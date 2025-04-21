https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/angelina-jolieden-gazze-paylasimi--1095537261.html

Angelina Jolie'nin Gazze paylaşımı dikkat çekti

Angelina Jolie'nin Gazze paylaşımı dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Ünlü film yıldızı Angelina Jolie, sosyal medya hesabından Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) "Gazze'nin toplu mezara dönüştüğünü" ifade eden gönderisini... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T07:35+0300

2025-04-21T07:35+0300

2025-04-21T08:08+0300

dünya

angelina jolie

gazze

sınır tanımayan doktorlar (msf)

i̇srail

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ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) "Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara dönüştü" içerikli gönderisini paylaştı. İsrail ordusunun, ateşkes sonrası Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve deniz yoluyla saldırılarını genişleterek yeniden başlattığı vurgulanan söz konusu MSF raporunda, "İnsanlar zorla yerinden edilirken ve temel yardımlar kasıtlı olarak engellenirken, Filistinlilerin hayatları bir kez daha sistematik şekilde yok ediliyor" ifadesi yer aldı.Raporda, İsrail'in ölümcül saldırılarının, Gazze'deki insani yardım ve sağlık çalışanlarının güvenliğine karşı açık tehdit oluşturduğu belirtildi.İsrailli yetkililere, Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ve ölümcül kuşatmayı acilen kaldırma ve Filistinlilerin, insani yardım ve sağlık personelinin hayatlarını koruma çağrısı yapılan raporda, ateşkesin yeniden sağlanması temenni edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/hamas-israilin-gazze-ile-ilgili-teklifini-inceliyoruz-yakinda-yanit-verecegiz-1095390935.html

gazze

i̇srail

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angelina jolie, gazze, sınır tanımayan doktorlar (msf), i̇srail