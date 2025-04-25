https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/aydinda-sasirtan-kesif-yol-calismasinda-roma-donemine-ait-insan-kemikleri-bulundu-1095697586.html

Aydın'da şaşırtan keşif: Yol çalışmasında Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu

Aydın'da şaşırtan keşif: Yol çalışmasında Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Efeler ilçesinde Tralleis Antik Kenti yakınlarında yapılan yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu. Arkeolojik sit alanındaki çalışmalarda... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T23:26+0300

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Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde, belediye ekiplerinin yol yenileme çalışmaları sırasında arkeolojik bir keşif yapıldı.Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çalışma alanında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kremasyon (yakılarak gömü) küpleri ve insan kemikleri ortaya çıkarıldı.Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle çalışmalar, Aydın Müze Müdürlüğü gözetiminde yürütüldü. Kazı sırasında, büyük taşların arasında yakılan insanların külleri ve kemiklerinin konulduğu küpler tespit edildi. Müze yetkilileri, küpleri incelediklerinde çok sayıda insan kemiğine rastladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ayasofyanin-altinda-insanlik-tarihini-degistirecek-kesif-roma-hazinesi-ve-gizli-gecitler-1600-yil-1092686331.html

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roma, aydın, tarih, türk tarih kurumu (ttk), doğal tarih müzesi, yol, yol çalışması, yol haritası