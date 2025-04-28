Japonya'da sakura mevsimi devam ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Türk müziğine frak giydiren adam' kimdir?
10:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Turusan Bağcı: ‘Sigorta primleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor’
10:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
12:09
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
13:16
7 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
13:31
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
14:22
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aydın Ağaoğlu: ‘Tüketici hakem heyetleri artık maddi zararların yanında manevi tazminata da hükmedebilecek’
14:33
14 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
14:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklar
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
18:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: '23 Nisan'da meydana gelen deprem, uğurlu bir depremdi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB’ye ikinci operasyon
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
19 Mart operasyonlarının Türkiye'ye ekonomik bedeli
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ‘İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında büyük deprem üretecek bir kırık söz konusu değildir’
18:09
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/1095738045.html
Japonya'da sakura mevsimi devam ediyor
Japonya'da sakura mevsimi devam ediyor
Sputnik Türkiye
Japonya'da her yıl en çok beklenen doğa olayı Sakura mevsimi devam ediyor. "Sakura" genellikle meyvesi için değil, süs ağacı olarak yetiştirilen Prunus... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T13:04+0300
2025-04-28T13:04+0300
multi̇medya
fotoğraf
sakura
kiraz çiçeği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095737213_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0f7f265b31babf72356a1b7979237a36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095737213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ce5a8f0e45a44b994d4c2dce9127ecbd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, sakura, kiraz çiçeği
фото, fotoğraf, sakura, kiraz çiçeği

Japonya'da sakura mevsimi devam ediyor

13:04 28.04.2025
Abone ol
Japonya'da her yıl en çok beklenen doğa olayı Sakura mevsimi devam ediyor. "Sakura" genellikle meyvesi için değil, süs ağacı olarak yetiştirilen Prunus serrulata gibi türü ifade eder ve çiçekler vanilyaya benzer güzel bir kokuya sahip olduğu söylenir.
© AA / Fatih Gönül

Japonya'da sakura mevsimi Mart sonu veya Nisan'ın ilk haftasında başlıyor

Japonya&#x27;da sakura mevsimi Mart sonu veya Nisan&#x27;ın ilk haftasında başlıyor - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Fatih Gönül

Japonya'da sakura mevsimi Mart sonu veya Nisan'ın ilk haftasında başlıyor

© AA / Fatih Gönül

Japonya ile özdeşleşmiş sakura ağaçları, ülkede park ve bahçe gibi alanlarda pembe çiçekleriyle ilgi görüyor.

Japonya ile özdeşleşmiş sakura ağaçları, ülkede park ve bahçe gibi alanlarda pembe çiçekleriyle ilgi görüyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Fatih Gönül

Japonya ile özdeşleşmiş sakura ağaçları, ülkede park ve bahçe gibi alanlarda pembe çiçekleriyle ilgi görüyor.

© AA / Fatih Gönül

Meyve vermeyen ağaç türü, Japon sanatında da sıklıkla kullanılıyor.

Meyve vermeyen ağaç türü, Japon sanatında da sıklıkla kullanılıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Fatih Gönül

Meyve vermeyen ağaç türü, Japon sanatında da sıklıkla kullanılıyor.

© AA / Fatih Gönül

Sakuralar, şehrin park ve bahçelerindeki manzaraya pembelik katıyor.

Sakuralar, şehrin park ve bahçelerindeki manzaraya pembelik katıyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Fatih Gönül

Sakuralar, şehrin park ve bahçelerindeki manzaraya pembelik katıyor.

© AA / Fatih Gönül

Japonya'da sakura olarak bilinen kiraz ağaçları çiçekleniyor ancak mayve vermiyor.

Japonya&#x27;da sakura olarak bilinen kiraz ağaçları çiçekleniyor ancak mayve vermiyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Fatih Gönül

Japonya'da sakura olarak bilinen kiraz ağaçları çiçekleniyor ancak mayve vermiyor.

© AA / Fatih Gönül

"Sakura" genellikle meyvesi için değil, süs ağacı olarak yetiştirilen Prunus serrulata gibi türü ifade eder ve çiçekler vanilyaya benzer güzel bir kokuya sahip olduğu söylenir.

&quot;Sakura&quot; genellikle meyvesi için değil, süs ağacı olarak yetiştirilen Prunus serrulata gibi türü ifade eder ve çiçekler vanilyaya benzer güzel bir kokuya sahip olduğu söylenir. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Fatih Gönül

"Sakura" genellikle meyvesi için değil, süs ağacı olarak yetiştirilen Prunus serrulata gibi türü ifade eder ve çiçekler vanilyaya benzer güzel bir kokuya sahip olduğu söylenir.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала