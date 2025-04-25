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Türkiye’de deprem riski en az olan 20 kent sıralandı
Türkiye’de deprem riski en az olan 20 kent sıralandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin gündeminin ilk sıralarında İstanbul depremiyle beraber illerin deprem tehlikesi tartışılıyor. AFAD ve MTA verilerine göre, Türkiye'nin en güvenli... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD ve MTA'nın güncellediği Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Aktif Fay Haritası, ülkede deprem riski en az olan şehirleri sıraladı. Listede yer alan şehirler, özellikle fay hatlarına uzaklığı, jeolojik yapısı ve tarihsel sismik aktiviteye göre sıralandı.Türkiye, aktif fay hatlarıyla çevrili bir ülke olması sebebiyle her an deprem riskiyle karşı karşıya. Özellikle İstanbul ve Kütahya gibi son zamanlarda sarsıntı yaşayan şehirlerin ardından, vatandaşların güvenli bölgelere ilgisi arttı. Bu talep doğrultusunda, AFAD ve MTA tarafından hazırlanan veriler, güvenli şehirlerin belirlenmesinde temel kriter oldu.Bir şehrin deprem açısından güvenli sayılması için şu faktörler göz önünde bulunduruluyor:Bu kriterlere göre en düşük riskli şehirler belirlendi.Deprem riski en az olan 20 kentNTV'nin aktardığına göre, AFAD ve MTA verileriyle, Türkiye'nin en güvenli 20 şehri şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/prof-dr-naci-gorurden-cok-sert-istanbul-depremi-uyarisi-fay-hatlarini-acikladi-tehdit-artti-ayni-1095674147.html
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Türkiye’de deprem riski en az olan 20 kent sıralandı

16:43 25.04.2025 (güncellendi: 16:46 25.04.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© Fotoğraf
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Türkiye'nin gündeminin ilk sıralarında İstanbul depremiyle beraber illerin deprem tehlikesi tartışılıyor. AFAD ve MTA verilerine göre, Türkiye'nin en güvenli şehirleri . Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi riskli bölgelerden uzak olan 20 şehir, düşük sismik tehlike nedeniyle hem yaşam hem yatırım açısından öne çıkıyor.
AFAD ve MTA'nın güncellediği Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Aktif Fay Haritası, ülkede deprem riski en az olan şehirleri sıraladı. Listede yer alan şehirler, özellikle fay hatlarına uzaklığı, jeolojik yapısı ve tarihsel sismik aktiviteye göre sıralandı.
Türkiye, aktif fay hatlarıyla çevrili bir ülke olması sebebiyle her an deprem riskiyle karşı karşıya. Özellikle İstanbul ve Kütahya gibi son zamanlarda sarsıntı yaşayan şehirlerin ardından, vatandaşların güvenli bölgelere ilgisi arttı. Bu talep doğrultusunda, AFAD ve MTA tarafından hazırlanan veriler, güvenli şehirlerin belirlenmesinde temel kriter oldu.
Bir şehrin deprem açısından güvenli sayılması için şu faktörler göz önünde bulunduruluyor:
Fay hatlarına uzaklık
Zemin özellikleri
Tarihsel depremler
Jeolojik ve sismik analizler
Bu kriterlere göre en düşük riskli şehirler belirlendi.

Deprem riski en az olan 20 kent

NTV'nin aktardığına göre, AFAD ve MTA verileriyle, Türkiye'nin en güvenli 20 şehri şu şekilde sıralandı:
1.
Sinop – Karadeniz kıyısında, düşük sismik aktiviteye sahip
2.
Artvin – Doğu Karadeniz’de, fay hatlarına uzak konumda
3.
Rize – Merkez ve doğu ilçeleri sismik açıdan güvenli
4.
Trabzon – Gelişmiş Karadeniz ili, düşük deprem tehdidi
5.
Giresun – Jeolojik olarak sağlam zemine sahip
6.
Kastamonu – Karadeniz ile İç Anadolu arasında, düşük riskli
7.
Bartın – Sakin yapısıyla deprem açısından avantajlı
8.
Zonguldak – Hem kıyı hem iç bölgeleri güvenli
9.
Karabük – Sanayi kenti olmasına rağmen düşük tehlike
10.
Amasya – Büyük deprem yaşamamış, güvenli geçmişe sahip
11.
Çankırı – Sismik haritada düşük riskli olarak sınıflanıyor
12.
Yozgat – Orta Anadolu’da güvenli yaşam alanı sunuyor
13.
Kırşehir – Fay hatlarından uzak, sakin jeolojik yapı
14.
Nevşehir – Turizm merkezi olmasının yanı sıra güvenli
15.
Niğde – İç Anadolu’da düşük sismik aktivite bölgesi
16.
Aksaray – Hem ulaşım hem de yapılaşma açısından avantajlı
17.
Konya – Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip, düşük risk
18.
Karaman – Komşu illeriyle benzer düşük risk profiline sahip
19.
Kırıkkale – Ankara’ya yakın ancak düşük tehlike taşıyor
20.
Edirne – Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen güvenli
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