https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/urdun-musluman-kardesleri-yasakladi-1095641861.html
Ürdün, Müslüman Kardeşler'i yasakladı
Ürdün, Müslüman Kardeşler'i yasakladı
Sputnik Türkiye
Ürdün hükümeti, geçen hafta 'roket ve insansız hava aracı saldırıları planlama' şüphesiyle yapılan gözaltıları sonrasında dün Müslüman Kardeşler'i... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T11:23+0300
2025-04-24T11:23+0300
2025-04-24T11:23+0300
dünya
müslüman kardeşler
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Ürdün İçişleri Bakanı Mazen el-Faraya, düzenlediği basın toplantısında Müslüman Kardeşler'in tüm ofislerinin kapatılacağını ve varlıklarına el konulacağını ve tüm faaliyetlerinin yasa dışı sayılacağını söyledi. Alınan kararla ilgili Müslüman Kardeşler'den bir açıklama yapılmadı.Geçen hafta Ürdün Genel İstihbarat Dairesi, "ulusal güvenliği hedef alma, kaos ve sabotaj yaratma" amaçlı saldırılar planladıklarından şüphelenilen 16 kişiyi tutukladığını açıklanmıştı.2020'de Ürdün'ün en yüksek mahkemesi, Kardeşler'in yasal statüsünü belirlemediği için "feshedildiğine" karar vermişti.Ürdün'de Müslüman Kardeşler'in siyasi kolu olduğu öne sürülen parlamentodaki en büyük muhalefet grubu olan İslami Eylem Cephesi ise bağımsız bir siyasi parti olduğunu ve "başka hiçbir örgütsel yapıyla ilişkisi olmadığını" açıklamıştı. Müslüman Kardeşler, 1920'lerde Mısır'da kurulmuş İslami bir hareketti. Giderek büyüyen Müslüman Kardeşler, dünya çapında yerel şubeler açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210930/misirda-musluman-kardesler-operasyonu-8-milyon-400-bin-dolar-ele-gecirildi--1049410485.html
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müslüman kardeşler, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah
müslüman kardeşler, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah
Ürdün, Müslüman Kardeşler'i yasakladı
Ürdün hükümeti, geçen hafta 'roket ve insansız hava aracı saldırıları planlama' şüphesiyle yapılan gözaltıları sonrasında dün Müslüman Kardeşler'i yasakladığını duyurdu.
Ürdün İçişleri Bakanı Mazen el-Faraya, düzenlediği basın toplantısında Müslüman Kardeşler'in tüm ofislerinin kapatılacağını ve varlıklarına el konulacağını ve tüm faaliyetlerinin yasa dışı sayılacağını söyledi. Alınan kararla ilgili Müslüman Kardeşler'den bir açıklama yapılmadı.
Geçen hafta Ürdün Genel İstihbarat Dairesi, "ulusal güvenliği hedef alma, kaos ve sabotaj yaratma" amaçlı saldırılar planladıklarından şüphelenilen 16 kişiyi tutukladığını açıklanmıştı.
2020'de Ürdün'ün en yüksek mahkemesi, Kardeşler'in yasal statüsünü belirlemediği için "feshedildiğine" karar vermişti.
Ürdün'de Müslüman Kardeşler'in siyasi kolu olduğu öne sürülen parlamentodaki en büyük muhalefet grubu olan İslami Eylem Cephesi ise bağımsız bir siyasi parti olduğunu ve "başka hiçbir örgütsel yapıyla ilişkisi olmadığını" açıklamıştı.
Müslüman Kardeşler, 1920'lerde Mısır'da kurulmuş İslami bir hareketti. Giderek büyüyen Müslüman Kardeşler, dünya çapında yerel şubeler açtı.