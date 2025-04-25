https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/turkiyede-deprem-riski-en-az-olan-20-kent-siralandi-1095690765.html

Türkiye’de deprem riski en az olan 20 kent sıralandı

Türkiye’de deprem riski en az olan 20 kent sıralandı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin gündeminin ilk sıralarında İstanbul depremiyle beraber illerin deprem tehlikesi tartışılıyor. AFAD ve MTA verilerine göre, Türkiye'nin en güvenli... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T16:43+0300

2025-04-25T16:43+0300

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AFAD ve MTA'nın güncellediği Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Aktif Fay Haritası, ülkede deprem riski en az olan şehirleri sıraladı. Listede yer alan şehirler, özellikle fay hatlarına uzaklığı, jeolojik yapısı ve tarihsel sismik aktiviteye göre sıralandı.Türkiye, aktif fay hatlarıyla çevrili bir ülke olması sebebiyle her an deprem riskiyle karşı karşıya. Özellikle İstanbul ve Kütahya gibi son zamanlarda sarsıntı yaşayan şehirlerin ardından, vatandaşların güvenli bölgelere ilgisi arttı. Bu talep doğrultusunda, AFAD ve MTA tarafından hazırlanan veriler, güvenli şehirlerin belirlenmesinde temel kriter oldu.Bir şehrin deprem açısından güvenli sayılması için şu faktörler göz önünde bulunduruluyor:Bu kriterlere göre en düşük riskli şehirler belirlendi.Deprem riski en az olan 20 kentNTV'nin aktardığına göre, AFAD ve MTA verileriyle, Türkiye'nin en güvenli 20 şehri şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/prof-dr-naci-gorurden-cok-sert-istanbul-depremi-uyarisi-fay-hatlarini-acikladi-tehdit-artti-ayni-1095674147.html

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