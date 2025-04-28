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Tarihi adım: Ankara, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı
Tarihi adım: Ankara, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı
Sputnik Türkiye
Ankara, modern şehircilik ve mimari mirasıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edildi. Türkiye'nin geçici listedeki varlık sayısı 80'e yükseldi. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin başkenti Ankara, tarihi bir adım atarak UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kaydedildi. "Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası" başlıklı dosya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğinde hazırlandı ve başkent Ankara'nın planlı şehircilik anlayışıyla şekillenen yapılı çevresi uluslararası koruma altına alındı.Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki varlık sayısı 80’e ulaştı.Ankara'nın UNESCO süreci nasıl başladı?Ankara'nın geçici listeye dahil edilme süreci, 2021 yılında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubunun katkılarıyla başladı. Başvuru dosyasının hazırlanmasında Prof. Dr. Elvan Altan, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Dr. Zeynep Tuna Yüncü önemli rol oynadı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ise başvuru ve koordinasyon sürecini üstlendi.Ankara neden listeye alındı?UNESCO kriterlerine göre Ankara;Özellikle Atatürk Bulvarı, Ulus ve Kızılay bölgeleri, başvuru dosyasının ana bileşenleri arasında yer aldı.Hangi yapılar dikkat çekiyor?Geçici listeye alınan yapılar arasında şunlar öne çıkıyor:Bu yapılar, başkentin planlı gelişimini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme sürecini en iyi şekilde yansıtıyor.Kültürel mirasın geleceği i̇çin atılan adımlarKültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin evrensel kültürel ve doğal miras değerlerinin uluslararası platformlarda tanıtılması ve korunması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Bakanlık, UNESCO ve diğer küresel iş birliği mekanizmaları aracılığıyla kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/acilmamis-1100-yillik-amfora-bulundu-icinde-zeytin-cekirdekleri-zeytinyagi-sarap-veya-balik-sosu-1095730275.html
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unesco, ankara, atatürk bulvarı, ulus, kültür ve turizm bakanlığı, türkiye
unesco, ankara, atatürk bulvarı, ulus, kültür ve turizm bakanlığı, türkiye

Tarihi adım: Ankara, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı

14:59 28.04.2025 (güncellendi: 15:00 28.04.2025)
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Ankara, modern şehircilik ve mimari mirasıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edildi. Türkiye'nin geçici listedeki varlık sayısı 80'e yükseldi.
Türkiye'nin başkenti Ankara, tarihi bir adım atarak UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kaydedildi. "Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası" başlıklı dosya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğinde hazırlandı ve başkent Ankara'nın planlı şehircilik anlayışıyla şekillenen yapılı çevresi uluslararası koruma altına alındı.
Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki varlık sayısı 80’e ulaştı.
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ankara - Sputnik Türkiye
1/3
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ankara - Sputnik Türkiye
2/3
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ankara - Sputnik Türkiye
3/3
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
1/3
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
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© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
3/3
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ankara'nın UNESCO süreci nasıl başladı?

Ankara'nın geçici listeye dahil edilme süreci, 2021 yılında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubunun katkılarıyla başladı. Başvuru dosyasının hazırlanmasında Prof. Dr. Elvan Altan, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Dr. Zeynep Tuna Yüncü önemli rol oynadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ise başvuru ve koordinasyon sürecini üstlendi.

Ankara neden listeye alındı?

UNESCO kriterlerine göre Ankara;
20. yüzyılda yeni kurulan bir ulus-devletin modern başkenti olarak şekillenmesi,
Planlı şehircilik anlayışıyla tasarlanması,
Modern mimari örnekleri ve kamusal alan düzenlemeleriyle örnek teşkil etmesi nedeniyle ii, iv ve vi numaralı kültürel miras kriterleri kapsamında listeye alındı.
Özellikle Atatürk Bulvarı, Ulus ve Kızılay bölgeleri, başvuru dosyasının ana bileşenleri arasında yer aldı.

Hangi yapılar dikkat çekiyor?

Geçici listeye alınan yapılar arasında şunlar öne çıkıyor:
Türkiye Büyük Millet Meclisi I., II. ve III. binaları
Cumhurbaşkanlığı Köşkü
Güven Park
Gençlik Parkı
Ulus Meydanı
Ankara Garı
İş Bankası Binası
Çeşitli bakanlık binaları
Kızılay Meydanı
Bu yapılar, başkentin planlı gelişimini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme sürecini en iyi şekilde yansıtıyor.

Kültürel mirasın geleceği i̇çin atılan adımlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin evrensel kültürel ve doğal miras değerlerinin uluslararası platformlarda tanıtılması ve korunması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Bakanlık, UNESCO ve diğer küresel iş birliği mekanizmaları aracılığıyla kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefini sürdürüyor.
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