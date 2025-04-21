Ankara'da ilkbaharın gelişiyle doğa renk cümbüşüne döndü

Ankara'da ilkbaharın gelişiyle birlikte doğa, göz alıcı renklerle canlandı.
Ankara'da ilkbaharın gelişiyle birlikte doğa, göz alıcı renklerle canlandı.
Kentin dört bir yanında çiçek açan meyve ağaçları, süs bitkileri ve çalılar; şehrin sokaklarına, parklarına ve bahçelerine baharın gelişini müjdeledi.
Kentin dört bir yanında çiçek açan meyve ağaçları, süs bitkileri ve çalılar; şehrin sokaklarına, parklarına ve bahçelerine baharın gelişini müjdeledi.
Başkentte sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle badem, erik ve kiraz ağaçlarının çiçeklenmeye başlaması dikkat çekerken; laleler, sümbüller ve nergisler de toprağın altından çıkıp renkli görüntüler oluşturdu.
Başkentte sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle badem, erik ve kiraz ağaçlarının çiçeklenmeye başlaması dikkat çekerken; laleler, sümbüller ve nergisler de toprağın altından çıkıp renkli görüntüler oluşturdu.
Özellikle Atatürk Orman Çiftliği, Gençlik Parkı ve Seğmenler Parkı gibi alanlar Ankaralıların fotoğraf çektirmek ve doğanın tadını çıkarmak için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
Özellikle Atatürk Orman Çiftliği, Gençlik Parkı ve Seğmenler Parkı gibi alanlar Ankaralıların fotoğraf çektirmek ve doğanın tadını çıkarmak için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
Ankara'da ilkbaharın renkli çiçekleri görüntülendi.
Ankara'da ilkbaharın renkli çiçekleri görüntülendi.
Ankara'da ilkbaharın renkli çiçekleri görüntülendi.
Ankara'da ilkbaharın renkli çiçekleri görüntülendi.
Ankara'da ilkbaharın renkli çiçekleri görüntülendi.
Ankara'da ilkbaharın renkli çiçekleri görüntülendi.