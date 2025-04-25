Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ta görüntülendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü, nesli tükenme tehlikesi altında olan iki turna tarafından ziyaret edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü, nesli tükenme tehlikesi altında olan iki turna tarafından ziyaret edildi.
Bölgede irili ufaklı çok sayıda göl bulunduğu için Hafik Gölü, Büyük Göl ismiyle de anılmaktadır.
Bölgede irili ufaklı çok sayıda göl bulunduğu için Hafik Gölü, Büyük Göl ismiyle de anılmaktadır.
Göl etrafında dolaşan iki turna bir süre yiyecek aradı.
Göl etrafında dolaşan iki turna bir süre yiyecek aradı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında bozkır turnalarının ayaklarına, üreme alanlarının, kışlama bölgelerinin ve göç yollarının tespiti için uydu verici takıldığı tahmin ediliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında bozkır turnalarının ayaklarına, üreme alanlarının, kışlama bölgelerinin ve göç yollarının tespiti için uydu verici takıldığı tahmin ediliyor.
İlçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü, turnaların yanı sıra yaban kazı, angıt, dere düdükçünü, sakarmeke, bahri, yeşilbaş, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, kırlangıç, martı, sumru, leylek, yeşil ve kızıl bacak gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.
İlçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü, turnaların yanı sıra yaban kazı, angıt, dere düdükçünü, sakarmeke, bahri, yeşilbaş, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, kırlangıç, martı, sumru, leylek, yeşil ve kızıl bacak gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.