Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Suiçmez: Dondan zarar gören çiftçiye can suyu verilmeli

“Donun kabaca 3 tane ölçüsü var. Donun 0 derecenin altına düştüğünde, özellikle de bu ilkbahar donları, geç donları, çiçek açmış meyveleri olumsuz etkiliyor. Eksi 2'ye kadar olanda hafif don diyoruz. Eksi 2.2 ile eksi 4.4 arasına orta kuvvetli don, eksi 4.4'ün üstünde de kuvvetli don. Birçok ilde yaşanan eksi 8, 10, 15'ler yüzeyinde. Dolayısıyla donun etkileri 65 ilde olabilir. Birçok üründe olabilir. En önemlisi yüzde yüz hasarın olduğu söylendiği Malatya'da kayısı, Karaman'da, diğer illerde elma, vişne, nektarın dahil olmak üzere. Manisa bu donu bir daha yaşamıştı Mart’ta. Üstüne ikinci don. Çiftçi önünü göremeden peş peşe don zararlarıyla mücadele etmek zorunda. Tarım doğaya bağlı bir sektörüz ve iklimin ani etkilerini, aşırı yağışı yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde umarım çok büyük zarar olmaz ama geçen yıllarda olduğu gibi biz doluyu yaşayacağız, dolu zararını yaşayacağız. Mayıs, Haziran aylarında biz dolu zararı yaşadık, yine yaşayacağız. Eriyen karlardan sel zararı yaşadık, yine yaşayacağız. En önemlisi biz donu konuşurken kuraklığı unuttuk. Çok ciddi kuraklık yaşadık, kuraklığın etkisi sonbaharda da sürüyordu ve yazın yine çok ciddi bir kuraklık sorunu yaşayacağız. Bunların hepsi üründe verim kaybı, rekolte azalması, azalan ürün aynı zamanda üreticinin kar ettiği anlamına gelmeden raflarda bize yüksek fiyat olarak yansıyacak.”