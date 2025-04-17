Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan, Kuzey Kıbrıs'ı tanımayacağını nasıl garanti etti?

“BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili 541 (1983) ve 550 (1984) sayılı kararlarına olan güçlü bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

Bölgesel işbirliği çerçevelerine katılımın, AB-Orta Asya ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli olan bu uluslararası ilkelere tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladık. Bu bağlamda Türkmenistan, uluslararası taahhütlerini daimi tarafsızlık statüsünün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak uyguladığını hatırlatır.”