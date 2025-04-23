https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/lavrov-semerkantta-orta-asya-rusya-iliskileri-ele-alinacak-1095599520.html

Lavrov Semerkant'ta: Orta Asya-Rusya ilişkileri ele alınacak

Lavrov Semerkant'ta: Orta Asya-Rusya ilişkileri ele alınacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Semerkant’ta Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Saidov ile bir araya gelecek. Görüşmelerde stratejik ortaklık... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T02:42+0300

2025-04-23T02:42+0300

2025-04-23T02:42+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

şangay i̇şbirliği örgütü

özbekistan

şavkat mirziyoyev

taşkent

orta asya

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Lavrov’un uçağı, ziyaretin ilk durağı olan Semerkant Havalimanı'na indi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov’un ziyaret kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya gelmesinin planlandığı belirtilmişti. Başlangıçta ziyaretin Taşkent'te gerçekleşmesi öngörülüyordu.Görüşmelerde, Rusya ile Özbekistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin geliştirilmesi, güncel uluslararası meseleler, bölgesel güvenlik, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çerçevesindeki iş birliği ile Orta Asya-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/lavrov-bagimsiz-devletler-toplulugu-disisleri-bakanlari-toplantisina-katilacak-1095267252.html

özbekistan

taşkent

orta asya

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Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bağımsız devletler topluluğu (bdt), şangay i̇şbirliği örgütü, özbekistan, şavkat mirziyoyev, taşkent, orta asya