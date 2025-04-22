https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bankalar-mesaj-gonderdi-kart-limiti-kapanabilir-1095591541.html

Bankalar mesaj gönderdi: 'Kart limiti kapanabilir'

Bankalar mesaj gönderdi: 'Kart limiti kapanabilir'

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarının rekor kırmasının ardından birçok kişi ihtiyaç kredisi ve nakit avans kullanarak altına yöneldi. Bankalar, bu işlemleri gerçekleştiren... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T16:31+0300

2025-04-22T16:31+0300

2025-04-22T16:31+0300

ekonomi̇

altın

kredi

banka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_a83e0c4b19957427394ada9f9f7e02ba.jpg

Altın fiyatlarında yaşanan rekor artış, vatandaşları kredi kartı ve ihtiyaç kredisiyle altın almaya yönlendirdi. Bu artan talebe karşılık, birçok banka müşterilerini mesaj yoluyla uyararak, nakit avansla altın ya da döviz alımı yapanların kredi kartı limitlerinin kapatılabileceğini duyurdu.Ons altın 3 bin 500 doları aştıKüresel piyasalardaki dalgalanma, ons altının fiyatını tarihi bir seviyeye taşıdı. Bu sabah itibarıyla ons altın 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, yatırımcıların dikkatini yeniden altına çekti.Yatırımcılar altına yöneldi, fonlara para akışı arttıAltındaki hızlı yükseliş, yatırım tercihlerinde değişime yol açtı. Birçok yatırımcı varlıklarını altına kaydırdı, altın fonları ise tarihindeki en büyük haftalık para girişini yaşadı. Bu yoğun ilgi, piyasadaki dengeleri değiştirdi.Çeyrek altın 7 bin 100 TL’ye yükseldiÇeyrek altın fiyatı 7 bin 100 TL seviyesine kadar çıktı. Sözcü'nün haberine göre, bu yükselişle birlikte vatandaşların kredi kartı nakit avans ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımına yöneldiği görüldü.Bankalar hızla harekete geçtiAltın alımı için kredi imkanlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bankalar alarma geçti. Müşteri kart ekstrelerine bilgilendirme notları eklendi, ayrıca doğrudan SMS yoluyla uyarılar gönderildi.Bankalardan gelen mesajda ne yazıyor?Bankaların müşterilere gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:"Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, kredi, banka