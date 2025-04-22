Ankara semaları Lyrid meteor yağmuruyla renklendi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi, Lyrid meteor yağmurunun izlenebildiği özel noktalardan biri oldu.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi, Lyrid meteor yağmurunun izlenebildiği özel noktalardan biri oldu.
Işık kirliliğinden uzak konumuyla öne çıkan Karagöl’de, gökyüzü tutkunları gece saatlerinde taşların gökyüzünde yanarken bıraktığı izleri keyifle izledi.
Işık kirliliğinden uzak konumuyla öne çıkan Karagöl’de, gökyüzü tutkunları gece saatlerinde taşların gökyüzünde yanarken bıraktığı izleri keyifle izledi.
Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayının ortasından sonuna kadar gözlemlenebiliyor. Bu yıl zirveye 22-23 Nisan gecesi ulaşıyor.
Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayının ortasından sonuna kadar gözlemlenebiliyor. Bu yıl zirveye 22-23 Nisan gecesi ulaşıyor.
Bu doğa olayı, Dünya'nın her 415 yılda bir Güneş etrafında dönen Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın ardında bıraktığı toz ve taş parçacıklarının atmosfere girmesiyle oluşuyor.
Bu doğa olayı, Dünya'nın her 415 yılda bir Güneş etrafında dönen Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın ardında bıraktığı toz ve taş parçacıklarının atmosfere girmesiyle oluşuyor.
Meteorlar, atmosfere yüksek hızda girdiklerinde yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor. Lyrid, yılın ilk büyük meteor yağmurlarından biri olmasıyla da ayrı bir öneme sahip.
Meteorlar, atmosfere yüksek hızda girdiklerinde yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor. Lyrid, yılın ilk büyük meteor yağmurlarından biri olmasıyla da ayrı bir öneme sahip.
Uzmanlar, Lyrid yağmurunun zirve dönemlerinde saatte ortalama 10-20 meteor gözlenebileceğini belirtiyor.
Uzmanlar, Lyrid yağmurunun zirve dönemlerinde saatte ortalama 10-20 meteor gözlenebileceğini belirtiyor.
Ancak şehir ışıklarından uzak bölgelerde bu sayı daha da artabiliyor. Ankara gibi büyük şehirlerde bile, Kızılcahamam’daki Karagöl gibi korunaklı alanlar bu görsel şöleni izlemek için ideal koşullar sunuyor.
Ancak şehir ışıklarından uzak bölgelerde bu sayı daha da artabiliyor. Ankara gibi büyük şehirlerde bile, Kızılcahamam’daki Karagöl gibi korunaklı alanlar bu görsel şöleni izlemek için ideal koşullar sunuyor.
Bu tür gök olayları, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda doğa ve astronomi meraklıları için eşsiz bir deneyim imkanı da sağlıyor.
Bu tür gök olayları, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda doğa ve astronomi meraklıları için eşsiz bir deneyim imkanı da sağlıyor.