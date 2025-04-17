https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/gunes-sistemi-oetsinde-yasamin-en-guclu-kaniti-dunya-disi-yasam-arayisinda-donum-noktasi-1095449806.html

Güneş Sistemi öetsinde yaşamın 'en güçlü kanıtı': Dünya dışı yaşam arayışında 'dönüm noktası'

Güneş Sistemi öetsinde yaşamın 'en güçlü kanıtı': Dünya dışı yaşam arayışında 'dönüm noktası'

Sputnik Türkiye

Yıllardır merak edilen bir sorunun cevabı olabilecek bir iz ortaya çıkarıldı. Gök bilimcilerin bildirdiğine göre Güneş Sisteminin ötesinde 'dünya dışı yaşam'ın... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T02:47+0300

2025-04-17T02:47+0300

2025-04-17T02:47+0300

yaşam

dünya

james webb

güneş sistemi

güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops)

yaşam

bulgu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095449652_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_002715210de0ab33281837603c032a78.jpg

Gök bilimciler, Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki dev bir gezegenin, Güneş Sistemimizin dışında dünya dışı yaşamın gelişebileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtı ortaya çıkardığını iddia etti.Bilim insanlarına göre, James Webb uzay teleskobunun K2-18 b adlı gezegene ilişkin gözlemleri, Dünya'da yalnızca yaşam tarafından üretildiği bilinen iki bileşiğin kimyasal izlerini ortaya çıkardı.Dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfür (DMDS) kimyasallarının tespiti, uzaylı biyolojik aktivitesinin kanıtı anlamına gelmeyecek, ancak evrende yalnız olup olmadığımız sorusunun cevabını bize çok daha yakınlaştırabilir gibi gözüküyor.Gözlemleri yöneten Cambridge Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Nikku Madhusudhan, "Bu, bugüne kadar güneş sisteminin ötesinde bir biyolojik aktiviteye dair en güçlü kanıttır. Çok dikkatliyiz. Hem sinyalin gerçek olup olmadığını hem de ne anlama geldiğini kendimize sormalıyız" ifadelerini kullandı.Ayrıca Madhusudhan, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tarihi-gunes-patlamasi-yasandi-uzayda-olaganustu-alarm-verildi-dev-delikten-gelen-gizemli-gaz-1095425784.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, james webb , güneş sistemi, güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops), yaşam, bulgu