https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/kidem-tazminatinda-yeni-tartisma-yuksek-ucretle-calisanlarda-kidem-tazminat-tavani-asilabilir-mi-1095520058.html
Kıdem tazminatında yeni tartışma: Yüksek ücretle çalışanlarda 'kıdem tazminat tavanı' aşılabilir mi?
Kıdem tazminatında yeni tartışma: Yüksek ücretle çalışanlarda 'kıdem tazminat tavanı' aşılabilir mi?
Sputnik Türkiye
Kıdem tazminatında işçi ve işveren arasındaki özel anlaşma ile 'tavan' geçilebilir mi? 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T16:41+0300
2025-04-19T16:41+0300
2025-04-19T16:41+0300
ekonomi̇
kıdem tazminatı
tavan fiyat
kıdem tazminat tavan ücreti
işveren
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İş hayatında çalışanların en büyük güvencesi olarak görülen kıdem tazminatında yeni hesap anlaşması yapılabilir mi? Uzmanlar bunun olabileceğini belirtiyor ama belirlenen 'kıdem tazminatı tavanı'nın üzerine çıkamayacağını dile getiriyor. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için bu tavan 46.655,43 TL olarak belirlendi. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?Habertürk'te Ahmet Kıvanç yazısında bu konularla ilgili merak edilenleri kaleme aldı. Mevcut yasal düzenlemeye göre, her tam hizmet yılı için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, işverenle yapılan bireysel ya da toplu iş sözleşmeleriyle bu sürenin artırılması da mümkün. Peki, sözleşmeyle belirlenen bu artış, kıdem tazminatında geçerli olan tavanı aşabilir mi? Mevzuata göre, bir işçi aynı işverenin bir ya da farklı iş yerlerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti kadar kıdem tazminatı hakkı kazanıyor. Bu süre, toplu ya da bireysel iş sözleşmeleriyle işçi lehine artırılabiliyor ve bazı durumlarda 40 – 45 güne kadar çıkabiliyor. Ancak ne kadar artırılsa da kıdem tazminatının bir üst sınırı var. Bu sınıra "kıdem tazminatı tavanı" deniyor ve bu tavan her yıl güncelleniyor.Kıdem tavan tazminatı ne kadar?2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için bu tavan 46.655,43 TL olarak belirlendi. Oysa 1982 öncesinde kıdem tazminatı tavanı, asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanıyordu. Eğer bu sistem bugün geçerli olsaydı, tavan tutarı 195 bin lirayı bulacaktı.Örneğin brüt maaşı 30.000 TL olan bir işçi, sözleşmesinde 40 gün tazminat öngörülmüşse her yıl için 40.000 TL kıdem tazminatı alabilir. Ancak brüt maaşı 50.000 TL olan bir işçi için aynı sözleşme geçerli olsa da alabileceği maksimum tazminat tavan olan 46.655,43 TL’yi aşamaz. Bu da kıdem tazminatının özellikle yüksek ücretli çalışanlar için giderek daha fazla sınırlandığını gösteriyor.
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kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminat tavanı nedir, kıdem tazminat tavan ne kadar, kıdem tazminatı alınır mı, kıdem tazminat hesabı
kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminat tavanı nedir, kıdem tazminat tavan ne kadar, kıdem tazminatı alınır mı, kıdem tazminat hesabı
Kıdem tazminatında yeni tartışma: Yüksek ücretle çalışanlarda 'kıdem tazminat tavanı' aşılabilir mi?
Kıdem tazminatında işçi ve işveren arasındaki özel anlaşma ile 'tavan' geçilebilir mi?
İş hayatında çalışanların en büyük güvencesi olarak görülen kıdem tazminatında yeni hesap anlaşması yapılabilir mi? Uzmanlar bunun olabileceğini belirtiyor ama belirlenen 'kıdem tazminatı tavanı'nın üzerine çıkamayacağını dile getiriyor. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için bu tavan 46.655,43 TL olarak belirlendi.
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Habertürk'te Ahmet Kıvanç yazısında bu konularla ilgili merak edilenleri kaleme aldı. Mevcut yasal düzenlemeye göre, her tam hizmet yılı için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, işverenle yapılan bireysel ya da toplu iş sözleşmeleriyle bu sürenin artırılması da mümkün. Peki, sözleşmeyle belirlenen bu artış, kıdem tazminatında geçerli olan tavanı aşabilir mi?
Mevzuata göre, bir işçi aynı işverenin bir ya da farklı iş yerlerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti kadar kıdem tazminatı hakkı kazanıyor. Bu süre, toplu ya da bireysel iş sözleşmeleriyle işçi lehine artırılabiliyor ve bazı durumlarda 40 – 45 güne kadar çıkabiliyor. Ancak ne kadar artırılsa da kıdem tazminatının bir üst sınırı var. Bu sınıra "kıdem tazminatı tavanı" deniyor ve bu tavan her yıl güncelleniyor.
Kıdem tavan tazminatı ne kadar?
2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için bu tavan 46.655,43 TL olarak belirlendi. Oysa 1982 öncesinde kıdem tazminatı tavanı, asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanıyordu. Eğer bu sistem bugün geçerli olsaydı, tavan tutarı 195 bin lirayı bulacaktı.
Örneğin brüt maaşı 30.000 TL olan bir işçi, sözleşmesinde 40 gün tazminat öngörülmüşse her yıl için 40.000 TL kıdem tazminatı alabilir. Ancak brüt maaşı 50.000 TL olan bir işçi için aynı sözleşme geçerli olsa da alabileceği maksimum tazminat tavan olan 46.655,43 TL’yi aşamaz. Bu da kıdem tazminatının özellikle yüksek ücretli çalışanlar için giderek daha fazla sınırlandığını gösteriyor.
Kıdem tazminatı; bir işçinin belirli şartlar altında işinden ayrılması durumunda, işveren tarafından geçmiş çalışma süresine karşılık olarak yapılan yasal bir ödemedir. Türkiye’de kıdem tazminatına dair esaslar, İş Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir.