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İlişkilerinde yeni kriz dönemine giren Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri
İlişkilerinde yeni kriz dönemine giren Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri
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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, iki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan ve savaşa dönüşebilecek gerilim nedeniyle dünyanın endişe... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti. Hindistan, bu saldırıya yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya almış ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı. Yeni gerginlik dönemini yaşayan Hindistan ile Pakistan'ın sahip olduğu askeri güçler, Sputnik'in infografiğinde.
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İlişkilerinde yeni kriz dönemine giren Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri

17:03 28.04.2025
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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, iki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan ve savaşa dönüşebilecek gerilim nedeniyle dünyanın endişe duyması gerektiğini belirtti.
Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti. Hindistan, bu saldırıya yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya almış ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.
Yeni gerginlik dönemini yaşayan Hindistan ile Pakistan'ın sahip olduğu askeri güçler, Sputnik'in infografiğinde.
İlişkilerinde yeni kriz dönemine giren Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri - Sputnik Türkiye
İlişkilerinde yeni kriz dönemine giren Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri - Sputnik Türkiye
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