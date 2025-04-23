İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası park ve bahçelerde toplanıldı

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.
İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.
Depremin merkez üssü Marmara Denizi açıklarında, Silivri ilçesi yakınlarında tespit edildi. Sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.
Depremin merkez üssü Marmara Denizi açıklarında, Silivri ilçesi yakınlarında tespit edildi. Sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini ve sahada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken şu ana kadar can kaybı veya ciddi yapısal hasar rapor edilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini ve sahada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken şu ana kadar can kaybı veya ciddi yapısal hasar rapor edilmedi.
Deprem sırasında birçok vatandaş, binaları terk ederek açık alanlara yöneldi. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve riskli yapılardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Deprem sırasında birçok vatandaş, binaları terk ederek açık alanlara yöneldi. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve riskli yapılardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Çevre illerde de hissedilen depremi takip eden artçılar görülmeye devam ediyor.
Çevre illerde de hissedilen depremi takip eden artçılar görülmeye devam ediyor.
Esenler'de vatandaşlar, Şehit Şerife Bacı parkında toplandı.
Esenler'de vatandaşlar, Şehit Şerife Bacı parkında toplandı.
Bazı vatandaşlar, Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.
Bazı vatandaşlar, Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.
Kocaeli'de depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
Kocaeli'de depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
Ümraniye'de vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.
Ümraniye'de vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.
Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.
Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.