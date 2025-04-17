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Renklerin şöleni: Hollanda'nın lale bahçelerinde bir bahar masalı
Renklerin şöleni: Hollanda'nın lale bahçelerinde bir bahar masalı
Sputnik Türkiye
Hollanda'nın Lisse kentinde yer alan Keukenhof bahçeleri, her yıl olduğu gibi bu bahar da adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, hollanda, lale tarlası, lale

Renklerin şöleni: Hollanda'nın lale bahçelerinde bir bahar masalı

12:14 17.04.2025
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Hollanda'nın Lisse kentinde yer alan Keukenhof bahçeleri, her yıl olduğu gibi bu bahar da adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Keukenhof, baharın gelişini kutlamak ve Hollanda'nın çiçekçilik mirasını yaşatmak için dünyanın dört bir yanından turistleri cezbetmeye devam ediyor.
© AA / Nikos Oikonomou

Hollanda’nın Lisse kentindeki Keukenhof bahçelerinde yer alan geleneksel yel değirmeni, açan çiçeklerle birlikte kartpostallık görüntüler sundu.

Hollanda’nın Lisse kentindeki Keukenhof bahçelerinde yer alan geleneksel yel değirmeni, açan çiçeklerle birlikte kartpostallık görüntüler sundu. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Nikos Oikonomou

Hollanda’nın Lisse kentindeki Keukenhof bahçelerinde yer alan geleneksel yel değirmeni, açan çiçeklerle birlikte kartpostallık görüntüler sundu.

© AA / Nikos Oikonomou

Geleneksel yel değirmeninin gölgesinde açan laleler, sümbüller, nergisler ve zambaklar, kırsal manzarayı büyüleyici bir tabloya çevirdi.

Geleneksel yel değirmeninin gölgesinde açan laleler, sümbüller, nergisler ve zambaklar, kırsal manzarayı büyüleyici bir tabloya çevirdi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Nikos Oikonomou

Geleneksel yel değirmeninin gölgesinde açan laleler, sümbüller, nergisler ve zambaklar, kırsal manzarayı büyüleyici bir tabloya çevirdi.

© AA / Nikos Oikonomou

Bahçelerdeki çiçeklerin oluşturduğu desenler ve kokular, ziyaretçilere doğayla baş başa eşsiz bir deneyim sunuyor.

Bahçelerdeki çiçeklerin oluşturduğu desenler ve kokular, ziyaretçilere doğayla baş başa eşsiz bir deneyim sunuyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Nikos Oikonomou

Bahçelerdeki çiçeklerin oluşturduğu desenler ve kokular, ziyaretçilere doğayla baş başa eşsiz bir deneyim sunuyor.

© AA / Nikos Oikonomou

Dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olarak kabul edilen Keukenhof, yalnızca Hollanda’nın değil, aynı zamanda Avrupa’nın da bahar mevsimindeki gözde turistik rotalarından biri.

Dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olarak kabul edilen Keukenhof, yalnızca Hollanda’nın değil, aynı zamanda Avrupa’nın da bahar mevsimindeki gözde turistik rotalarından biri. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Nikos Oikonomou

Dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olarak kabul edilen Keukenhof, yalnızca Hollanda’nın değil, aynı zamanda Avrupa’nın da bahar mevsimindeki gözde turistik rotalarından biri.

© AA / Nikos Oikonomou

Bahçeler, her yıl mart sonundan mayıs ortasına kadar milyonlarca turisti ağırlıyor.

Bahçeler, her yıl mart sonundan mayıs ortasına kadar milyonlarca turisti ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Nikos Oikonomou

Bahçeler, her yıl mart sonundan mayıs ortasına kadar milyonlarca turisti ağırlıyor.

© AA / Nikos Oikonomou

Ziyaretçiler, rengârenk çiçek tarlaları arasında yürüyüş yaparken hem görsel bir şölenin tadını çıkarıyor hem de Hollanda'nın köklü çiçekçilik geleneğini yakından tanıma fırsatı buluyor. Özellikle lalenin sembol hâline geldiği bu bahçeler, ülkenin doğayla kurduğu zarif ilişkiyi gözler önünde.

Ziyaretçiler, rengârenk çiçek tarlaları arasında yürüyüş yaparken hem görsel bir şölenin tadını çıkarıyor hem de Hollanda&#x27;nın köklü çiçekçilik geleneğini yakından tanıma fırsatı buluyor. Özellikle lalenin sembol hâline geldiği bu bahçeler, ülkenin doğayla kurduğu zarif ilişkiyi gözler önünde. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Nikos Oikonomou

Ziyaretçiler, rengârenk çiçek tarlaları arasında yürüyüş yaparken hem görsel bir şölenin tadını çıkarıyor hem de Hollanda'nın köklü çiçekçilik geleneğini yakından tanıma fırsatı buluyor. Özellikle lalenin sembol hâline geldiği bu bahçeler, ülkenin doğayla kurduğu zarif ilişkiyi gözler önünde.

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