https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/erdogandan-muhalefete-elestiri-sokaklarin-terorize-edilmesinden-lise-gencliginin-kiskirtilmasina-1095556338.html

Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Sokakların terörize edilmesinden lise gençliğinin kışkırtılmasına tüm tuşlara basılıyor

Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Sokakların terörize edilmesinden lise gençliğinin kışkırtılmasına tüm tuşlara basılıyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin son dönemdeki tavrını eleştirdi ve "Sokakların terörize edilmesinden lise ve üniversite gençliğinin kışkırtılmasına tüm tuşlara... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T15:29+0300

2025-04-21T15:29+0300

2025-04-21T15:34+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

son dakika

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni”nde konuştu:Erdoğan TÜRKSAT 6A'ya dair önemli noktalara dikkat çekti ve "Yeni haberleşme uydumuz, yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi" dedi.'Her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz'Erdoğan küresel düzeydeki ticari belirsizliklere dikkat çekti:Muhalefete Gazze tepkisi

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