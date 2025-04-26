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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/hava-savunma-gucleri-rusyanin-bolgelerinde-45-ukrayna-ihasi-imha-etti-1095700766.html
Hava savunma güçleri Rusya’nın bölgelerinde 45 Ukrayna İHA’sı imha etti
Hava savunma güçleri Rusya’nın bölgelerinde 45 Ukrayna İHA’sı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 4 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 45 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini ve... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T10:32+0300
2025-04-26T10:32+0300
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rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇ha
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kursk bölgesi
rostov bölgesi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri dün gece Kursk, Belgorod, Rostov ve Lipetsk bölgeleri üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait toplam 45 İHA’yı imha etti ve engelledi.Açıklamada, “Geçen gece boyunca görevdeki hava savunma sistemleri Kursk Bölgesi üzerinde 27, Belgorod Bölgesi üzerinde 16, Rostov Bölgesi üzerinde bir ve Lipetsk Bölgesi üzerinde bir olmak üzere Ukrayna’ya ait toplam 45 uçak tipi İHA imha etti ve engelledi” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-ukraynaya-ait-78-ihayi-imha-etti-1094961970.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kursk bölgesi, rostov bölgesi, belgorod, lipetsk

Hava savunma güçleri Rusya’nın bölgelerinde 45 Ukrayna İHA’sı imha etti

10:32 26.04.2025
Rus Hava Savunması
Rus Hava Savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 4 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 45 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini ve engellediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri dün gece Kursk, Belgorod, Rostov ve Lipetsk bölgeleri üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait toplam 45 İHA’yı imha etti ve engelledi.
Açıklamada, “Geçen gece boyunca görevdeki hava savunma sistemleri Kursk Bölgesi üzerinde 27, Belgorod Bölgesi üzerinde 16, Rostov Bölgesi üzerinde bir ve Lipetsk Bölgesi üzerinde bir olmak üzere Ukrayna’ya ait toplam 45 uçak tipi İHA imha etti ve engelledi” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 78 İHA'yı imha etti
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