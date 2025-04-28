https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/iliskilerinde-yeni-kriz-donemine-giren-hindistan-ve-pakistanin-askeri-gucleri-1095750010.html

İlişkilerinde yeni kriz dönemine giren Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri

İlişkilerinde yeni kriz dönemine giren Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri

Sputnik Türkiye

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, iki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan ve savaşa dönüşebilecek gerilim nedeniyle dünyanın endişe... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T17:03+0300

2025-04-28T17:03+0300

2025-04-28T17:03+0300

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Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti. Hindistan, bu saldırıya yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya almış ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı. Yeni gerginlik dönemini yaşayan Hindistan ile Pakistan'ın sahip olduğu askeri güçler, Sputnik'in infografiğinde.

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