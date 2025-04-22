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Ankara semaları Lyrid meteor yağmuruyla renklendi
Ankara semaları Lyrid meteor yağmuruyla renklendi
Sputnik Türkiye
Ankara, Kızılcahamam’daki Karagöl Jeositi’nde gözlemlenen Lyrid meteor yağmuru, gökyüzü meraklılarına görsel bir şölen sundu. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, ankara, lyrid meteor yağmuru
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, ankara, lyrid meteor yağmuru

Ankara semaları Lyrid meteor yağmuruyla renklendi

12:14 22.04.2025
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Ankara, Kızılcahamam’daki Karagöl Jeositi’nde gözlemlenen Lyrid meteor yağmuru, gökyüzü meraklılarına görsel bir şölen sundu.
© AA / Muhammed Selim Korkutata

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi, Lyrid meteor yağmurunun izlenebildiği özel noktalardan biri oldu.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi, Lyrid meteor yağmurunun izlenebildiği özel noktalardan biri oldu. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Muhammed Selim Korkutata

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi, Lyrid meteor yağmurunun izlenebildiği özel noktalardan biri oldu.

© AA / Muhammed Selim Korkutata

Işık kirliliğinden uzak konumuyla öne çıkan Karagöl’de, gökyüzü tutkunları gece saatlerinde taşların gökyüzünde yanarken bıraktığı izleri keyifle izledi.

Işık kirliliğinden uzak konumuyla öne çıkan Karagöl’de, gökyüzü tutkunları gece saatlerinde taşların gökyüzünde yanarken bıraktığı izleri keyifle izledi. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Muhammed Selim Korkutata

Işık kirliliğinden uzak konumuyla öne çıkan Karagöl’de, gökyüzü tutkunları gece saatlerinde taşların gökyüzünde yanarken bıraktığı izleri keyifle izledi.

© AA / Muhammed Selim Korkutata

Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayının ortasından sonuna kadar gözlemlenebiliyor. Bu yıl zirveye 22-23 Nisan gecesi ulaşıyor.

Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayının ortasından sonuna kadar gözlemlenebiliyor. Bu yıl zirveye 22-23 Nisan gecesi ulaşıyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Muhammed Selim Korkutata

Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayının ortasından sonuna kadar gözlemlenebiliyor. Bu yıl zirveye 22-23 Nisan gecesi ulaşıyor.

© AA / Muhammed Selim Korkutata

Bu doğa olayı, Dünya'nın her 415 yılda bir Güneş etrafında dönen Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın ardında bıraktığı toz ve taş parçacıklarının atmosfere girmesiyle oluşuyor.

Bu doğa olayı, Dünya&#x27;nın her 415 yılda bir Güneş etrafında dönen Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın ardında bıraktığı toz ve taş parçacıklarının atmosfere girmesiyle oluşuyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Muhammed Selim Korkutata

Bu doğa olayı, Dünya'nın her 415 yılda bir Güneş etrafında dönen Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın ardında bıraktığı toz ve taş parçacıklarının atmosfere girmesiyle oluşuyor.

© AA / Muhammed Selim Korkutata

Meteorlar, atmosfere yüksek hızda girdiklerinde yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor. Lyrid, yılın ilk büyük meteor yağmurlarından biri olmasıyla da ayrı bir öneme sahip.

Meteorlar, atmosfere yüksek hızda girdiklerinde yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor. Lyrid, yılın ilk büyük meteor yağmurlarından biri olmasıyla da ayrı bir öneme sahip. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Muhammed Selim Korkutata

Meteorlar, atmosfere yüksek hızda girdiklerinde yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor. Lyrid, yılın ilk büyük meteor yağmurlarından biri olmasıyla da ayrı bir öneme sahip.

© AA / Utku Uçrak

Uzmanlar, Lyrid yağmurunun zirve dönemlerinde saatte ortalama 10-20 meteor gözlenebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, Lyrid yağmurunun zirve dönemlerinde saatte ortalama 10-20 meteor gözlenebileceğini belirtiyor. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Utku Uçrak

Uzmanlar, Lyrid yağmurunun zirve dönemlerinde saatte ortalama 10-20 meteor gözlenebileceğini belirtiyor.

© AA / Utku Uçrak

Ancak şehir ışıklarından uzak bölgelerde bu sayı daha da artabiliyor. Ankara gibi büyük şehirlerde bile, Kızılcahamam’daki Karagöl gibi korunaklı alanlar bu görsel şöleni izlemek için ideal koşullar sunuyor.

Ancak şehir ışıklarından uzak bölgelerde bu sayı daha da artabiliyor. Ankara gibi büyük şehirlerde bile, Kızılcahamam’daki Karagöl gibi korunaklı alanlar bu görsel şöleni izlemek için ideal koşullar sunuyor. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Utku Uçrak

Ancak şehir ışıklarından uzak bölgelerde bu sayı daha da artabiliyor. Ankara gibi büyük şehirlerde bile, Kızılcahamam’daki Karagöl gibi korunaklı alanlar bu görsel şöleni izlemek için ideal koşullar sunuyor.

© AA / Utku Uçrak

Bu tür gök olayları, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda doğa ve astronomi meraklıları için eşsiz bir deneyim imkanı da sağlıyor.

Bu tür gök olayları, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda doğa ve astronomi meraklıları için eşsiz bir deneyim imkanı da sağlıyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Utku Uçrak

Bu tür gök olayları, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda doğa ve astronomi meraklıları için eşsiz bir deneyim imkanı da sağlıyor.

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