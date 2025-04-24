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Deprem sonrası bazı İstanbullular geceyi park ve bahçelerde geçirdi
Deprem sonrası bazı İstanbullular geceyi park ve bahçelerde geçirdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panikle evlerinden çıkanlar geceyi park ve bahçelerde çadır kurarak geçirdi. Korkutan depremin... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇stanbul, türkiye, deprem

Deprem sonrası bazı İstanbullular geceyi park ve bahçelerde geçirdi

11:49 24.04.2025
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panikle evlerinden çıkanlar geceyi park ve bahçelerde çadır kurarak geçirdi. Korkutan depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken evlerinde tedirgin olan insanlar dışarıda toplandı.
© AA / Murat Şengül

İstanbul'un her iki yakasındaki birçok ilçede yer alan millet bahçeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen insanlar toplanma alanlarına dönüştü.

İstanbul&#x27;un her iki yakasındaki birçok ilçede yer alan millet bahçeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen insanlar toplanma alanlarına dönüştü. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Murat Şengül

İstanbul'un her iki yakasındaki birçok ilçede yer alan millet bahçeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen insanlar toplanma alanlarına dönüştü.

© AA / Murat Şengül

Korkutan depremin ardından insanlar geceyi çadırda geçirdi.

Korkutan depremin ardından insanlar geceyi çadırda geçirdi. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Murat Şengül

Korkutan depremin ardından insanlar geceyi çadırda geçirdi.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Esenler'de bazı insanlar 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde toplandı.

Esenler&#x27;de bazı insanlar 15 Temmuz Millet Bahçesi&#x27;nde toplandı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Esenler'de bazı insanlar 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde toplandı.

© AA / Muhammed Gencebay Gür

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara Rami Kütüphanesi'nde ikramda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul&#x27;da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara Rami Kütüphanesi&#x27;nde ikramda bulundu. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Muhammed Gencebay Gür

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara Rami Kütüphanesi'nde ikramda bulundu.

© AA

İstanbul'da deprem sonrası tedirgin olanlar geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

İstanbul&#x27;da deprem sonrası tedirgin olanlar geceyi park ve bahçelerde geçirdi. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA

İstanbul'da deprem sonrası tedirgin olanlar geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

© AA / Bünyamin Çelik

Bazı insanlar geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Bahçelievler Millet Bahçesi'ne geldi.

Bazı insanlar geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Bahçelievler Millet Bahçesi&#x27;ne geldi. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Bünyamin Çelik

Bazı insanlar geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Bahçelievler Millet Bahçesi'ne geldi.

© AA / Bünyamin Çelik

Geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçirdiler.

Geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçirdiler. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Bünyamin Çelik

Geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçirdiler.

© AA / Bünyamin Çelik

Bahçelievler Belediyesi'nin Soğanlı'daki etkinlik çadırında toplanıldı.

Bahçelievler Belediyesi&#x27;nin Soğanlı&#x27;daki etkinlik çadırında toplanıldı. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Bünyamin Çelik

Bahçelievler Belediyesi'nin Soğanlı'daki etkinlik çadırında toplanıldı.

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