https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/lavrov-semerkantta-orta-asya-rusya-iliskileri-ele-alinacak-1095599520.html
Lavrov Semerkant'ta: Orta Asya-Rusya ilişkileri ele alınacak
Lavrov Semerkant'ta: Orta Asya-Rusya ilişkileri ele alınacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Semerkant’ta Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Saidov ile bir araya gelecek. Görüşmelerde stratejik ortaklık... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T02:42+0300
2025-04-23T02:42+0300
2025-04-23T02:42+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
şangay i̇şbirliği örgütü
özbekistan
şavkat mirziyoyev
taşkent
orta asya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Lavrov’un uçağı, ziyaretin ilk durağı olan Semerkant Havalimanı'na indi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov’un ziyaret kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya gelmesinin planlandığı belirtilmişti. Başlangıçta ziyaretin Taşkent'te gerçekleşmesi öngörülüyordu.Görüşmelerde, Rusya ile Özbekistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin geliştirilmesi, güncel uluslararası meseleler, bölgesel güvenlik, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çerçevesindeki iş birliği ile Orta Asya-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/lavrov-bagimsiz-devletler-toplulugu-disisleri-bakanlari-toplantisina-katilacak-1095267252.html
özbekistan
taşkent
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bağımsız devletler topluluğu (bdt), şangay i̇şbirliği örgütü, özbekistan, şavkat mirziyoyev, taşkent, orta asya
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bağımsız devletler topluluğu (bdt), şangay i̇şbirliği örgütü, özbekistan, şavkat mirziyoyev, taşkent, orta asya
Lavrov Semerkant'ta: Orta Asya-Rusya ilişkileri ele alınacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Semerkant’ta Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Saidov ile bir araya gelecek. Görüşmelerde stratejik ortaklık, bölgesel güvenlik ve uluslararası iş birlikleri gündemde olacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Lavrov’un uçağı, ziyaretin ilk durağı olan Semerkant Havalimanı'na indi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov’un ziyaret kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya gelmesinin planlandığı belirtilmişti. Başlangıçta ziyaretin Taşkent'te gerçekleşmesi öngörülüyordu.
Görüşmelerde, Rusya ile Özbekistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin geliştirilmesi, güncel uluslararası meseleler, bölgesel güvenlik, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çerçevesindeki iş birliği ile Orta Asya-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.