?UNESCO kriterlerine göre Ankara;Özellikle Atatürk Bulvarı, Ulus ve Kızılay bölgeleri, başvuru dosyasının ana bileşenleri arasında yer aldı.Hangi yapılar dikkat çekiyor?Geçici listeye alınan yapılar arasında şunlar öne çıkıyor:Bu yapılar, başkentin planlı gelişimini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme sürecini en iyi şekilde yansıtıyor.Kültürel mirasın geleceği i̇çin atılan adımlarKültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin evrensel kültürel ve doğal miras değerlerinin uluslararası platformlarda tanıtılması ve korunması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Bakanlık, UNESCO ve diğer küresel iş birliği mekanizmaları aracılığıyla kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/acilmamis-1100-yillik-amfora-bulundu-icinde-zeytin-cekirdekleri-zeytinyagi-sarap-veya-balik-sosu-1095730275.html

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