İzmir’in saklı hazinesi: Yürüyerek ulaşılabilen ada, Çıfıt Adası

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Adanın geçmişi de en az doğası kadar dikkat çekici.

Yerel kaynaklara göre, antik dönemlerde bölgede farklı yerleşimlerin bulunduğu, adanın çevresinde ise zamanla unutulmuş kalıntıların olduğu biliniyor. İsmi ise çeşitli rivayetlere dayanıyor; bazı kaynaklar "Çıfıt" kelimesinin eski dönemlerde bölgedeki etnik çeşitliliğe gönderme olduğunu öne sürüyor.