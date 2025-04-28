Rize'nin yüksek yayları bulut deniziyle kaplandı

Rize’nin Ardeşen ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı köylerde oluşan bulut denizi, kameraya yansıdı. Muhteşem doğası ve lezzetli yemeklerinin yanı sıra Rize'nin yaylaları bir doğa harikası manzaralar sunuyor.