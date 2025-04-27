https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/manisada-485-uluslararasi-mesir-macunu-festivali-coskuyla-kutlandi-1095718904.html
Manisa’da 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali coşkuyla kutlandı
Manisa’da 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali coşkuyla kutlandı
Sputnik Türkiye
UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Bu... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T15:42+0300
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фото, mesir macunu, manisa, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, unesco, unesco dünya mirası, unesco dünya mirası listesi, unesco dünya kültür mirası listesi, unesco dünya mirası geçici listesi, unesco dünya mirasları, unesco dünya mirası kalıcı listesi, unesco dünya somut olmayan kültür mirası temsili listesi
Manisa’da 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali coşkuyla kutlandı
UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Bu yıl 485’incisi gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel kıyafetler giyen katılımcılar, Manisa sokaklarında halkın yoğun ilgisi eşliğinde yürüdü.