İtalya'da mavi cennet: Como Gölü tarih ve doğanın buluşma noktası

İtalya’nın üçüncü büyük gölü olan Como Gölü, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bulunuyor.
İtalya’nın üçüncü büyük gölü olan Como Gölü, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bulunuyor.
Yaklaşık 47 km uzunluğunda ve 4 km genişliğinde olan göl, ormanlık dağlarla çevrili doğal güzelliğinin yanı sıra çevresine kurulan köy ve kasabalarla da İtalyan mimarisinin örneklerini kıyılarında barındırıyor.
Yaklaşık 47 km uzunluğunda ve 4 km genişliğinde olan göl, ormanlık dağlarla çevrili doğal güzelliğinin yanı sıra çevresine kurulan köy ve kasabalarla da İtalyan mimarisinin örneklerini kıyılarında barındırıyor.
Gökyüzüne uzanan ormanlık dağlarla çevrili bu zarif göl, kıyılarına serpiştirilmiş tarihi köy ve kasabalarla klasik İtalyan mimarisinin en estetik örneklerini bir araya getiriyor.
Gökyüzüne uzanan ormanlık dağlarla çevrili bu zarif göl, kıyılarına serpiştirilmiş tarihi köy ve kasabalarla klasik İtalyan mimarisinin en estetik örneklerini bir araya getiriyor.
Bellagio, Varenna ve Tremezzo gibi kasabalar; taş sokakları, renkli evleri ve göl manzaralı butik otelleriyle adeta birer açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.
Bellagio, Varenna ve Tremezzo gibi kasabalar; taş sokakları, renkli evleri ve göl manzaralı butik otelleriyle adeta birer açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.
Antik Roma döneminden bu yana aristokratların ve zengin tüccarların gözdesi olan Como Gölü, yüzyıllar boyunca bir inziva ve dinlenme yeri olarak işlev gördü. Günümüzde ise bu gelenek devam ediyor; bölge hâlâ ünlü sanatçılar, yazarlar ve sinema yıldızlarının tercih ettiği huzurlu bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor.
Antik Roma döneminden bu yana aristokratların ve zengin tüccarların gözdesi olan Como Gölü, yüzyıllar boyunca bir inziva ve dinlenme yeri olarak işlev gördü. Günümüzde ise bu gelenek devam ediyor; bölge hâlâ ünlü sanatçılar, yazarlar ve sinema yıldızlarının tercih ettiği huzurlu bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor.