https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/afad-buyuklugunu-acikladi-kahramanmarasta-deprem-1095497001.html

AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem

Sputnik Türkiye

AFAD Kahramanmaraş'ta 3ç6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

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son depremler

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Kahramanmaraş'ta deprem oldu.AFAD depreme ilişkin detayları paylaştı ve "Tarih-saat 18 Nisan 2025 11:45:33 itibariyle Ekinözü (Kahramanmaraş) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur." dedi.

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2025

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