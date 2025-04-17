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Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
Sputnik Türkiye
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı. Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T13:13+0300
2025-04-17T13:37+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
af
genel af
af teklifi
af tartışmları
af yetkisi
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Gündeme dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı. Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi. Bakan Tunç, Kovid zamanında üç yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlülerin izne gönderildiğini, kapalı cezaevinde kalan hükümlülerin de üç yıl erken açık cezaevine nakledildiğini hatırlatarak bunun Kovid tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme olduğunu belirtti.'Düzenlemeden yararlanamayanların talebiyle ilgili bir durum sözkonusu'Bu düzenlemelerden 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyle kararı kesinleşenlerin ve cezaevinde bulunanların yararlandığını dile getiren Bakan Tunç şunları ifade etti: "31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde yargılaması uzun sürdüğü için kendinden kaynaklı bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek. Suç tarihi itibariyle yararlananlardan önce suç işleyenler ama 'benim de yargılamam uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım' diyen kişilerin talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii Meclis'in takdirinde olacak bir durum. Biz çözüme yönelik bir taslağı arz edeceğiz.Yine burada özellikle 4'te 4 dediğimiz ikinci kez mükerrer olanların bir talebi söz konusu. Yani bir kişi suç işlediğinde koşullu salıvermesi ilk suçta 1/2'dir. İkincide 3'te 2'dir bazı suçlar hariç. Ama 3.suçta artık 4'te 4'tür. Yani tamamı infaz edilir. Burada özellikle bazı vatandaşlarımızın basit 3 suçu işleyen ikinci kez mükerrer olanlarla ilgili olarak 4'te 4 uygulamasını yani infazın tamamını cezaevinde çekilmesini ve koşullu salıvermeden yararlanmamasının mahsurlarının olduğu yönünde uygulamadan ve akademisyenlerden görüşler almıştık. Cezaevlerindeki iyi hal şartlarının düzenlenmesi ve cezaevindeki düzeni sağlamaya yönelik özellikle 4'te 4 infaz yerine 4'te 3 gibi bir alternatifin değerlendirilmesi konusunda bir görüş var. Bu görüşü bir teknik taslak olarak hazırladık. Bundan yararlanacak kişi sayısıyla ilgili değil bu düzenlememiz. Ceza adaletiyle ilgili bu düzenleme."Önemli olan Sırrı Bey'in sağlığına kavuşması Bakan Tunç, İmralı Heyeti'yle yarın yapılması planlanan ama DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen görüşme hakkında konuştu. Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı: "İstanbul milletvekili, Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı hepimizi derinden üzdü, kendisine acil şifalar diliyoruz geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Önceki güne durumunun daha iyi olduğunu doktorlar iletiyorlar, biz aslında yarın için yani Cuma günü saat 14.00’te DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanlığı’nda sözleşmiştik, bizlerle paylaşacakları hususlar vardı, Sırrı Süreyya Bey’in rahatsızlığı nedeni ile bunu biraz ötelemek zorunda kaldık. Odaklandığımız nokta şu an için Sırrı Süreyya Bey’in sağlığına kavuşması, kendisi gerçekten uzlaşmacı kişiliği ile bu sürece önemli katkılar veriyordu, terörsüz Türkiye’ye inanan birisi.Bizlere iletecekleri hususları görüşleri dinleyecektik kendilerinden, yarın yapılsaydı neler gündeme gelecekti? Elbette ki görüşme sırasında neleri ifade edeceklerini bizim söylememiz mümkün değil ama öncesinde cezaevlerinde bulunan tutumlu ve hükümlerin şartları ile ilgili talepleri oluyordu zaman zaman. Hasta tutuklu ve hükümlüler ile ilgili, infaz şartları ile ilgili bir takım taleplerde bulunmuşlardı bu taleplerle ilgili çalışmalar görüşebilirdik bu görüşmeden. Artık ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık, şimdi asıl önemli olan Meclis Başkanvekili İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder Bey’in sağlığına kavuşmuş olması. 40 yıldan bu yana ülkemize ayak bağı olmuş terör belasından kurtulma süreci, terörsüz Türkiye sürecine yine kaldığı yerden inşallah destek vermeye devam eder tüm temennimiz bu."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/yeni-infaz-duzenlemesi-tartisiliyor-50-bin-kisinin-cezaevinden-erken-tahliyesi-gundemde--1095443949.html
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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, af, genel af, af teklifi, af tartışmları, af yetkisi
yılmaz tunç, adalet bakanlığı, af, genel af, af teklifi, af tartışmları, af yetkisi

Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil

13:13 17.04.2025 (güncellendi: 13:37 17.04.2025)
© FotoğrafBakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz
Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı. Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi.
Bakan Tunç, Kovid zamanında üç yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlülerin izne gönderildiğini, kapalı cezaevinde kalan hükümlülerin de üç yıl erken açık cezaevine nakledildiğini hatırlatarak bunun Kovid tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme olduğunu belirtti.

'Düzenlemeden yararlanamayanların talebiyle ilgili bir durum sözkonusu'

Bu düzenlemelerden 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyle kararı kesinleşenlerin ve cezaevinde bulunanların yararlandığını dile getiren Bakan Tunç şunları ifade etti:
"31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde yargılaması uzun sürdüğü için kendinden kaynaklı bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek. Suç tarihi itibariyle yararlananlardan önce suç işleyenler ama 'benim de yargılamam uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım' diyen kişilerin talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii Meclis'in takdirinde olacak bir durum. Biz çözüme yönelik bir taslağı arz edeceğiz.
Yine burada özellikle 4'te 4 dediğimiz ikinci kez mükerrer olanların bir talebi söz konusu. Yani bir kişi suç işlediğinde koşullu salıvermesi ilk suçta 1/2'dir. İkincide 3'te 2'dir bazı suçlar hariç. Ama 3.suçta artık 4'te 4'tür. Yani tamamı infaz edilir. Burada özellikle bazı vatandaşlarımızın basit 3 suçu işleyen ikinci kez mükerrer olanlarla ilgili olarak 4'te 4 uygulamasını yani infazın tamamını cezaevinde çekilmesini ve koşullu salıvermeden yararlanmamasının mahsurlarının olduğu yönünde uygulamadan ve akademisyenlerden görüşler almıştık. Cezaevlerindeki iyi hal şartlarının düzenlenmesi ve cezaevindeki düzeni sağlamaya yönelik özellikle 4'te 4 infaz yerine 4'te 3 gibi bir alternatifin değerlendirilmesi konusunda bir görüş var. Bu görüşü bir teknik taslak olarak hazırladık. Bundan yararlanacak kişi sayısıyla ilgili değil bu düzenlememiz. Ceza adaletiyle ilgili bu düzenleme."

Önemli olan Sırrı Bey'in sağlığına kavuşması

Bakan Tunç, İmralı Heyeti'yle yarın yapılması planlanan ama DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen görüşme hakkında konuştu. Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul milletvekili, Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı hepimizi derinden üzdü, kendisine acil şifalar diliyoruz geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Önceki güne durumunun daha iyi olduğunu doktorlar iletiyorlar, biz aslında yarın için yani Cuma günü saat 14.00’te DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanlığı’nda sözleşmiştik, bizlerle paylaşacakları hususlar vardı, Sırrı Süreyya Bey’in rahatsızlığı nedeni ile bunu biraz ötelemek zorunda kaldık. Odaklandığımız nokta şu an için Sırrı Süreyya Bey’in sağlığına kavuşması, kendisi gerçekten uzlaşmacı kişiliği ile bu sürece önemli katkılar veriyordu, terörsüz Türkiye’ye inanan birisi.
Bizlere iletecekleri hususları görüşleri dinleyecektik kendilerinden, yarın yapılsaydı neler gündeme gelecekti? Elbette ki görüşme sırasında neleri ifade edeceklerini bizim söylememiz mümkün değil ama öncesinde cezaevlerinde bulunan tutumlu ve hükümlerin şartları ile ilgili talepleri oluyordu zaman zaman. Hasta tutuklu ve hükümlüler ile ilgili, infaz şartları ile ilgili bir takım taleplerde bulunmuşlardı bu taleplerle ilgili çalışmalar görüşebilirdik bu görüşmeden. Artık ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık, şimdi asıl önemli olan Meclis Başkanvekili İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder Bey’in sağlığına kavuşmuş olması. 40 yıldan bu yana ülkemize ayak bağı olmuş terör belasından kurtulma süreci, terörsüz Türkiye sürecine yine kaldığı yerden inşallah destek vermeye devam eder tüm temennimiz bu."
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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