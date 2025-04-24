Deprem sonrası bazı İstanbullular geceyi park ve bahçelerde geçirdi

İstanbul'un her iki yakasındaki birçok ilçede yer alan millet bahçeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen insanlar toplanma alanlarına dönüştü.
İstanbul'un her iki yakasındaki birçok ilçede yer alan millet bahçeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen insanlar toplanma alanlarına dönüştü.
Korkutan depremin ardından insanlar geceyi çadırda geçirdi.
Korkutan depremin ardından insanlar geceyi çadırda geçirdi.
Esenler'de bazı insanlar 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde toplandı.
Esenler'de bazı insanlar 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde toplandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara Rami Kütüphanesi'nde ikramda bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara Rami Kütüphanesi'nde ikramda bulundu.
İstanbul'da deprem sonrası tedirgin olanlar geceyi park ve bahçelerde geçirdi.
İstanbul'da deprem sonrası tedirgin olanlar geceyi park ve bahçelerde geçirdi.
Bazı insanlar geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Bahçelievler Millet Bahçesi'ne geldi.
Bazı insanlar geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Bahçelievler Millet Bahçesi'ne geldi.
Geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçirdiler.
Geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçirdiler.
Bahçelievler Belediyesi'nin Soğanlı'daki etkinlik çadırında toplanıldı.
Bahçelievler Belediyesi'nin Soğanlı'daki etkinlik çadırında toplanıldı.