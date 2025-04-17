Renklerin şöleni: Hollanda'nın lale bahçelerinde bir bahar masalı

Hollanda'nın Lisse kentinde yer alan Keukenhof bahçeleri, her yıl olduğu gibi bu bahar da adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Keukenhof, baharın gelişini kutlamak ve Hollanda'nın çiçekçilik mirasını yaşatmak için dünyanın dört bir yanından turistleri cezbetmeye devam ediyor.