Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ta görüntülendi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında bozkır turnalarının ayaklarına, üreme alanlarının, kışlama bölgelerinin ve göç yollarının tespiti için uydu verici takıldığı tahmin ediliyor.