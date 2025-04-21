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Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Sokakların terörize edilmesinden lise gençliğinin kışkırtılmasına tüm tuşlara basılıyor
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Sokakların terörize edilmesinden lise gençliğinin kışkırtılmasına tüm tuşlara basılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin son dönemdeki tavrını eleştirdi ve "Sokakların terörize edilmesinden lise ve üniversite gençliğinin kışkırtılmasına tüm tuşlara... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni”nde konuştu:Erdoğan TÜRKSAT 6A'ya dair önemli noktalara dikkat çekti ve "Yeni haberleşme uydumuz, yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi" dedi.'Her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz'Erdoğan küresel düzeydeki ticari belirsizliklere dikkat çekti:Muhalefete Gazze tepkisi
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Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Sokakların terörize edilmesinden lise gençliğinin kışkırtılmasına tüm tuşlara basılıyor

15:29 21.04.2025 (güncellendi: 15:34 21.04.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin son dönemdeki tavrını eleştirdi ve "Sokakların terörize edilmesinden lise ve üniversite gençliğinin kışkırtılmasına tüm tuşlara basılıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni”nde konuştu:

TÜRKSAT 6A ile televizyon yayını yaptığımız yayınları artık yedekleyebileceğiz. (TÜRKSAT 6A) Devrim niteliğindeki bu projeyle yerli ve milli bir haberleşme uydusu platformuna sahip olduk.

Erdoğan TÜRKSAT 6A'ya dair önemli noktalara dikkat çekti ve "Yeni haberleşme uydumuz, yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi" dedi.

'Her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz'

Erdoğan küresel düzeydeki ticari belirsizliklere dikkat çekti:

Türkiye'yi senelerce oyaladılar. Türkiye kaybetti sonuçta. Eller koşar adım ilerledi biz yerimizde saydık. Rakiplerimizle aramızdaki mesafe açıldı. Bugün de dünya büyük bir dönüşümde. Gümrük tarife netleşmeleriyle küresel ticaretin kuralları değişiyor. Her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Batı dünyası eski etkinliğini kaybetmiş durumda.

Muhalefete Gazze tepkisi

Böyle bir dönemde Türkiye tartışmaların içine çekilmek isteniyor. Ülkemize bedel ödetmiş bayat senaryolar tekrar tedavüle konmaya çalışılıyor. Sokakların terörize edilmesinden lise gençliğinin kışkırtılmasına tüm tuşlara basılıyor. Gerilim siyasetine Gazze soykırımını alet ettiler. 18 aydır sustukları insani trajediden siyasi rant sağlamaya çalıştılar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar arzu ettikleri kaos ve kargaşa ortamını bir türlü oluşturamıyorlar

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