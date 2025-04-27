Manisa’da 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali coşkuyla kutlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
09:45
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklar
10:03
2 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
10:13
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
10:39
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Turusan Bağcı: ‘Sigorta primleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor’
13:42
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
14:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aydın Ağaoğlu: ‘Tüketici hakem heyetleri artık maddi zararların yanında manevi tazminata da hükmedebilecek’
17:11
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklar
19:51
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Türk müziğine frak giydiren adam' kimdir?
10:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Turusan Bağcı: ‘Sigorta primleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor’
10:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
12:09
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
13:16
7 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
13:31
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
14:22
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aydın Ağaoğlu: ‘Tüketici hakem heyetleri artık maddi zararların yanında manevi tazminata da hükmedebilecek’
14:33
14 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
14:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklar
18:11
2 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
18:20
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/manisada-485-uluslararasi-mesir-macunu-festivali-coskuyla-kutlandi-1095718904.html
Manisa’da 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali coşkuyla kutlandı
Manisa’da 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali coşkuyla kutlandı
Sputnik Türkiye
UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Bu... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T15:42+0300
2025-04-27T15:42+0300
türki̇ye
mesir macunu
manisa
manisa valiliği
manisa büyükşehir belediyesi
unesco
unesco dünya mirası
unesco dünya mirası listesi
unesco dünya kültür mirası listesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095717915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fe665c577fd7aa5673cd2f360db8d7e.jpg
türki̇ye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095717915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_776b9fd2a902c12790ac44967716925c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, mesir macunu, manisa, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, unesco, unesco dünya mirası, unesco dünya mirası listesi, unesco dünya kültür mirası listesi, unesco dünya mirası geçici listesi, unesco dünya mirasları, unesco dünya mirası kalıcı listesi, unesco dünya somut olmayan kültür mirası temsili listesi
фото, mesir macunu, manisa, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, unesco, unesco dünya mirası, unesco dünya mirası listesi, unesco dünya kültür mirası listesi, unesco dünya mirası geçici listesi, unesco dünya mirasları, unesco dünya mirası kalıcı listesi, unesco dünya somut olmayan kültür mirası temsili listesi

Manisa’da 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali coşkuyla kutlandı

15:42 27.04.2025
Abone ol
UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Bu yıl 485’incisi gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel kıyafetler giyen katılımcılar, Manisa sokaklarında halkın yoğun ilgisi eşliğinde yürüdü.
© AA / Ahmet Bayram

Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi dönem kostümleriyle canlandıran tiyatrocuların da katıldığı yürüyüşte halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, şehzadelik dönemini Manisa&#x27;da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi&#x27;yi dönem kostümleriyle canlandıran tiyatrocuların da katıldığı yürüyüşte halk oyunları ekipleri gösteri sundu. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ahmet Bayram

Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi dönem kostümleriyle canlandıran tiyatrocuların da katıldığı yürüyüşte halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

© AA / Ahmet Bayram

Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ın her yıl bahar geldiğinde halka saçılmasını istediği Mesir Macunu, 485'inci kez düzenlenen festival kapsamında Manisa'daki Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle saçıldı.

Yavuz Sultan Selim&#x27;in eşi Hafsa Sultan&#x27;ın her yıl bahar geldiğinde halka saçılmasını istediği Mesir Macunu, 485&#x27;inci kez düzenlenen festival kapsamında Manisa&#x27;daki Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle saçıldı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ahmet Bayram

Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ın her yıl bahar geldiğinde halka saçılmasını istediği Mesir Macunu, 485'inci kez düzenlenen festival kapsamında Manisa'daki Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle saçıldı.

© AA / Ahmet BayramYavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ın her yıl bahar geldiğinde halka saçılmasını istediği Mesir Macunu, 485'inci kez düzenlenen festival kapsamında Manisa'daki Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle saçıldı. ( Ahmet Bayram - Anadolu Ajansı )
Mesir Macunu - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ahmet Bayram
© AA / Ahmet BayramUNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi dönem kostümleriyle canlandıran tiyatrocuların da katıldığı yürüyüşte halk oyunları ekipleri gösteri sundu. ( Ahmet Bayram - Anadolu Ajansı )
Mesir Macunu - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ahmet Bayram
© AA / Ahmet BayramUNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi dönem kostümleriyle canlandıran tiyatrocuların da katıldığı yürüyüşte halk oyunları ekipleri gösteri sundu. ( Ahmet Bayram - Anadolu Ajansı )
Mesir Macunu - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ahmet Bayram
© AA / Ahmet BayramUNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi dönem kostümleriyle canlandıran tiyatrocuların da katıldığı yürüyüşte halk oyunları ekipleri gösteri sundu. ( Ahmet Bayram - Anadolu Ajansı )
Mesir Macunu - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ahmet Bayram
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала