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Bankalar mesaj gönderdi: 'Kart limiti kapanabilir'
Bankalar mesaj gönderdi: 'Kart limiti kapanabilir'
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarının rekor kırmasının ardından birçok kişi ihtiyaç kredisi ve nakit avans kullanarak altına yöneldi. Bankalar, bu işlemleri gerçekleştiren... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T16:31+0300
2025-04-22T16:31+0300
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Altın fiyatlarında yaşanan rekor artış, vatandaşları kredi kartı ve ihtiyaç kredisiyle altın almaya yönlendirdi. Bu artan talebe karşılık, birçok banka müşterilerini mesaj yoluyla uyararak, nakit avansla altın ya da döviz alımı yapanların kredi kartı limitlerinin kapatılabileceğini duyurdu.Ons altın 3 bin 500 doları aştıKüresel piyasalardaki dalgalanma, ons altının fiyatını tarihi bir seviyeye taşıdı. Bu sabah itibarıyla ons altın 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, yatırımcıların dikkatini yeniden altına çekti.Yatırımcılar altına yöneldi, fonlara para akışı arttıAltındaki hızlı yükseliş, yatırım tercihlerinde değişime yol açtı. Birçok yatırımcı varlıklarını altına kaydırdı, altın fonları ise tarihindeki en büyük haftalık para girişini yaşadı. Bu yoğun ilgi, piyasadaki dengeleri değiştirdi.Çeyrek altın 7 bin 100 TL’ye yükseldiÇeyrek altın fiyatı 7 bin 100 TL seviyesine kadar çıktı. Sözcü'nün haberine göre, bu yükselişle birlikte vatandaşların kredi kartı nakit avans ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımına yöneldiği görüldü.Bankalar hızla harekete geçtiAltın alımı için kredi imkanlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bankalar alarma geçti. Müşteri kart ekstrelerine bilgilendirme notları eklendi, ayrıca doğrudan SMS yoluyla uyarılar gönderildi.Bankalardan gelen mesajda ne yazıyor?Bankaların müşterilere gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:"Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir."
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altın, kredi, banka
altın, kredi, banka

Bankalar mesaj gönderdi: 'Kart limiti kapanabilir'

16:31 22.04.2025
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Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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Altın fiyatlarının rekor kırmasının ardından birçok kişi ihtiyaç kredisi ve nakit avans kullanarak altına yöneldi. Bankalar, bu işlemleri gerçekleştiren müşterilerine uyarı mesajı gönderdi: "Altın alımı kart limitinizi kapattırabilir."
Altın fiyatlarında yaşanan rekor artış, vatandaşları kredi kartı ve ihtiyaç kredisiyle altın almaya yönlendirdi. Bu artan talebe karşılık, birçok banka müşterilerini mesaj yoluyla uyararak, nakit avansla altın ya da döviz alımı yapanların kredi kartı limitlerinin kapatılabileceğini duyurdu.

Ons altın 3 bin 500 doları aştı

Küresel piyasalardaki dalgalanma, ons altının fiyatını tarihi bir seviyeye taşıdı. Bu sabah itibarıyla ons altın 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, yatırımcıların dikkatini yeniden altına çekti.

Yatırımcılar altına yöneldi, fonlara para akışı arttı

Altındaki hızlı yükseliş, yatırım tercihlerinde değişime yol açtı. Birçok yatırımcı varlıklarını altına kaydırdı, altın fonları ise tarihindeki en büyük haftalık para girişini yaşadı. Bu yoğun ilgi, piyasadaki dengeleri değiştirdi.

Çeyrek altın 7 bin 100 TL’ye yükseldi

Çeyrek altın fiyatı 7 bin 100 TL seviyesine kadar çıktı. Sözcü'nün haberine göre, bu yükselişle birlikte vatandaşların kredi kartı nakit avans ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımına yöneldiği görüldü.

Bankalar hızla harekete geçti

Altın alımı için kredi imkanlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bankalar alarma geçti. Müşteri kart ekstrelerine bilgilendirme notları eklendi, ayrıca doğrudan SMS yoluyla uyarılar gönderildi.

Bankalardan gelen mesajda ne yazıyor?

Bankaların müşterilere gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir."
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