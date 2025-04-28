Japonya'da sakura mevsimi devam ediyor

Japonya'da sakura mevsimi Mart sonu veya Nisan'ın ilk haftasında başlıyor
Japonya'da sakura mevsimi Mart sonu veya Nisan'ın ilk haftasında başlıyor
Japonya ile özdeşleşmiş sakura ağaçları, ülkede park ve bahçe gibi alanlarda pembe çiçekleriyle ilgi görüyor.
Japonya ile özdeşleşmiş sakura ağaçları, ülkede park ve bahçe gibi alanlarda pembe çiçekleriyle ilgi görüyor.
Meyve vermeyen ağaç türü, Japon sanatında da sıklıkla kullanılıyor.
Meyve vermeyen ağaç türü, Japon sanatında da sıklıkla kullanılıyor.
Sakuralar, şehrin park ve bahçelerindeki manzaraya pembelik katıyor.
Sakuralar, şehrin park ve bahçelerindeki manzaraya pembelik katıyor.
Japonya'da sakura olarak bilinen kiraz ağaçları çiçekleniyor ancak mayve vermiyor.
Japonya'da sakura olarak bilinen kiraz ağaçları çiçekleniyor ancak mayve vermiyor.
"Sakura" genellikle meyvesi için değil, süs ağacı olarak yetiştirilen Prunus serrulata gibi türü ifade eder ve çiçekler vanilyaya benzer güzel bir kokuya sahip olduğu söylenir.
"Sakura" genellikle meyvesi için değil, süs ağacı olarak yetiştirilen Prunus serrulata gibi türü ifade eder ve çiçekler vanilyaya benzer güzel bir kokuya sahip olduğu söylenir.