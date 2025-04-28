Japonya'da sakura mevsimi devam ediyor

Japonya'da her yıl en çok beklenen doğa olayı Sakura mevsimi devam ediyor. "Sakura" genellikle meyvesi için değil, süs ağacı olarak yetiştirilen Prunus serrulata gibi türü ifade eder ve çiçekler vanilyaya benzer güzel bir kokuya sahip olduğu söylenir.