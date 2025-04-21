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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rusya-lideri-putin-neden-paskalya-ateskesi-ilan-ettigini-acikladi-1095561983.html
Rusya lideri Putin, neden Paskalya ateşkesi ilan ettiğini açıkladı
Rusya lideri Putin, neden Paskalya ateşkesi ilan ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar uyguladığı ateşkes rejimi sona ererken Rus lider Putin, bu inisiyatifin... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T16:39+0300
2025-04-21T17:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya silahlı kuvvetleri
vladimir putin
paskalya
ateşkes
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ateşkese her zaman olumlu baktığını ve bu nedenle Paskalya ateşkesi ilan edilmesine yönelik bir inisiyatif aldığını vurguladı.Rus lider, "Biz her zaman ateşkese karşı olumlu bir tutum sergiliyoruz, bu yüzden böyle bir inisiyatif aldık. Dahası, kutsal Paskalya günlerinden bahsediyoruz. Bu tüm Hristiyanlar için bir bayramdır. Bu günler, hem Katolikler, hem Protestanlar, hem de Ortodoks Hristiyanlar için bayram" ifadelerini kullandı.Putin, Moskova'nın 2 günlük ateşkesin sonuçlarını analiz edeceğini söyleyerek "Genel olarak düşmanın silahlı faaliyetlerinde azalma gözlemliyoruz. Bu aynı zamanda birlik komutanlarımızın da değerlendirmesi. Üstelik yaklaşık 5 bin ihlal oldu, bunların 6'sı saldırı ve 90'ı İHA'lı saldırı girişimiydi" dedi.Devlet Başkanı, ateşkesin sonra ermesinin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.'Sivil tesislere yönelik moratoryumla ilgili yanıtımızı açıklayacağız'Putin, 18 Nisan'da sona eren enerji tesislerine yönelik bir aylık moratoryumun ardından, sivil tesislere saldırılarla ilgili moratoryum tekliflerini de değerlendirip yanıt vereceklerini bildirdi.Devlet Başkanı, "Sivil tesislere saldırılmamasıyla ilgili tekliflere gelince, bunu inceleyeceğiz. Biz her şeyi analiz ediyoruz ve uygun kararı alacağız" diye konuştu.Putin, bu bağlamda, Kiev'in sivil tesisleri askeri amaçlar için kullandığına, örneğin yabancı koordinatörlerle birlikte Odessa'da füze sistemlerinin test edilmesini organize etmeye çalıştığına de dikkat çekti.'Sumi'de vurulan tesiste suçlu Ukraynalı askerlerine ödül veriliyordu'Geçen hafta Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ne İskender füzeleriyle düzenlenen bombardımana da değinen Putin, söz konusu tesiste Ukraynalı askerlere ödül verildiğinin altını çizdi.Rus lider, "Sumi Üniversitesi'ndeki kongre merkezine ordumuz tarafından düzenlenen saldırı herkes tarafından iyi biliniyor. Bu bir sivil tesis mi? Sivil tesis. Ancak orada hem Ukraynalı birliklere hem de aşırı milliyetçiler olmak üzere Kursk Bölgesi'nde suç işleyenlere ödül veriliyordu. Bunlar, sınır bölgesinde yaptıklarından dolayı hak ettikleri cezayı almaları gereken suçlular olarak gördüğümüz kişilerdir. Bu cezayı aldılar. Bu, onları cezalandırmak için yapıldı" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/putin-rusya-ile-iran-arasinda-stratejik-ortakligi-ongoren-anlasmayi-onayladi-1095561490.html
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rusya silahlı kuvvetleri, vladimir putin, paskalya, ateşkes
rusya silahlı kuvvetleri, vladimir putin, paskalya, ateşkes

Rusya lideri Putin, neden Paskalya ateşkesi ilan ettiğini açıkladı

16:39 21.04.2025 (güncellendi: 17:12 21.04.2025)
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar uyguladığı ateşkes rejimi sona ererken Rus lider Putin, bu inisiyatifin nedenini kamuoyuyla paylaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ateşkese her zaman olumlu baktığını ve bu nedenle Paskalya ateşkesi ilan edilmesine yönelik bir inisiyatif aldığını vurguladı.

Rus lider, "Biz her zaman ateşkese karşı olumlu bir tutum sergiliyoruz, bu yüzden böyle bir inisiyatif aldık. Dahası, kutsal Paskalya günlerinden bahsediyoruz. Bu tüm Hristiyanlar için bir bayramdır. Bu günler, hem Katolikler, hem Protestanlar, hem de Ortodoks Hristiyanlar için bayram" ifadelerini kullandı.

Putin, Moskova'nın 2 günlük ateşkesin sonuçlarını analiz edeceğini söyleyerek "Genel olarak düşmanın silahlı faaliyetlerinde azalma gözlemliyoruz. Bu aynı zamanda birlik komutanlarımızın da değerlendirmesi. Üstelik yaklaşık 5 bin ihlal oldu, bunların 6'sı saldırı ve 90'ı İHA'lı saldırı girişimiydi" dedi.

Devlet Başkanı, ateşkesin sonra ermesinin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

'Sivil tesislere yönelik moratoryumla ilgili yanıtımızı açıklayacağız'

Putin, 18 Nisan'da sona eren enerji tesislerine yönelik bir aylık moratoryumun ardından, sivil tesislere saldırılarla ilgili moratoryum tekliflerini de değerlendirip yanıt vereceklerini bildirdi.

Devlet Başkanı, "Sivil tesislere saldırılmamasıyla ilgili tekliflere gelince, bunu inceleyeceğiz. Biz her şeyi analiz ediyoruz ve uygun kararı alacağız" diye konuştu.

Putin, bu bağlamda, Kiev'in sivil tesisleri askeri amaçlar için kullandığına, örneğin yabancı koordinatörlerle birlikte Odessa'da füze sistemlerinin test edilmesini organize etmeye çalıştığına de dikkat çekti.

'Sumi'de vurulan tesiste suçlu Ukraynalı askerlerine ödül veriliyordu'

Geçen hafta Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ne İskender füzeleriyle düzenlenen bombardımana da değinen Putin, söz konusu tesiste Ukraynalı askerlere ödül verildiğinin altını çizdi.

Rus lider, "Sumi Üniversitesi'ndeki kongre merkezine ordumuz tarafından düzenlenen saldırı herkes tarafından iyi biliniyor. Bu bir sivil tesis mi? Sivil tesis. Ancak orada hem Ukraynalı birliklere hem de aşırı milliyetçiler olmak üzere Kursk Bölgesi'nde suç işleyenlere ödül veriliyordu. Bunlar, sınır bölgesinde yaptıklarından dolayı hak ettikleri cezayı almaları gereken suçlular olarak gördüğümüz kişilerdir. Bu cezayı aldılar. Bu, onları cezalandırmak için yapıldı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.
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