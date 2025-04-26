Japonya’da geleneksel 'Ağlayan Bebek Sumo' festivali renkli görüntülere sahne oldu

Japonya'nın köklü geleneklerinden biri olan "Ağlayan Bebek Sumo" festivali, bu yıl da coşkuyla kutlandı. Başkent Tokyo’daki Sensoji Tapınağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sumo güreşçileri kucaklarında tuttukları bebeklerin ağlaması için yarıştı.
Japonya'nın köklü geleneklerinden biri olan "Ağlayan Bebek Sumo" festivali, bu yıl da coşkuyla kutlandı. Başkent Tokyo’daki Sensoji Tapınağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sumo güreşçileri kucaklarında tuttukları bebeklerin ağlaması için yarıştı.
Yüzyıllardır düzenlenen bu festivalin temel amacı, bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştıracağına ve çocuklara uzun, sağlıklı bir ömür getireceğine inanılması.
Yüzyıllardır düzenlenen bu festivalin temel amacı, bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştıracağına ve çocuklara uzun, sağlıklı bir ömür getireceğine inanılması.
Etkinlik sırasında sumocular, bebekleri hafifçe sallayarak veya komik sesler çıkararak ağlatmaya çalıştı. Ağlayan bebekler arasında en güçlü ses çıkaranlar, etkinliğin "kazananları" ilan edildi.
Etkinlik sırasında sumocular, bebekleri hafifçe sallayarak veya komik sesler çıkararak ağlatmaya çalıştı. Ağlayan bebekler arasında en güçlü ses çıkaranlar, etkinliğin "kazananları" ilan edildi.
Bu yılki festivale yüzlerce aile katıldı ve etkinlik büyük bir ilgi gördü. Çocuklarının sağlığı için festivalde yer almak isteyen ebeveynler, renkli ve sevimli görüntüler oluşturdu.
Bu yılki festivale yüzlerce aile katıldı ve etkinlik büyük bir ilgi gördü. Çocuklarının sağlığı için festivalde yer almak isteyen ebeveynler, renkli ve sevimli görüntüler oluşturdu.
“Çocuklarımızın ağlaması, onların sağlıklı bir yaşam sürmesi için bir dua gibi algılanıyor. Bu gelenek, toplumumuz için hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel”
“Çocuklarımızın ağlaması, onların sağlıklı bir yaşam sürmesi için bir dua gibi algılanıyor. Bu gelenek, toplumumuz için hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel”
Festivalde sumo ringine çıkan bebekler "Gyoji" adı verilen hakemler tarafından maskeyle korkutulup ağlatılıyor.
Festivalde sumo ringine çıkan bebekler "Gyoji" adı verilen hakemler tarafından maskeyle korkutulup ağlatılıyor.