https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/bakan-fidan-pkk-bir-an-once-silah-birakmali-1095716000.html
Bakan Fidan: PKK bir an önce silah bırakmalı
Bakan Fidan: PKK bir an önce silah bırakmalı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. İkili, görüşmelerinin ardından... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T14:16+0300
2025-04-27T14:16+0300
2025-04-27T14:16+0300
türki̇ye
pkk
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör hücresi
terör örgütleri
terör eylemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094737296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b69350c0bf468762258d8a0e80666f3c.jpg
Bakan Fidan, basın toplantısında Türkiye ve Katar arasındaki güçlü ilişkilere ve bölgesel gelişmelere değindi.Katar'la ilişkilerin gün geçtikçe ilerlediğini belirten Bakan Fidan ''Gündemimizin ilk maddesini yine Gazze oluşturdu. Gazze'ye 2 aydır insanı yardım gitmiyor. Filistin tarafı kapsamı bir ateşkese hazır olduğunu ortaya koydu, gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır. Görüşmelerimizde Suriye konusunu da ele aldık. Suriye halkının acılarını dindirmek için beraberce çaba gösterdik, bu işbirliğimizi Suriye'nin yeniden inşası konusunda da devam ettiriyoruz. Yaptırımların kaldırılması için hem Türkiye hem Katar çaba göstermekte. Suriye yönetimine sağlayabileceğimiz ilave desteği konuştuk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı yineledik. Türkiye olarak Katar'la yakın diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgesel barış ve kalkınma vizyonumuzu harekete geçireceğiz'' dedi.'PKK çağrıya bir an önce olumlu cevap vermeli'PKK'nın bir an önce silah bırakmasını ve bölgede normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/disisleri-bakani-hakan-fidan-israil-dahil-hicbir-ulkeyle-catismaya-niyetimiz-yok-1095263647.html
türki̇ye
suriye
doha
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094737296_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b33c1b6efe7c4ed90ac95d4cb463feb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pkk, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör suçu, terör finansmanı, suriye, suriye hükümeti, doha
pkk, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör suçu, terör finansmanı, suriye, suriye hükümeti, doha
Bakan Fidan: PKK bir an önce silah bırakmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. İkili, görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Fidan, PKK'nın silah bırakması gerektiğini belirtti.
Bakan Fidan, basın toplantısında Türkiye ve Katar arasındaki güçlü ilişkilere ve bölgesel gelişmelere değindi.
Katar'la ilişkilerin gün geçtikçe ilerlediğini belirten Bakan Fidan ''Gündemimizin ilk maddesini yine Gazze oluşturdu. Gazze'ye 2 aydır insanı yardım gitmiyor. Filistin tarafı kapsamı bir ateşkese hazır olduğunu ortaya koydu, gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır. Görüşmelerimizde Suriye konusunu da ele aldık. Suriye halkının acılarını dindirmek için beraberce çaba gösterdik, bu işbirliğimizi Suriye'nin yeniden inşası konusunda da devam ettiriyoruz. Yaptırımların kaldırılması için hem Türkiye hem Katar çaba göstermekte. Suriye yönetimine sağlayabileceğimiz ilave desteği konuştuk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı yineledik. Türkiye olarak Katar'la yakın diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgesel barış ve kalkınma vizyonumuzu harekete geçireceğiz'' dedi.
'PKK çağrıya bir an önce olumlu cevap vermeli'
PKK'nın bir an önce silah bırakmasını ve bölgede normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şunları söyledi:
Bizim Suriye ile ilgili yaklaşımımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Biz hep aynı tavrı sergiliyoruz. Bizim için önemli olan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak uluslararası arenada yerini almasıdır. Her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Suriye Anayasası'nın tüm inanç gruplarına eşit ortam sağladığı bir zemin görmek istiyoruz. Suriye'de her şey sıfırdan eksiden başlıyor. Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda. Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz. Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. Somut olarak YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz.