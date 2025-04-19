İzmir’in saklı hazinesi: Yürüyerek ulaşılabilen ada, Çıfıt Adası

İzmir’in Urla ilçesinde yer alan ve halk arasında "Çıfıt Adası" olarak bilinen doğal güzellik, doğaseverleri cezbediyor.
İzmir’in Urla ilçesinde yer alan ve halk arasında "Çıfıt Adası" olarak bilinen doğal güzellik, doğaseverleri cezbediyor.
Suların belirli dönemlerde çekilmesiyle birlikte karayla bağlantısı ortaya çıkan ada, ziyaretçilerine yürüyerek ulaşılabilen nadir adalardan biri olma ayrıcalığını sunuyor.
Suların belirli dönemlerde çekilmesiyle birlikte karayla bağlantısı ortaya çıkan ada, ziyaretçilerine yürüyerek ulaşılabilen nadir adalardan biri olma ayrıcalığını sunuyor.
Urla’nın Demircili Mahallesi sahiline yakın konumda yer alan ada, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında büyük ilgi görüyor.
Urla’nın Demircili Mahallesi sahiline yakın konumda yer alan ada, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında büyük ilgi görüyor.
Denizin çekilmesiyle adaya doğru ortaya çıkan doğal yol, ziyaretçilerin deniz ayakkabılarıyla güvenli şekilde yürüyerek ulaşmasını mümkün kılıyor.
Denizin çekilmesiyle adaya doğru ortaya çıkan doğal yol, ziyaretçilerin deniz ayakkabılarıyla güvenli şekilde yürüyerek ulaşmasını mümkün kılıyor.
Adanın geçmişi de en az doğası kadar dikkat çekici.
Yerel kaynaklara göre, antik dönemlerde bölgede farklı yerleşimlerin bulunduğu, adanın çevresinde ise zamanla unutulmuş kalıntıların olduğu biliniyor. İsmi ise çeşitli rivayetlere dayanıyor; bazı kaynaklar "Çıfıt" kelimesinin eski dönemlerde bölgedeki etnik çeşitliliğe gönderme olduğunu öne sürüyor.
Adanın geçmişi de en az doğası kadar dikkat çekici.
Yerel kaynaklara göre, antik dönemlerde bölgede farklı yerleşimlerin bulunduğu, adanın çevresinde ise zamanla unutulmuş kalıntıların olduğu biliniyor. İsmi ise çeşitli rivayetlere dayanıyor; bazı kaynaklar "Çıfıt" kelimesinin eski dönemlerde bölgedeki etnik çeşitliliğe gönderme olduğunu öne sürüyor.