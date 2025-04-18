https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/afad-buyuklugunu-acikladi-kahramanmarasta-deprem-1095497001.html
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Kahramanmaraş'ta 3ç6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T13:14+0300
2025-04-18T13:14+0300
2025-04-18T14:18+0300
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Kahramanmaraş'ta deprem oldu.AFAD depreme ilişkin detayları paylaştı ve "Tarih-saat 18 Nisan 2025 11:45:33 itibariyle Ekinözü (Kahramanmaraş) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur." dedi.
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deprem, deprem son dakika, kahramanmaraş deprem, deprem mi oldu, nerede deprem oldu, son depremler
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem
13:14 18.04.2025 (güncellendi: 14:18 18.04.2025)
AFAD Kahramanmaraş'ta 3ç6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta deprem oldu.
AFAD depreme ilişkin detayları paylaştı ve "Tarih-saat 18 Nisan 2025 11:45:33 itibariyle Ekinözü (Kahramanmaraş) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur." dedi.