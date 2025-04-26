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Japonya’da geleneksel 'Ağlayan Bebek Sumo' festivali renkli görüntülere sahne oldu
Japonya’da geleneksel 'Ağlayan Bebek Sumo' festivali renkli görüntülere sahne oldu
Sputnik Türkiye
Japonya'da yüzyıllardır devam eden 'Ağlayan Bebek Sumo' festivali, bu yıl da bebeklerin mutluluğu ve sağlığı için düzenlendi. Minik sumocuların ağlama... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T18:03+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, japonya, dünya, festival
фото, fotoğraf, fotoğraf, japonya, dünya, festival

Japonya’da geleneksel 'Ağlayan Bebek Sumo' festivali renkli görüntülere sahne oldu

18:03 26.04.2025
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Japonya'da yüzyıllardır devam eden 'Ağlayan Bebek Sumo' festivali, bu yıl da bebeklerin mutluluğu ve sağlığı için düzenlendi. Minik sumocuların ağlama yarışması izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
© AA / David Mareuil

Japonya'nın köklü geleneklerinden biri olan "Ağlayan Bebek Sumo" festivali, bu yıl da coşkuyla kutlandı. Başkent Tokyo’daki Sensoji Tapınağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sumo güreşçileri kucaklarında tuttukları bebeklerin ağlaması için yarıştı.

Japonya&#x27;nın köklü geleneklerinden biri olan &quot;Ağlayan Bebek Sumo&quot; festivali, bu yıl da coşkuyla kutlandı. Başkent Tokyo’daki Sensoji Tapınağı&#x27;nda gerçekleştirilen etkinlikte, sumo güreşçileri kucaklarında tuttukları bebeklerin ağlaması için yarıştı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / David Mareuil

Japonya'nın köklü geleneklerinden biri olan "Ağlayan Bebek Sumo" festivali, bu yıl da coşkuyla kutlandı. Başkent Tokyo’daki Sensoji Tapınağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sumo güreşçileri kucaklarında tuttukları bebeklerin ağlaması için yarıştı.

© AA / David Mareuil

Yüzyıllardır düzenlenen bu festivalin temel amacı, bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştıracağına ve çocuklara uzun, sağlıklı bir ömür getireceğine inanılması.

Yüzyıllardır düzenlenen bu festivalin temel amacı, bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştıracağına ve çocuklara uzun, sağlıklı bir ömür getireceğine inanılması. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / David Mareuil

Yüzyıllardır düzenlenen bu festivalin temel amacı, bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştıracağına ve çocuklara uzun, sağlıklı bir ömür getireceğine inanılması.

© AA / David Mareuil

Etkinlik sırasında sumocular, bebekleri hafifçe sallayarak veya komik sesler çıkararak ağlatmaya çalıştı. Ağlayan bebekler arasında en güçlü ses çıkaranlar, etkinliğin "kazananları" ilan edildi.

Etkinlik sırasında sumocular, bebekleri hafifçe sallayarak veya komik sesler çıkararak ağlatmaya çalıştı. Ağlayan bebekler arasında en güçlü ses çıkaranlar, etkinliğin &quot;kazananları&quot; ilan edildi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / David Mareuil

Etkinlik sırasında sumocular, bebekleri hafifçe sallayarak veya komik sesler çıkararak ağlatmaya çalıştı. Ağlayan bebekler arasında en güçlü ses çıkaranlar, etkinliğin "kazananları" ilan edildi.

© AA / David Mareuil

Bu yılki festivale yüzlerce aile katıldı ve etkinlik büyük bir ilgi gördü. Çocuklarının sağlığı için festivalde yer almak isteyen ebeveynler, renkli ve sevimli görüntüler oluşturdu.

Bu yılki festivale yüzlerce aile katıldı ve etkinlik büyük bir ilgi gördü. Çocuklarının sağlığı için festivalde yer almak isteyen ebeveynler, renkli ve sevimli görüntüler oluşturdu. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / David Mareuil

Bu yılki festivale yüzlerce aile katıldı ve etkinlik büyük bir ilgi gördü. Çocuklarının sağlığı için festivalde yer almak isteyen ebeveynler, renkli ve sevimli görüntüler oluşturdu.

© AA / David Mareuil

“Çocuklarımızın ağlaması, onların sağlıklı bir yaşam sürmesi için bir dua gibi algılanıyor. Bu gelenek, toplumumuz için hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel”

“Çocuklarımızın ağlaması, onların sağlıklı bir yaşam sürmesi için bir dua gibi algılanıyor. Bu gelenek, toplumumuz için hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel” - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / David Mareuil

“Çocuklarımızın ağlaması, onların sağlıklı bir yaşam sürmesi için bir dua gibi algılanıyor. Bu gelenek, toplumumuz için hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel”

© AA / David Mareuil

Festivalde sumo ringine çıkan bebekler "Gyoji" adı verilen hakemler tarafından maskeyle korkutulup ağlatılıyor.

Festivalde sumo ringine çıkan bebekler &quot;Gyoji&quot; adı verilen hakemler tarafından maskeyle korkutulup ağlatılıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / David Mareuil

Festivalde sumo ringine çıkan bebekler "Gyoji" adı verilen hakemler tarafından maskeyle korkutulup ağlatılıyor.

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