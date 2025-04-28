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Rize'nin yüksek yayları bulut deniziyle kaplandı
Rize'nin yüksek yayları bulut deniziyle kaplandı
Sputnik Türkiye
Rize’nin Ardeşen ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı köylerde oluşan bulut denizi, kameraya yansıdı. Muhteşem doğası ve lezzetli yemeklerinin yanı sıra... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, rize, yayla

Rize'nin yüksek yayları bulut deniziyle kaplandı

14:49 28.04.2025
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Rize’nin Ardeşen ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı köylerde oluşan bulut denizi, kameraya yansıdı. Muhteşem doğası ve lezzetli yemeklerinin yanı sıra Rize'nin yaylaları bir doğa harikası manzaralar sunuyor.
© AA / Kadir Yarıcı

Rize’nin Ardeşen ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı köylerde oluşan bulut denizi, Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki karla beraber güzel görüntü oluşturdu.

Rize’nin Ardeşen ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı köylerde oluşan bulut denizi, Kaçkar Dağları&#x27;nın zirvesindeki karla beraber güzel görüntü oluşturdu. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Kadir Yarıcı

Rize’nin Ardeşen ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı köylerde oluşan bulut denizi, Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki karla beraber güzel görüntü oluşturdu.

© AA / Kadir Yarıcı

Rize’nin yüksek rakımlı yaylaları yaklaşık 1000 metrenin üstündedir.

Rize’nin yüksek rakımlı yaylaları yaklaşık 1000 metrenin üstündedir. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Kadir Yarıcı

Rize’nin yüksek rakımlı yaylaları yaklaşık 1000 metrenin üstündedir.

© AA / Kadir Yarıcı

Yayla hayatı Haziran ayının başından Eylül ayının ilk haftasına kadar sürüp giden üç aylık bir dönemi kapsar.

Yayla hayatı Haziran ayının başından Eylül ayının ilk haftasına kadar sürüp giden üç aylık bir dönemi kapsar. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Kadir Yarıcı

Yayla hayatı Haziran ayının başından Eylül ayının ilk haftasına kadar sürüp giden üç aylık bir dönemi kapsar.

© AA / Kadir Yarıcı

Yaylalar insanların birbirini bereketi simgeleyen gülsuyu ile ıslatması anlamına gelen ve coşkuyla kutlanan bağbozumu bayramı şenlikleriyle ünlüdür.

Yaylalar insanların birbirini bereketi simgeleyen gülsuyu ile ıslatması anlamına gelen ve coşkuyla kutlanan bağbozumu bayramı şenlikleriyle ünlüdür. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Kadir Yarıcı

Yaylalar insanların birbirini bereketi simgeleyen gülsuyu ile ıslatması anlamına gelen ve coşkuyla kutlanan bağbozumu bayramı şenlikleriyle ünlüdür.

© AA / Kadir Yarıcı

Horon ve sisli manzaralar, yayla yaşamının vazgeçilmezlerindendir.

Horon ve sisli manzaralar, yayla yaşamının vazgeçilmezlerindendir. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Kadir Yarıcı

Horon ve sisli manzaralar, yayla yaşamının vazgeçilmezlerindendir.

© AA / Kadir Yarıcı

Rize'nin yüksek rakımları yayları doğa severlerin listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Rize&#x27;nin yüksek rakımları yayları doğa severlerin listesinde üst sıralarda yer alıyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Kadir Yarıcı

Rize'nin yüksek rakımları yayları doğa severlerin listesinde üst sıralarda yer alıyor.

© AA / Kadir Yarıcı

Karadeniz’e gittikten sonra yayla havası almadan geri dönmek olmaz.

Karadeniz’e gittikten sonra yayla havası almadan geri dönmek olmaz. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Kadir Yarıcı

Karadeniz’e gittikten sonra yayla havası almadan geri dönmek olmaz.

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