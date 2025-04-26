https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/hava-savunma-gucleri-rusyanin-bolgelerinde-45-ukrayna-ihasi-imha-etti-1095700766.html
Hava savunma güçleri Rusya’nın bölgelerinde 45 Ukrayna İHA’sı imha etti
Hava savunma güçleri Rusya’nın bölgelerinde 45 Ukrayna İHA’sı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 4 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 45 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini ve... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T10:32+0300
2025-04-26T10:32+0300
2025-04-26T10:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri dün gece Kursk, Belgorod, Rostov ve Lipetsk bölgeleri üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait toplam 45 İHA’yı imha etti ve engelledi.Açıklamada, “Geçen gece boyunca görevdeki hava savunma sistemleri Kursk Bölgesi üzerinde 27, Belgorod Bölgesi üzerinde 16, Rostov Bölgesi üzerinde bir ve Lipetsk Bölgesi üzerinde bir olmak üzere Ukrayna’ya ait toplam 45 uçak tipi İHA imha etti ve engelledi” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-ukraynaya-ait-78-ihayi-imha-etti-1094961970.html
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kursk bölgesi
rostov bölgesi
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kursk bölgesi, rostov bölgesi, belgorod, lipetsk
Hava savunma güçleri Rusya’nın bölgelerinde 45 Ukrayna İHA’sı imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 4 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 45 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini ve engellediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri dün gece Kursk, Belgorod, Rostov ve Lipetsk bölgeleri üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait toplam 45 İHA’yı imha etti ve engelledi.
Açıklamada, “Geçen gece boyunca görevdeki hava savunma sistemleri Kursk Bölgesi üzerinde 27, Belgorod Bölgesi üzerinde 16, Rostov Bölgesi üzerinde bir ve Lipetsk Bölgesi üzerinde bir olmak üzere Ukrayna’ya ait toplam 45 uçak tipi İHA imha etti ve engelledi” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.