https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/aydinda-sasirtan-kesif-yol-calismasinda-roma-donemine-ait-insan-kemikleri-bulundu-1095697586.html
Aydın'da şaşırtan keşif: Yol çalışmasında Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu
Aydın'da şaşırtan keşif: Yol çalışmasında Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Efeler ilçesinde Tralleis Antik Kenti yakınlarında yapılan yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu. Arkeolojik sit alanındaki çalışmalarda... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T23:26+0300
2025-04-25T23:26+0300
2025-04-25T23:26+0300
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doğal tarih müzesi
yol
yol çalışması
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Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde, belediye ekiplerinin yol yenileme çalışmaları sırasında arkeolojik bir keşif yapıldı.Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çalışma alanında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kremasyon (yakılarak gömü) küpleri ve insan kemikleri ortaya çıkarıldı.Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle çalışmalar, Aydın Müze Müdürlüğü gözetiminde yürütüldü. Kazı sırasında, büyük taşların arasında yakılan insanların külleri ve kemiklerinin konulduğu küpler tespit edildi. Müze yetkilileri, küpleri incelediklerinde çok sayıda insan kemiğine rastladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ayasofyanin-altinda-insanlik-tarihini-degistirecek-kesif-roma-hazinesi-ve-gizli-gecitler-1600-yil-1092686331.html
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roma, aydın, tarih, türk tarih kurumu (ttk), doğal tarih müzesi, yol, yol çalışması, yol haritası
roma, aydın, tarih, türk tarih kurumu (ttk), doğal tarih müzesi, yol, yol çalışması, yol haritası
Aydın'da şaşırtan keşif: Yol çalışmasında Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde Tralleis Antik Kenti yakınlarında yapılan yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu. Arkeolojik sit alanındaki çalışmalarda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen kremasyon küpleri içerisinde çok sayıda kemik ortaya çıkarıldı. Küpler ve kemikler Aydın Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde, belediye ekiplerinin yol yenileme çalışmaları sırasında arkeolojik bir keşif yapıldı.
Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çalışma alanında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kremasyon (yakılarak gömü) küpleri ve insan kemikleri ortaya çıkarıldı.
Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle çalışmalar, Aydın Müze Müdürlüğü gözetiminde yürütüldü. Kazı sırasında, büyük taşların arasında yakılan insanların külleri ve kemiklerinin konulduğu küpler tespit edildi. Müze yetkilileri, küpleri incelediklerinde çok sayıda insan kemiğine rastladı.