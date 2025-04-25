https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/meteoroloji-uyardi-gok-gurultulu-saganak-yagislar-bekleniyor-1095670012.html

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 25 Nisan için kuvvetli yağış, rüzgâr ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Denizli, Isparta, Antalya ve Erzurum gibi illerde yağışlar kuvvetli olacak. Doğu Anadolu’da fırtına bekleniyor.

2025-04-25T06:52+0300

2025-04-25T06:52+0300

2025-04-25T06:52+0300

yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2025 Cuma günü için yayımladığı günlük hava tahmin raporuna göre, ülkenin büyük kısmında sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyorEge, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ve Bilecik'in doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Toz taşımına ve fırtınaya dikkatHava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Marmara BölgesiBALIKESİR 23°C – Parçalı ve çok bulutluEDİRNE 26°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 18°C – Parçalı ve çok bulutluSAKARYA 18°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEge BölgesiAFYONKARAHİSAR 17°C – Öğleden sonra yerel kuvvetli yağışDENİZLİ 23°C – Öğleden sonra yerel kuvvetli yağışİZMİR 23°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakMUĞLA 19°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakAkdeniz BölgesiADANA 23°C – Kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışANTALYA 21°C – İç ve doğusunda yerel kuvvetli yağışBURDUR 20°C – Yerel kuvvetli yağışHATAY 21°C – Yerel sağanak yağışlıİç Anadolu BölgesiANKARA 14°C – Yerel sağanak yağışlıESKİŞEHİR 18°C – Yerel sağanak yağışlıKONYA 20°C – Öğle sonrası yağışlıSİVAS 19°C – Yerel sağanak yağışlıBatı KaradenizBOLU 16°C – Aralıklı sağanak yağışlıKARABÜK 16°C – Aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 14°C – Aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C – Aralıklı sağanak yağışlıOrta ve Doğu Karadeniz AMASYA 20°C – Aralıklı sağanak yağışlıRİZE 15°C – Aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN 13°C – Aralıklı sağanak yağışlıTRABZON 16°C – Aralıklı sağanak yağışlıDoğu Anadolu BölgesiERZURUM 15°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlıKARS 12°C – Aralıklı sağanak yağışlıMALATYA 23°C – Aralıklı sağanak yağışlıVAN 10°C – Aralıklı sağanak yağışlıGüneydoğu Anadolu BölgesiADIYAMAN 25°C – Aralıklı sağanak yağışlıDİYARBAKIR 25°C – Aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 22°C – Aralıklı sağanak yağışlıMARDİN 21°C – Aralıklı sağanak yağışlı

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