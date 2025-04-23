İtalya'da mavi cennet: Como Gölü tarih ve doğanın buluşma noktası

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Antik Roma döneminden bu yana aristokratların ve zengin tüccarların gözdesi olan Como Gölü, yüzyıllar boyunca bir inziva ve dinlenme yeri olarak işlev gördü. Günümüzde ise bu gelenek devam ediyor; bölge hâlâ ünlü sanatçılar, yazarlar ve sinema yıldızlarının tercih ettiği huzurlu bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor.