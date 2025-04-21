https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/angelina-jolieden-gazze-paylasimi--1095537261.html
Angelina Jolie'nin Gazze paylaşımı dikkat çekti
Angelina Jolie'nin Gazze paylaşımı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Ünlü film yıldızı Angelina Jolie, sosyal medya hesabından Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) "Gazze'nin toplu mezara dönüştüğünü" ifade eden gönderisini... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T07:35+0300
2025-04-21T07:35+0300
2025-04-21T08:08+0300
dünya
angelina jolie
gazze
sınır tanımayan doktorlar (msf)
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ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) "Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara dönüştü" içerikli gönderisini paylaştı. İsrail ordusunun, ateşkes sonrası Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve deniz yoluyla saldırılarını genişleterek yeniden başlattığı vurgulanan söz konusu MSF raporunda, "İnsanlar zorla yerinden edilirken ve temel yardımlar kasıtlı olarak engellenirken, Filistinlilerin hayatları bir kez daha sistematik şekilde yok ediliyor" ifadesi yer aldı.Raporda, İsrail'in ölümcül saldırılarının, Gazze'deki insani yardım ve sağlık çalışanlarının güvenliğine karşı açık tehdit oluşturduğu belirtildi.İsrailli yetkililere, Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ve ölümcül kuşatmayı acilen kaldırma ve Filistinlilerin, insani yardım ve sağlık personelinin hayatlarını koruma çağrısı yapılan raporda, ateşkesin yeniden sağlanması temenni edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/hamas-israilin-gazze-ile-ilgili-teklifini-inceliyoruz-yakinda-yanit-verecegiz-1095390935.html
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angelina jolie, gazze, sınır tanımayan doktorlar (msf), i̇srail
angelina jolie, gazze, sınır tanımayan doktorlar (msf), i̇srail
Angelina Jolie'nin Gazze paylaşımı dikkat çekti
07:35 21.04.2025 (güncellendi: 08:08 21.04.2025)
Ünlü film yıldızı Angelina Jolie, sosyal medya hesabından Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) "Gazze'nin toplu mezara dönüştüğünü" ifade eden gönderisini paylaştı.
ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) "Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara dönüştü" içerikli gönderisini paylaştı.
İsrail ordusunun, ateşkes sonrası Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve deniz yoluyla saldırılarını genişleterek yeniden başlattığı vurgulanan söz konusu MSF raporunda, "İnsanlar zorla yerinden edilirken ve temel yardımlar kasıtlı olarak engellenirken, Filistinlilerin hayatları bir kez daha sistematik şekilde yok ediliyor" ifadesi yer aldı.
Raporda, İsrail'in ölümcül saldırılarının, Gazze'deki insani yardım ve sağlık çalışanlarının güvenliğine karşı açık tehdit oluşturduğu belirtildi.
İsrailli yetkililere, Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ve ölümcül kuşatmayı acilen kaldırma ve Filistinlilerin, insani yardım ve sağlık personelinin hayatlarını koruma çağrısı yapılan raporda, ateşkesin yeniden sağlanması temenni edildi.