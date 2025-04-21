https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/sahte-diploma-sorusturmasinda-gelisme-27-kisi-ifadeye-cagirildi-1095553656.html
Sahte diploma soruşturmasında gelişme: 27 kişi ifadeye çağırıldı
Sahte diploma soruşturmasında gelişme: 27 kişi ifadeye çağırıldı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomalarının iptaline ilişkin... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T12:52+0300
2025-04-21T12:52+0300
2025-04-21T12:53+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul üniversitesi
ekrem i̇mamoğlu
diploma
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Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomalarının İstanbul Üniversitesi tarafından iptaline ilişkin soruşturmada 27 kişi "şüpheli" olarak ifade verecek. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği açıklanmıştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda başsavcılık, 27 şüpheliyi ifade vermesi için emniyete çağırdı.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti. İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/istanbul-universitesi-diploma-iptallerine-iliskin-gerekceleri-acikladi-imamoglu-kontenjan-disi-1094665155.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul üniversitesi, ekrem i̇mamoğlu, diploma
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul üniversitesi, ekrem i̇mamoğlu, diploma
Sahte diploma soruşturmasında gelişme: 27 kişi ifadeye çağırıldı
12:52 21.04.2025 (güncellendi: 12:53 21.04.2025)
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomalarının iptaline ilişkin soruşturmada 27 kişi ifadeye çağırıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomalarının İstanbul Üniversitesi tarafından iptaline ilişkin soruşturmada 27 kişi "şüpheli" olarak ifade verecek. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği açıklanmıştı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda başsavcılık, 27 şüpheliyi ifade vermesi için emniyete çağırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.
Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti. İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.