https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/iliskilerinde-yeni-kriz-donemine-giren-hindistan-ve-pakistanin-askeri-gucleri-1095750010.html
İlişkilerinde yeni kriz dönemine giren Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri
İlişkilerinde yeni kriz dönemine giren Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri
Sputnik Türkiye
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, iki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan ve savaşa dönüşebilecek gerilim nedeniyle dünyanın endişe... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T17:03+0300
2025-04-28T17:03+0300
2025-04-28T17:03+0300
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Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti. Hindistan, bu saldırıya yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya almış ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı. Yeni gerginlik dönemini yaşayan Hindistan ile Pakistan'ın sahip olduğu askeri güçler, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, asya & pasifik, pakistan, direniş cephesi, pakistan-hindistan gerilimi, hindistan, инфографика
i̇nfografi̇k, asya & pasifik, pakistan, direniş cephesi, pakistan-hindistan gerilimi, hindistan, инфографика
İlişkilerinde yeni kriz dönemine giren Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, iki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan ve savaşa dönüşebilecek gerilim nedeniyle dünyanın endişe duyması gerektiğini belirtti.
Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti. Hindistan, bu saldırıya yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya almış ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.
Yeni gerginlik dönemini yaşayan Hindistan ile Pakistan'ın sahip olduğu askeri güçler, Sputnik'in infografiğinde.