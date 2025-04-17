https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/cine-karsi-uygulanan-vergiler-yuzunden-abdnin-erisiminin-sinirlanacagi-nadir-toprak-elementleri-1095472110.html
Çin'e karşı uygulanan vergiler yüzünden ABD'nin erişiminin sınırlanacağı nadir toprak elementleri nedir?
Çin'e karşı uygulanan vergiler yüzünden ABD'nin erişiminin sınırlanacağı nadir toprak elementleri nedir?
Sputnik Türkiye
Sputnik’in ABD istatistiki verileri üzerinden yaptığı analize göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, ABD'nin birçok... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T14:39+0300
2025-04-17T14:39+0300
2025-04-17T14:39+0300
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i̇nfografi̇k
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çin
nadir toprak elementleri
abd jeoloji araştırmaları kurumu
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’na göre, ABD, 2024 yılında ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nadir toprak metallerinin yaklaşık yüzde 80'ini ithal etti. ABD’nin bu elementleri doğrudan ithal ettiği ana kaynak Çin. Geçen yıl Çinli şirketler ABD pazarına 117.3 milyon dolar tutarında nadir toprak metalleri tedarik etti ve bu da tüm ithalatın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu. Aynı zamanda, bazı elementlerde Çinli şirketlerin ABD'nin ithalatındaki payı önemli ölçüde daha yüksek oldu. Örneğin Çin, pil ve katalizör üretimi için gerekli olan saf lantanın yüzde 100'ünü, metalürji ve lazer üretimi için gerekli olan skandiyum ve itriyumun yaklaşık yüzde 80'ini tedarik etti. Nadir toprak elementleri ve kullanım alanlarıyla ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, abd, donald trump, çin, nadir toprak elementleri, abd jeoloji araştırmaları kurumu, инфографика
i̇nfografi̇k, abd, donald trump, çin, nadir toprak elementleri, abd jeoloji araştırmaları kurumu, инфографика
Çin'e karşı uygulanan vergiler yüzünden ABD'nin erişiminin sınırlanacağı nadir toprak elementleri nedir?
Sputnik’in ABD istatistiki verileri üzerinden yaptığı analize göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, ABD'nin birçok nadir toprak metaline ve kritik elementlere erişimini aynı anda sınırlayacak.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’na göre, ABD, 2024 yılında ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nadir toprak metallerinin yaklaşık yüzde 80'ini ithal etti.
ABD’nin bu elementleri doğrudan ithal ettiği ana kaynak Çin. Geçen yıl Çinli şirketler ABD pazarına 117.3 milyon dolar tutarında nadir toprak metalleri tedarik etti ve bu da tüm ithalatın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu.
Aynı zamanda, bazı elementlerde Çinli şirketlerin ABD'nin ithalatındaki payı önemli ölçüde daha yüksek oldu. Örneğin Çin, pil ve katalizör üretimi için gerekli olan saf lantanın yüzde 100'ünü, metalürji ve lazer üretimi için gerekli olan skandiyum ve itriyumun yaklaşık yüzde 80'ini tedarik etti.
Nadir toprak elementleri ve kullanım alanlarıyla ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.