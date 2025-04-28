Rize'nin yüksek yayları bulut deniziyle kaplandı

Rize’nin Ardeşen ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı köylerde oluşan bulut denizi, Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki karla beraber güzel görüntü oluşturdu.
Rize’nin Ardeşen ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı köylerde oluşan bulut denizi, Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki karla beraber güzel görüntü oluşturdu.
Rize’nin yüksek rakımlı yaylaları yaklaşık 1000 metrenin üstündedir.
Rize’nin yüksek rakımlı yaylaları yaklaşık 1000 metrenin üstündedir.
Yayla hayatı Haziran ayının başından Eylül ayının ilk haftasına kadar sürüp giden üç aylık bir dönemi kapsar.
Yayla hayatı Haziran ayının başından Eylül ayının ilk haftasına kadar sürüp giden üç aylık bir dönemi kapsar.
Yaylalar insanların birbirini bereketi simgeleyen gülsuyu ile ıslatması anlamına gelen ve coşkuyla kutlanan bağbozumu bayramı şenlikleriyle ünlüdür.
Yaylalar insanların birbirini bereketi simgeleyen gülsuyu ile ıslatması anlamına gelen ve coşkuyla kutlanan bağbozumu bayramı şenlikleriyle ünlüdür.
Horon ve sisli manzaralar, yayla yaşamının vazgeçilmezlerindendir.
Horon ve sisli manzaralar, yayla yaşamının vazgeçilmezlerindendir.
Rize'nin yüksek rakımları yayları doğa severlerin listesinde üst sıralarda yer alıyor.
Rize'nin yüksek rakımları yayları doğa severlerin listesinde üst sıralarda yer alıyor.
Karadeniz’e gittikten sonra yayla havası almadan geri dönmek olmaz.
Karadeniz’e gittikten sonra yayla havası almadan geri dönmek olmaz.