Ev kadınının emekliliğine destek

“Kadınlara çocuk baktıkları için bir destek verilecek. Aile yılı kapsamında ev hanımları için yeni bir proje gündemde. Bu projeyle birlikte ev kadınlarının sosyal güvenceyle birlikte emeklilik hakkı kazanabilmesi için ödenen primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Aile bütçesine zarar verebileceği için üçte birini karşılamayı planlıyorlar. Daha önce sigortası olsun ya da olmasın şu anda çalışmayan ve emekli olmaya ev kadınları için bu sistemi planlıyorlar. Ev kadınları eğer bu sigortadan yararlanırsa Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Söz konusu pakette yıpranma payı benzeri bir destek de yer alıyor.”