https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/rus-senator-puskov-times-zelenskiyin-barisa-zorlanmasindan-yakiniyor-1095701912.html
Rus Senatör Puşkov: Times, Zelenskiy'in barışa zorlanmasından yakınıyor
Rus Senatör Puşkov: Times, Zelenskiy'in barışa zorlanmasından yakınıyor
Sputnik Türkiye
Times gazetesinin Zelenskiy’in dayatılan bir barışı kabul etmeye zorlandığını savunduğu haberini yorumlayan Rus Senatör Puşkov, İngiliz medya kuruluşunun... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T12:17+0300
2025-04-26T12:17+0300
2025-04-26T12:17+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Times gazetesinin Vladimir Zelenskiy’in dayatılan bir barışı kabul etmeye zorlandığını savunduğu haberine ilişkin Telegram kanalından yorum paylaştı.Times gazetesi daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'da aldığı topraklarını elinde tutma planının ‘taş üzerinde yazıldığını’ ve Vladimir Zelenskiy'in dayatılan barışı kabul etmeye zorlandığını yazmıştı. Gazete, kendi kaynaklara dayanarak ABD Başkanı'nın Zelenskiy'in çatışmanın önerilen çözümünü kabul etmekten başka ‘gerçekten başka seçeneği olmadığına’ emin olduğunu ifade etmişti.Puşkov, “İngiliz Times gazetesi, ‘Zelenskiy'in barışa zorlandığı’ iddiasıyla yakınırken Trump, Rusya'nın elindeki toprakların Ukrayna açısından ebediyen kaybedilmiş olmasına dayanıyor. Bu gerçek bir durum gibi görünüyor. Aynı zamanda Times her zamanki gibi suyu bulandırıyor” ifadelerini kullandı.Rusya'ya söz konusu toprakları Trump'ın ‘vermediğini’, Ukrayna'nın onları çatışmalar sonucunda kaybettiğini belirten Puşkov, ABD Başkanı'nın yaklaşımının sadece sahadaki gerçekleri yansıttığının altını çizdi. Rus Senatör, kaybeden taraf için barışın her zaman zorunlu bir durum olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/puskov-abd-ukraynanin-bariscil-cozum-icin-hicbir-sey-yapmadigini-unutuyor-1095303747.html
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rusya, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi, ukrayna, telegram, vladimir zelenskiy, donald trump, the times, haberler
Rus Senatör Puşkov: Times, Zelenskiy'in barışa zorlanmasından yakınıyor
Times gazetesinin Zelenskiy’in dayatılan bir barışı kabul etmeye zorlandığını savunduğu haberini yorumlayan Rus Senatör Puşkov, İngiliz medya kuruluşunun Ukrayna bağlamındaki ‘gerçek durumdan’ yakınmakta olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Times gazetesinin Vladimir Zelenskiy’in dayatılan bir barışı kabul etmeye zorlandığını savunduğu haberine ilişkin Telegram kanalından yorum paylaştı.
Times gazetesi daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'da aldığı topraklarını elinde tutma planının ‘taş üzerinde yazıldığını’ ve Vladimir Zelenskiy'in dayatılan barışı kabul etmeye zorlandığını yazmıştı. Gazete, kendi kaynaklara dayanarak ABD Başkanı'nın Zelenskiy'in çatışmanın önerilen çözümünü kabul etmekten başka ‘gerçekten başka seçeneği olmadığına’ emin olduğunu ifade etmişti.
Puşkov, “İngiliz Times gazetesi, ‘Zelenskiy'in barışa zorlandığı’ iddiasıyla yakınırken Trump, Rusya'nın elindeki toprakların Ukrayna açısından ebediyen kaybedilmiş olmasına dayanıyor. Bu gerçek bir durum gibi görünüyor. Aynı zamanda Times her zamanki gibi suyu bulandırıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya'ya söz konusu toprakları Trump'ın ‘vermediğini’, Ukrayna'nın onları çatışmalar sonucunda kaybettiğini belirten Puşkov, ABD Başkanı'nın yaklaşımının sadece sahadaki gerçekleri yansıttığının altını çizdi. Rus Senatör, kaybeden taraf için barışın her zaman zorunlu bir durum olduğunu ifade etti.