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İtalya'da mavi cennet: Como Gölü tarih ve doğanın buluşma noktası
İtalya'da mavi cennet: Como Gölü tarih ve doğanın buluşma noktası
Sputnik Türkiye
İtalya'nın kuzeyinde, Lombardiya bölgesinin kalbinde yer alan Como Gölü, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, tarihsel zenginliği ve mimari dokusuyla da... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, i̇talya, como gölü
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, i̇talya, como gölü

İtalya'da mavi cennet: Como Gölü tarih ve doğanın buluşma noktası

12:11 23.04.2025
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İtalya'nın kuzeyinde, Lombardiya bölgesinin kalbinde yer alan Como Gölü, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, tarihsel zenginliği ve mimari dokusuyla da büyülüyor. Ülkenin üçüncü büyük gölü olan Como, yaklaşık 47 kilometrelik uzunluğu ve 4 kilometrelik genişliğiyle adeta bir doğa harikası.
© AA / Hasan Ay

İtalya’nın üçüncü büyük gölü olan Como Gölü, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bulunuyor.

İtalya’nın üçüncü büyük gölü olan Como Gölü, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bulunuyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Hasan Ay

İtalya’nın üçüncü büyük gölü olan Como Gölü, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bulunuyor.

© AA / Hasan Ay

Yaklaşık 47 km uzunluğunda ve 4 km genişliğinde olan göl, ormanlık dağlarla çevrili doğal güzelliğinin yanı sıra çevresine kurulan köy ve kasabalarla da İtalyan mimarisinin örneklerini kıyılarında barındırıyor.

Yaklaşık 47 km uzunluğunda ve 4 km genişliğinde olan göl, ormanlık dağlarla çevrili doğal güzelliğinin yanı sıra çevresine kurulan köy ve kasabalarla da İtalyan mimarisinin örneklerini kıyılarında barındırıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Hasan Ay

Yaklaşık 47 km uzunluğunda ve 4 km genişliğinde olan göl, ormanlık dağlarla çevrili doğal güzelliğinin yanı sıra çevresine kurulan köy ve kasabalarla da İtalyan mimarisinin örneklerini kıyılarında barındırıyor.

© AA / Hasan Ay

Gökyüzüne uzanan ormanlık dağlarla çevrili bu zarif göl, kıyılarına serpiştirilmiş tarihi köy ve kasabalarla klasik İtalyan mimarisinin en estetik örneklerini bir araya getiriyor.

Gökyüzüne uzanan ormanlık dağlarla çevrili bu zarif göl, kıyılarına serpiştirilmiş tarihi köy ve kasabalarla klasik İtalyan mimarisinin en estetik örneklerini bir araya getiriyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Hasan Ay

Gökyüzüne uzanan ormanlık dağlarla çevrili bu zarif göl, kıyılarına serpiştirilmiş tarihi köy ve kasabalarla klasik İtalyan mimarisinin en estetik örneklerini bir araya getiriyor.

© AA / Hasan Ay

Bellagio, Varenna ve Tremezzo gibi kasabalar; taş sokakları, renkli evleri ve göl manzaralı butik otelleriyle adeta birer açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Bellagio, Varenna ve Tremezzo gibi kasabalar; taş sokakları, renkli evleri ve göl manzaralı butik otelleriyle adeta birer açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Hasan Ay

Bellagio, Varenna ve Tremezzo gibi kasabalar; taş sokakları, renkli evleri ve göl manzaralı butik otelleriyle adeta birer açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

© AA / Hasan Ay

Antik Roma döneminden bu yana aristokratların ve zengin tüccarların gözdesi olan Como Gölü, yüzyıllar boyunca bir inziva ve dinlenme yeri olarak işlev gördü. Günümüzde ise bu gelenek devam ediyor; bölge hâlâ ünlü sanatçılar, yazarlar ve sinema yıldızlarının tercih ettiği huzurlu bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor.

Antik Roma döneminden bu yana aristokratların ve zengin tüccarların gözdesi olan Como Gölü, yüzyıllar boyunca bir inziva ve dinlenme yeri olarak işlev gördü. Günümüzde ise bu gelenek devam ediyor; bölge hâlâ ünlü sanatçılar, yazarlar ve sinema yıldızlarının tercih ettiği huzurlu bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Hasan Ay

Antik Roma döneminden bu yana aristokratların ve zengin tüccarların gözdesi olan Como Gölü, yüzyıllar boyunca bir inziva ve dinlenme yeri olarak işlev gördü. Günümüzde ise bu gelenek devam ediyor; bölge hâlâ ünlü sanatçılar, yazarlar ve sinema yıldızlarının tercih ettiği huzurlu bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor.

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