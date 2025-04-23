İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası park ve bahçelerde toplanıldı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini ve sahada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken şu ana kadar can kaybı veya ciddi yapısal hasar rapor edilmedi.