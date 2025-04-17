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Güneş Sistemi öetsinde yaşamın 'en güçlü kanıtı': Dünya dışı yaşam arayışında 'dönüm noktası'
Güneş Sistemi öetsinde yaşamın 'en güçlü kanıtı': Dünya dışı yaşam arayışında 'dönüm noktası'
Sputnik Türkiye
Yıllardır merak edilen bir sorunun cevabı olabilecek bir iz ortaya çıkarıldı. Gök bilimcilerin bildirdiğine göre Güneş Sisteminin ötesinde 'dünya dışı yaşam'ın... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T02:47+0300
2025-04-17T02:47+0300
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güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops)
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Gök bilimciler, Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki dev bir gezegenin, Güneş Sistemimizin dışında dünya dışı yaşamın gelişebileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtı ortaya çıkardığını iddia etti.Bilim insanlarına göre, James Webb uzay teleskobunun K2-18 b adlı gezegene ilişkin gözlemleri, Dünya'da yalnızca yaşam tarafından üretildiği bilinen iki bileşiğin kimyasal izlerini ortaya çıkardı.Dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfür (DMDS) kimyasallarının tespiti, uzaylı biyolojik aktivitesinin kanıtı anlamına gelmeyecek, ancak evrende yalnız olup olmadığımız sorusunun cevabını bize çok daha yakınlaştırabilir gibi gözüküyor.Gözlemleri yöneten Cambridge Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Nikku Madhusudhan, "Bu, bugüne kadar güneş sisteminin ötesinde bir biyolojik aktiviteye dair en güçlü kanıttır. Çok dikkatliyiz. Hem sinyalin gerçek olup olmadığını hem de ne anlama geldiğini kendimize sormalıyız" ifadelerini kullandı.Ayrıca Madhusudhan, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tarihi-gunes-patlamasi-yasandi-uzayda-olaganustu-alarm-verildi-dev-delikten-gelen-gizemli-gaz-1095425784.html
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dünya, james webb , güneş sistemi, güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops), yaşam, bulgu
dünya, james webb , güneş sistemi, güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops), yaşam, bulgu

Güneş Sistemi öetsinde yaşamın 'en güçlü kanıtı': Dünya dışı yaşam arayışında 'dönüm noktası'

02:47 17.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDünya dışı yaşam
Dünya dışı yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yıllardır merak edilen bir sorunun cevabı olabilecek bir iz ortaya çıkarıldı. Gök bilimcilerin bildirdiğine göre Güneş Sisteminin ötesinde 'dünya dışı yaşam'ın varlığına dair 'en güçlü kanıt' bulundu.
Gök bilimciler, Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki dev bir gezegenin, Güneş Sistemimizin dışında dünya dışı yaşamın gelişebileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtı ortaya çıkardığını iddia etti.
Bilim insanlarına göre, James Webb uzay teleskobunun K2-18 b adlı gezegene ilişkin gözlemleri, Dünya'da yalnızca yaşam tarafından üretildiği bilinen iki bileşiğin kimyasal izlerini ortaya çıkardı.
Dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfür (DMDS) kimyasallarının tespiti, uzaylı biyolojik aktivitesinin kanıtı anlamına gelmeyecek, ancak evrende yalnız olup olmadığımız sorusunun cevabını bize çok daha yakınlaştırabilir gibi gözüküyor.
Gözlemleri yöneten Cambridge Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Nikku Madhusudhan, "Bu, bugüne kadar güneş sisteminin ötesinde bir biyolojik aktiviteye dair en güçlü kanıttır. Çok dikkatliyiz. Hem sinyalin gerçek olup olmadığını hem de ne anlama geldiğini kendimize sormalıyız" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Madhusudhan, şunları söyledi:
"On yıllar sonra, bu zamana geri dönüp baktığımızda, yaşayan evrenin erişebileceğimiz bir noktaya geldiğini fark edebiliriz. Bu, evrende yalnız olup olmadığımız temel sorusunun aniden cevaplayabileceğimiz bir soru haline geldiği dönüm noktası olabilir."
Güneş'te Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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