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İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası park ve bahçelerde toplanıldı
İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası park ve bahçelerde toplanıldı
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İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Artçı sarsıntılar devam ederken uzmanlar uyarılarda bulundu. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, i̇stanbul, marmara denizi, deprem, marmara depremi

İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası park ve bahçelerde toplanıldı

16:45 23.04.2025
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İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Artçı sarsıntılar devam ederken uzmanlar uyarılarda bulundu.
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

İstanbul&#x27;da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

© AA / İslam Yakut

Depremin merkez üssü Marmara Denizi açıklarında, Silivri ilçesi yakınlarında tespit edildi. Sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.

Depremin merkez üssü Marmara Denizi açıklarında, Silivri ilçesi yakınlarında tespit edildi. Sarsıntı, İstanbul&#x27;un yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / İslam Yakut

Depremin merkez üssü Marmara Denizi açıklarında, Silivri ilçesi yakınlarında tespit edildi. Sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.

© AA / İslam Yakut

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini ve sahada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken şu ana kadar can kaybı veya ciddi yapısal hasar rapor edilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini ve sahada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken şu ana kadar can kaybı veya ciddi yapısal hasar rapor edilmedi. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / İslam Yakut

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini ve sahada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken şu ana kadar can kaybı veya ciddi yapısal hasar rapor edilmedi.

© AA / Murat Şengül

Deprem sırasında birçok vatandaş, binaları terk ederek açık alanlara yöneldi. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve riskli yapılardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.​

Deprem sırasında birçok vatandaş, binaları terk ederek açık alanlara yöneldi. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve riskli yapılardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.​ - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Murat Şengül

Deprem sırasında birçok vatandaş, binaları terk ederek açık alanlara yöneldi. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve riskli yapılardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.​

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Çevre illerde de hissedilen depremi takip eden artçılar görülmeye devam ediyor.

Çevre illerde de hissedilen depremi takip eden artçılar görülmeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Çevre illerde de hissedilen depremi takip eden artçılar görülmeye devam ediyor.

© AA / Yasin Cingöz

Esenler'de vatandaşlar, Şehit Şerife Bacı parkında toplandı.

Esenler&#x27;de vatandaşlar, Şehit Şerife Bacı parkında toplandı. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Yasin Cingöz

Esenler'de vatandaşlar, Şehit Şerife Bacı parkında toplandı.

© AA / Elif Somuncu

Bazı vatandaşlar, Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

Bazı vatandaşlar, Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Elif Somuncu

Bazı vatandaşlar, Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

© AA / Şadi Akdoğan

Kocaeli'de depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Kocaeli&#x27;de depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Şadi Akdoğan

Kocaeli'de depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

© AA / Ahmet Okatalı

Ümraniye'de vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

Ümraniye&#x27;de vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Ahmet Okatalı

Ümraniye'de vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

© AA / Ali Cevahir Aktürk

Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.

Fatih&#x27;te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Ali Cevahir Aktürk

Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.

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