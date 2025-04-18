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Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
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Ev kadınının emekliliğine destek
Ev kadınının emekliliğine destek
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında bugün, ev kadınlarının emekliliğine destek içeren paketin detaylarını... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
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Ev kadınının emekliliğine destek
Sputnik Türkiye
Ev kadınının emekliliğine destek
Aile yılı kapsamında kadınlara ve annelere yönelik yeni bir proje hayata geçirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte ev kadınlarına sosyal güvence sağlanacak ve emeklilik imkanı sunulacak. Primlerin üçte birlik kısmını ise devlet karşılayacak.Ayrıntıları Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında aktaran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
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Ev kadınının emekliliğine destek

15:07 18.04.2025 (güncellendi: 16:55 18.04.2025)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ev kadınının emekliliğine destek
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında bugün, ev kadınlarının emekliliğine destek içeren paketin detaylarını anlattı.
Aile yılı kapsamında kadınlara ve annelere yönelik yeni bir proje hayata geçirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte ev kadınlarına sosyal güvence sağlanacak ve emeklilik imkanı sunulacak. Primlerin üçte birlik kısmını ise devlet karşılayacak.
Ayrıntıları Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında aktaran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
“Kadınlara çocuk baktıkları için bir destek verilecek. Aile yılı kapsamında ev hanımları için yeni bir proje gündemde. Bu projeyle birlikte ev kadınlarının sosyal güvenceyle birlikte emeklilik hakkı kazanabilmesi için ödenen primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Aile bütçesine zarar verebileceği için üçte birini karşılamayı planlıyorlar. Daha önce sigortası olsun ya da olmasın şu anda çalışmayan ve emekli olmaya ev kadınları için bu sistemi planlıyorlar. Ev kadınları eğer bu sigortadan yararlanırsa Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Söz konusu pakette yıpranma payı benzeri bir destek de yer alıyor.”
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