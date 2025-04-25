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Zanzibar’ın kuzeyinde saklı bir dünya: Tumbatu Adası
Zanzibar’ın kuzeyinde saklı bir dünya: Tumbatu Adası
Sputnik Türkiye
Hint Okyanusu'nun turkuaz suları arasında sessizliğini koruyan Tumbatu Adası, Tanzanya’ya bağlı Zanzibar takımadalarının kuzeyinde yer alıyor. Tanzanya’nın... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T14:55+0300
2025-04-25T14:55+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, tanzanya, tumbatu adası
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, tanzanya, tumbatu adası
Zanzibar’ın kuzeyinde saklı bir dünya: Tumbatu Adası
Hint Okyanusu'nun turkuaz suları arasında sessizliğini koruyan Tumbatu Adası, Tanzanya’ya bağlı Zanzibar takımadalarının kuzeyinde yer alıyor. Tanzanya’nın üçüncü büyük adası olan Tumbatu, hem tarihî zenginliği hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.
© AA / Nurettin Boydak
Tanzanya’nın üçüncü büyük adası olan Tumbatu Adası, Zanzibar Adaları’nın kuzeyinde yer alıyor.
Tanzanya’nın üçüncü büyük adası olan Tumbatu Adası, Zanzibar Adaları’nın kuzeyinde yer alıyor.
© AA / Nurettin Boydak
Modern dünyanın hızına kapılmamış bu ada, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan ilk yerleşimleriyle geçmişin izlerini bugüne taşıyor.
Modern dünyanın hızına kapılmamış bu ada, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan ilk yerleşimleriyle geçmişin izlerini bugüne taşıyor.
© AA / Nurettin Boydak
Tumbatu Adası, Swahili kültürünün geleneksel yapısını koruyan yerleşimleri, dar patikaları ve ahşap evleriyle ziyaretçilerine adeta zamanın yavaş aktığı bir dünya sunuyor.
Tumbatu Adası, Swahili kültürünün geleneksel yapısını koruyan yerleşimleri, dar patikaları ve ahşap evleriyle ziyaretçilerine adeta zamanın yavaş aktığı bir dünya sunuyor.
© AA / Nurettin Boydak
Ada halkı, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, dış dünyayla sınırlı temas kuran yapısıyla Tumbatu’yu sadece fiziksel değil, kültürel olarak da izole bir yer haline getiriyor.
Ada halkı, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, dış dünyayla sınırlı temas kuran yapısıyla Tumbatu’yu sadece fiziksel değil, kültürel olarak da izole bir yer haline getiriyor.
© AA / Nurettin Boydak
Yeşilin her tonunu barındıran bitki örtüsüyle mavinin sonsuzluğu arasında kalan ada, huzurlu doğasıyla öne çıkıyor.
Yeşilin her tonunu barındıran bitki örtüsüyle mavinin sonsuzluğu arasında kalan ada, huzurlu doğasıyla öne çıkıyor.