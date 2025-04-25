https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/meteoroloji-uyardi-gok-gurultulu-saganak-yagislar-bekleniyor-1095670012.html
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 25 Nisan için kuvvetli yağış, rüzgâr ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Denizli, Isparta, Antalya ve Erzurum gibi illerde yağışlar kuvvetli olacak. Doğu Anadolu’da fırtına bekleniyor.
2025-04-25T06:52+0300
2025-04-25T06:52+0300
2025-04-25T06:52+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
hava
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kuvvetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2025 Cuma günü için yayımladığı günlük hava tahmin raporuna göre, ülkenin büyük kısmında sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyorEge, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ve Bilecik'in doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Toz taşımına ve fırtınaya dikkatHava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Marmara BölgesiBALIKESİR 23°C – Parçalı ve çok bulutluEDİRNE 26°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 18°C – Parçalı ve çok bulutluSAKARYA 18°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEge BölgesiAFYONKARAHİSAR 17°C – Öğleden sonra yerel kuvvetli yağışDENİZLİ 23°C – Öğleden sonra yerel kuvvetli yağışİZMİR 23°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakMUĞLA 19°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakAkdeniz BölgesiADANA 23°C – Kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışANTALYA 21°C – İç ve doğusunda yerel kuvvetli yağışBURDUR 20°C – Yerel kuvvetli yağışHATAY 21°C – Yerel sağanak yağışlıİç Anadolu BölgesiANKARA 14°C – Yerel sağanak yağışlıESKİŞEHİR 18°C – Yerel sağanak yağışlıKONYA 20°C – Öğle sonrası yağışlıSİVAS 19°C – Yerel sağanak yağışlıBatı KaradenizBOLU 16°C – Aralıklı sağanak yağışlıKARABÜK 16°C – Aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 14°C – Aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C – Aralıklı sağanak yağışlıOrta ve Doğu Karadeniz AMASYA 20°C – Aralıklı sağanak yağışlıRİZE 15°C – Aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN 13°C – Aralıklı sağanak yağışlıTRABZON 16°C – Aralıklı sağanak yağışlıDoğu Anadolu BölgesiERZURUM 15°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlıKARS 12°C – Aralıklı sağanak yağışlıMALATYA 23°C – Aralıklı sağanak yağışlıVAN 10°C – Aralıklı sağanak yağışlıGüneydoğu Anadolu BölgesiADIYAMAN 25°C – Aralıklı sağanak yağışlıDİYARBAKIR 25°C – Aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 22°C – Aralıklı sağanak yağışlıMARDİN 21°C – Aralıklı sağanak yağışlı
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25 nisan hava durumu, meteoroloji uyarısı, kuvvetli yağış nerede, rüzgar kaç km, doğu anadolu fırtına, antalya yağmur, türkiye hava tahmini, toz taşınımı
25 nisan hava durumu, meteoroloji uyarısı, kuvvetli yağış nerede, rüzgar kaç km, doğu anadolu fırtına, antalya yağmur, türkiye hava tahmini, toz taşınımı
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor
25 Nisan Cuma günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece düşerken, bazı iller için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2025 Cuma günü için yayımladığı günlük hava tahmin raporuna göre, ülkenin büyük kısmında sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor
Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ve Bilecik'in doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.
Yağışların, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Toz taşımına ve fırtınaya dikkat
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
BALIKESİR 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 26°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 18°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR 17°C – Öğleden sonra yerel kuvvetli yağış
DENİZLİ 23°C – Öğleden sonra yerel kuvvetli yağış
İZMİR 23°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
MUĞLA 19°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
ADANA 23°C – Kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış
ANTALYA 21°C – İç ve doğusunda yerel kuvvetli yağış
BURDUR 20°C – Yerel kuvvetli yağış
HATAY 21°C – Yerel sağanak yağışlı
ANKARA 14°C – Yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C – Yerel sağanak yağışlı
KONYA 20°C – Öğle sonrası yağışlı
SİVAS 19°C – Yerel sağanak yağışlı
BOLU 16°C – Aralıklı sağanak yağışlı
KARABÜK 16°C – Aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 14°C – Aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C – Aralıklı sağanak yağışlı
AMASYA 20°C – Aralıklı sağanak yağışlı
RİZE 15°C – Aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C – Aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 16°C – Aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM 15°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
KARS 12°C – Aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA 23°C – Aralıklı sağanak yağışlı
VAN 10°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
ADIYAMAN 25°C – Aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 25°C – Aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 22°C – Aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN 21°C – Aralıklı sağanak yağışlı