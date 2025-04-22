Suyun altında rengarenk bir şölen: Egzotik balıklar akvaryumda buluştu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Türkiye için en büyük tehlike, ülkeyi ahtapot kolları gibi çevreleyen Alman emperyalizmi’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Almanya'nın Eurofighter vetosu
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Yeni düzenleme yolda: Ev Kadınının emekliliğine destek
22:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
22:44
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Hayvanlara karşı 6 bin 589 suç kaydı
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: 'Avrupa Ukrayna'da kaybeden'
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/1095586814.html
Suyun altında rengarenk bir şölen: Egzotik balıklar akvaryumda buluştu
Suyun altında rengarenk bir şölen: Egzotik balıklar akvaryumda buluştu
Sputnik Türkiye
Birbirinden ilginç ve göz alıcı balık türleri akvaryumda görüntülendi. Ziyaretçilere adeta sualtı dünyasında bir yolculuk yaşatan akvaryumda; Pengasus köpek... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T13:39+0300
2025-04-22T13:39+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
akvaryum
balık
japon balığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/16/1095586020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba86223bc6c9284af6f66443844f7345.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/16/1095586020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a5fe88e38a973e3dcd3d1c39053ab5d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, akvaryum, balık, japon balığı
фото, fotoğraf, fotoğraf, akvaryum, balık, japon balığı

Suyun altında rengarenk bir şölen: Egzotik balıklar akvaryumda buluştu

13:39 22.04.2025
Abone ol
Birbirinden ilginç ve göz alıcı balık türleri akvaryumda görüntülendi. Ziyaretçilere adeta sualtı dünyasında bir yolculuk yaşatan akvaryumda; Pengasus köpek balığı, melek balığı, Japon balığı, teleskop balığı ve yunus ciklet balığı gibi dikkat çekici türler yer alıyor.
© AA / Cem Genco

Ev akvaryumlarının en bilinen ismi olan Japon balığı, farklı renk ve kuyruk yapısıyla dikkat çekiyor. Uysal ve kolay bakımıyla tercih edilen bu tür, özellikle çocukların favorisi.

Ev akvaryumlarının en bilinen ismi olan Japon balığı, farklı renk ve kuyruk yapısıyla dikkat çekiyor. Uysal ve kolay bakımıyla tercih edilen bu tür, özellikle çocukların favorisi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Cem Genco

Ev akvaryumlarının en bilinen ismi olan Japon balığı, farklı renk ve kuyruk yapısıyla dikkat çekiyor. Uysal ve kolay bakımıyla tercih edilen bu tür, özellikle çocukların favorisi.

© AA / Cem Genco

Adına rağmen gerçek bir köpek balığı olmayan Pengasus, sakin yapısıyla tanınıyor. Gümüşi rengi ve zarif yüzüşüyle büyüleyen bu tür, özellikle büyük akvaryumların vazgeçilmezlerinden biri.

Adına rağmen gerçek bir köpek balığı olmayan Pengasus, sakin yapısıyla tanınıyor. Gümüşi rengi ve zarif yüzüşüyle büyüleyen bu tür, özellikle büyük akvaryumların vazgeçilmezlerinden biri. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Cem Genco

Adına rağmen gerçek bir köpek balığı olmayan Pengasus, sakin yapısıyla tanınıyor. Gümüşi rengi ve zarif yüzüşüyle büyüleyen bu tür, özellikle büyük akvaryumların vazgeçilmezlerinden biri.

© AA / Cem Genco

Yassı ve uzun yüzgeçleriyle suyun içinde süzülürken adeta dans eden melek balığı, sakinliği ve zarif yapısıyla öne çıkıyor. Genellikle Amazon kökenli olan bu tür, barışçıl doğasıyla biliniyor.

Yassı ve uzun yüzgeçleriyle suyun içinde süzülürken adeta dans eden melek balığı, sakinliği ve zarif yapısıyla öne çıkıyor. Genellikle Amazon kökenli olan bu tür, barışçıl doğasıyla biliniyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Cem Genco

Yassı ve uzun yüzgeçleriyle suyun içinde süzülürken adeta dans eden melek balığı, sakinliği ve zarif yapısıyla öne çıkıyor. Genellikle Amazon kökenli olan bu tür, barışçıl doğasıyla biliniyor.

© AA / Cem Genco

Koca gözleriyle hemen fark edilen teleskop balığı, Japon balığının özel bir türü. Görsel olarak dikkat çekici olmasının yanı sıra, düşük görüş kabiliyeti nedeniyle nazik davranılması gereken bir tür.

Koca gözleriyle hemen fark edilen teleskop balığı, Japon balığının özel bir türü. Görsel olarak dikkat çekici olmasının yanı sıra, düşük görüş kabiliyeti nedeniyle nazik davranılması gereken bir tür. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Cem Genco

Koca gözleriyle hemen fark edilen teleskop balığı, Japon balığının özel bir türü. Görsel olarak dikkat çekici olmasının yanı sıra, düşük görüş kabiliyeti nedeniyle nazik davranılması gereken bir tür.

© AA / Cem Genco

Adını yunusları andıran yüz şekli ve davranışlarından alan bu balık, mavi tonlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal yapılarıyla bilinen yunus cikletler, akvaryuma hareket ve renk katıyor.

Adını yunusları andıran yüz şekli ve davranışlarından alan bu balık, mavi tonlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal yapılarıyla bilinen yunus cikletler, akvaryuma hareket ve renk katıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Cem Genco

Adını yunusları andıran yüz şekli ve davranışlarından alan bu balık, mavi tonlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal yapılarıyla bilinen yunus cikletler, akvaryuma hareket ve renk katıyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала