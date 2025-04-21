Çiçek açan ağaçlarla renklenen Çarpanak Yarımadası doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Van'daki Çarpanak Yarımadası, çiçek açan kayısı ve badem ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzarasıyla bugünlerde doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.