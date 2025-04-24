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Türkiye’nin kuş cenneti: Uluabat Gölü'nde yaşam koruma altında
Türkiye’nin kuş cenneti: Uluabat Gölü'nde yaşam koruma altında
Sputnik Türkiye
Bursa’nın Karacabey ilçesi sınırlarında yer alan Uluabat Gölü, Türkiye'nin en değerli sulak alanlarından biri olarak doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T14:31+0300
2025-04-24T14:31+0300
2025-04-24T14:31+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, bursa, uluabat gölü, su kuşları
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, bursa, uluabat gölü, su kuşları
Türkiye’nin kuş cenneti: Uluabat Gölü'nde yaşam koruma altında
Bursa’nın Karacabey ilçesi sınırlarında yer alan Uluabat Gölü, Türkiye'nin en değerli sulak alanlarından biri olarak doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.
© AA / Alper Tüydeş
Bursa’nın Karacabey ilçesi sınırlarında bulunan Uluabat Gölü, Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alıyor.
Bursa’nın Karacabey ilçesi sınırlarında bulunan Uluabat Gölü, Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alıyor.
© AA / Alper Tüydeş
Uluslararası öneme sahip sulak alanları korumayı amaçlayan Ramsar Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınan göl, biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
Uluslararası öneme sahip sulak alanları korumayı amaçlayan Ramsar Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınan göl, biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
© AA / Alper Tüydeş
Yaklaşık 11 adayı barındıran Uluabat Gölü, özellikle üreme dönemlerinde su kuşları için kritik bir sığınak görevi görmekte.
Yaklaşık 11 adayı barındıran Uluabat Gölü, özellikle üreme dönemlerinde su kuşları için kritik bir sığınak görevi görmekte.
© AA / Alper Tüydeş
Başta çeşitli ördek türleri olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan göl, nesli tehdit altındaki canlılar açısından da önemli bir yaşam alanı sunuyor.
Başta çeşitli ördek türleri olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan göl, nesli tehdit altındaki canlılar açısından da önemli bir yaşam alanı sunuyor.
© AA / Alper Tüydeş
Bölge ekoturizm açısından da her geçen yıl daha fazla ilgi görmekte.
Bölge ekoturizm açısından da her geçen yıl daha fazla ilgi görmekte.
© AA / Alper Tüydeş
Göl, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sahip olduğu ekolojik işlevlerle de Türkiye’nin doğa koruma haritasında özel bir yere sahip.
Göl, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sahip olduğu ekolojik işlevlerle de Türkiye’nin doğa koruma haritasında özel bir yere sahip.