https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/chp-kurultayi-davasinda-yeni-gelisme-dava-26-mayisa-ertelendi-1095470889.html

CHP Kurultayı davasında yeni gelişme: Dava 26 Mayıs'a ertelendi

CHP Kurultayı davasında yeni gelişme: Dava 26 Mayıs'a ertelendi

Sputnik Türkiye

CHP'nin 2023 yılındaki Kurultayı hakkındaki davanın ilk duruşması yapıldı. Dava 26 Mayıs'a ertelendi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T14:13+0300

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 26 Mayıs tarihine ertelendi. CHP Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açtığı davaların ilk duruşması bugün görüldü. Savaş ile bazı delegelerin davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava dosyasıyla birleştirildi. 'Duyuma dayalı iftira'CHP, iddialara ilişkin yanıtını mahkemeye sunarken, dilekçede, yasal mevzuat gereği, kurultay kararlarına, kurultay tarihinden itibaren üç ay içinde dava açılabileceği kaydedildi. CHP ayrıca, delegelere para karşılığında oy kullandırıldığına ilişkin iddiaların "duyuma dayalı iftira" niteliğinde olduğunu savunmasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/chpnin-olaganustu-kurultay-kararinin-iptali-talebine-ret-1094888074.html

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