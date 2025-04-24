https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/urdun-musluman-kardesleri-yasakladi-1095641861.html

Ürdün, Müslüman Kardeşler'i yasakladı

Ürdün, Müslüman Kardeşler'i yasakladı

Sputnik Türkiye

Ürdün hükümeti, geçen hafta 'roket ve insansız hava aracı saldırıları planlama' şüphesiyle yapılan gözaltıları sonrasında dün Müslüman Kardeşler'i... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T11:23+0300

2025-04-24T11:23+0300

2025-04-24T11:23+0300

dünya

müslüman kardeşler

ürdün

ürdün kralı 2. abdullah

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Ürdün İçişleri Bakanı Mazen el-Faraya, düzenlediği basın toplantısında Müslüman Kardeşler'in tüm ofislerinin kapatılacağını ve varlıklarına el konulacağını ve tüm faaliyetlerinin yasa dışı sayılacağını söyledi. Alınan kararla ilgili Müslüman Kardeşler'den bir açıklama yapılmadı.Geçen hafta Ürdün Genel İstihbarat Dairesi, "ulusal güvenliği hedef alma, kaos ve sabotaj yaratma" amaçlı saldırılar planladıklarından şüphelenilen 16 kişiyi tutukladığını açıklanmıştı.2020'de Ürdün'ün en yüksek mahkemesi, Kardeşler'in yasal statüsünü belirlemediği için "feshedildiğine" karar vermişti.Ürdün'de Müslüman Kardeşler'in siyasi kolu olduğu öne sürülen parlamentodaki en büyük muhalefet grubu olan İslami Eylem Cephesi ise bağımsız bir siyasi parti olduğunu ve "başka hiçbir örgütsel yapıyla ilişkisi olmadığını" açıklamıştı. Müslüman Kardeşler, 1920'lerde Mısır'da kurulmuş İslami bir hareketti. Giderek büyüyen Müslüman Kardeşler, dünya çapında yerel şubeler açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210930/misirda-musluman-kardesler-operasyonu-8-milyon-400-bin-dolar-ele-gecirildi--1049410485.html

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müslüman kardeşler, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah