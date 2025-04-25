Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ta görüntülendi

Türkiye
Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: 'Türkiye’de afet yönetiminin arama kurtarma sanılması en büyük hata'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:03
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakem heyetlerine başvuruda manevi tazminat dönemi
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zeka için etik kodlar, kapitalist sistemde işlemez'
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Marmara'da büyük deprem olacak
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Almanya’nın yeni koalisyon programı militarist ve teknokrat bir yapıda. Programda Türkiye başlığı dikkat çekiyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
17:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Kozmonot Komarov uzay görevinde neden hayatını kaybetti?
18:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
19:21
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kim demiş futbol politik değil diye?’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Turusan Bağcı: 'Zorunlu afet sigortası geliyor'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/1095680634.html
Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ta görüntülendi
Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ta görüntülendi
Sputnik Türkiye
Nesli tehlike altındaki bozkır turnaları, Sivas'ın Hafik ilçesinde görüntülendi. Hafik Gölü çevresinde görüntülenen turnalar bir süre yiyecek aradı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T13:56+0300
2025-04-25T13:56+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
türkiye
sivas
turna
nesli tükenmekte olan hayvanlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095679891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_407a857000e0f06f4fc57d2f6ff4538a.jpg
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095679891_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7db97a11d8bda54a5a18944f7b5b6d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sivas, turna, nesli tükenmekte olan hayvanlar
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sivas, turna, nesli tükenmekte olan hayvanlar

Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ta görüntülendi

13:56 25.04.2025
Abone ol
Nesli tehlike altındaki bozkır turnaları, Sivas'ın Hafik ilçesinde görüntülendi. Hafik Gölü çevresinde görüntülenen turnalar bir süre yiyecek aradı.
© AA / Muzaffer Akyüz

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü, nesli tükenme tehlikesi altında olan iki turna tarafından ziyaret edildi.

Sivas&#x27;ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü, nesli tükenme tehlikesi altında olan iki turna tarafından ziyaret edildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Muzaffer Akyüz

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü, nesli tükenme tehlikesi altında olan iki turna tarafından ziyaret edildi.

© AA / Muzaffer Akyüz

Bölgede irili ufaklı çok sayıda göl bulunduğu için Hafik Gölü, Büyük Göl ismiyle de anılmaktadır.

Bölgede irili ufaklı çok sayıda göl bulunduğu için Hafik Gölü, Büyük Göl ismiyle de anılmaktadır. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Muzaffer Akyüz

Bölgede irili ufaklı çok sayıda göl bulunduğu için Hafik Gölü, Büyük Göl ismiyle de anılmaktadır.

© AA / Muzaffer Akyüz

Göl etrafında dolaşan iki turna bir süre yiyecek aradı.

Göl etrafında dolaşan iki turna bir süre yiyecek aradı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Muzaffer Akyüz

Göl etrafında dolaşan iki turna bir süre yiyecek aradı.

© AA / Muzaffer Akyüz

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında bozkır turnalarının ayaklarına, üreme alanlarının, kışlama bölgelerinin ve göç yollarının tespiti için uydu verici takıldığı tahmin ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce &quot;Ulusal Turna Eylem Planı&quot; kapsamında bozkır turnalarının ayaklarına, üreme alanlarının, kışlama bölgelerinin ve göç yollarının tespiti için uydu verici takıldığı tahmin ediliyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Muzaffer Akyüz

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında bozkır turnalarının ayaklarına, üreme alanlarının, kışlama bölgelerinin ve göç yollarının tespiti için uydu verici takıldığı tahmin ediliyor.

© AA / Muzaffer Akyüz

İlçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü, turnaların yanı sıra yaban kazı, angıt, dere düdükçünü, sakarmeke, bahri, yeşilbaş, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, kırlangıç, martı, sumru, leylek, yeşil ve kızıl bacak gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

İlçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü, turnaların yanı sıra yaban kazı, angıt, dere düdükçünü, sakarmeke, bahri, yeşilbaş, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, kırlangıç, martı, sumru, leylek, yeşil ve kızıl bacak gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Muzaffer Akyüz

İlçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü, turnaların yanı sıra yaban kazı, angıt, dere düdükçünü, sakarmeke, bahri, yeşilbaş, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, kırlangıç, martı, sumru, leylek, yeşil ve kızıl bacak gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала