Bakan Fidan: PKK bir an önce silah bırakmalı

Bizim Suriye ile ilgili yaklaşımımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Biz hep aynı tavrı sergiliyoruz. Bizim için önemli olan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak uluslararası arenada yerini almasıdır. Her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Suriye Anayasası'nın tüm inanç gruplarına eşit ortam sağladığı bir zemin görmek istiyoruz. Suriye'de her şey sıfırdan eksiden başlıyor. Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda. Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz. Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. Somut olarak YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz.