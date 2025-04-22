Suyun altında rengarenk bir şölen: Egzotik balıklar akvaryumda buluştu

Ev akvaryumlarının en bilinen ismi olan Japon balığı, farklı renk ve kuyruk yapısıyla dikkat çekiyor. Uysal ve kolay bakımıyla tercih edilen bu tür, özellikle çocukların favorisi.
Ev akvaryumlarının en bilinen ismi olan Japon balığı, farklı renk ve kuyruk yapısıyla dikkat çekiyor. Uysal ve kolay bakımıyla tercih edilen bu tür, özellikle çocukların favorisi.
Adına rağmen gerçek bir köpek balığı olmayan Pengasus, sakin yapısıyla tanınıyor. Gümüşi rengi ve zarif yüzüşüyle büyüleyen bu tür, özellikle büyük akvaryumların vazgeçilmezlerinden biri.
Adına rağmen gerçek bir köpek balığı olmayan Pengasus, sakin yapısıyla tanınıyor. Gümüşi rengi ve zarif yüzüşüyle büyüleyen bu tür, özellikle büyük akvaryumların vazgeçilmezlerinden biri.
Yassı ve uzun yüzgeçleriyle suyun içinde süzülürken adeta dans eden melek balığı, sakinliği ve zarif yapısıyla öne çıkıyor. Genellikle Amazon kökenli olan bu tür, barışçıl doğasıyla biliniyor.
Yassı ve uzun yüzgeçleriyle suyun içinde süzülürken adeta dans eden melek balığı, sakinliği ve zarif yapısıyla öne çıkıyor. Genellikle Amazon kökenli olan bu tür, barışçıl doğasıyla biliniyor.
Koca gözleriyle hemen fark edilen teleskop balığı, Japon balığının özel bir türü. Görsel olarak dikkat çekici olmasının yanı sıra, düşük görüş kabiliyeti nedeniyle nazik davranılması gereken bir tür.
Koca gözleriyle hemen fark edilen teleskop balığı, Japon balığının özel bir türü. Görsel olarak dikkat çekici olmasının yanı sıra, düşük görüş kabiliyeti nedeniyle nazik davranılması gereken bir tür.
Adını yunusları andıran yüz şekli ve davranışlarından alan bu balık, mavi tonlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal yapılarıyla bilinen yunus cikletler, akvaryuma hareket ve renk katıyor.
Adını yunusları andıran yüz şekli ve davranışlarından alan bu balık, mavi tonlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal yapılarıyla bilinen yunus cikletler, akvaryuma hareket ve renk katıyor.