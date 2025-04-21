Çiçek açan ağaçlarla renklenen Çarpanak Yarımadası doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Çarpanak Yarımadası, Van Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alıyor.
Çarpanak Yarımadası, Van Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alıyor.
Baharın gelmesiyle yarımadada ağaçlar çiçek açtı.
Baharın gelmesiyle yarımadada ağaçlar çiçek açtı.
Çiçek açan kayısı ve badem ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzaralar oluşturdu.
Çiçek açan kayısı ve badem ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzaralar oluşturdu.
Ortaya çıkan manzarayı görmek ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları yarımadada ve tekneyle ulaşılabilen Çarpanak Adası'nda yoğunluk oluşturdu.
Ortaya çıkan manzarayı görmek ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları yarımadada ve tekneyle ulaşılabilen Çarpanak Adası'nda yoğunluk oluşturdu.
Şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yarımadaya gelenler, bölgede yürüyüş ve piknik yaptı.
Şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yarımadaya gelenler, bölgede yürüyüş ve piknik yaptı.