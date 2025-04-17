Renklerin şöleni: Hollanda'nın lale bahçelerinde bir bahar masalı

Hollanda’nın Lisse kentindeki Keukenhof bahçelerinde yer alan geleneksel yel değirmeni, açan çiçeklerle birlikte kartpostallık görüntüler sundu.
Hollanda’nın Lisse kentindeki Keukenhof bahçelerinde yer alan geleneksel yel değirmeni, açan çiçeklerle birlikte kartpostallık görüntüler sundu.
Geleneksel yel değirmeninin gölgesinde açan laleler, sümbüller, nergisler ve zambaklar, kırsal manzarayı büyüleyici bir tabloya çevirdi.
Geleneksel yel değirmeninin gölgesinde açan laleler, sümbüller, nergisler ve zambaklar, kırsal manzarayı büyüleyici bir tabloya çevirdi.
Bahçelerdeki çiçeklerin oluşturduğu desenler ve kokular, ziyaretçilere doğayla baş başa eşsiz bir deneyim sunuyor.
Bahçelerdeki çiçeklerin oluşturduğu desenler ve kokular, ziyaretçilere doğayla baş başa eşsiz bir deneyim sunuyor.
Dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olarak kabul edilen Keukenhof, yalnızca Hollanda’nın değil, aynı zamanda Avrupa’nın da bahar mevsimindeki gözde turistik rotalarından biri.
Dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olarak kabul edilen Keukenhof, yalnızca Hollanda’nın değil, aynı zamanda Avrupa’nın da bahar mevsimindeki gözde turistik rotalarından biri.
Bahçeler, her yıl mart sonundan mayıs ortasına kadar milyonlarca turisti ağırlıyor.
Bahçeler, her yıl mart sonundan mayıs ortasına kadar milyonlarca turisti ağırlıyor.
Ziyaretçiler, rengârenk çiçek tarlaları arasında yürüyüş yaparken hem görsel bir şölenin tadını çıkarıyor hem de Hollanda'nın köklü çiçekçilik geleneğini yakından tanıma fırsatı buluyor. Özellikle lalenin sembol hâline geldiği bu bahçeler, ülkenin doğayla kurduğu zarif ilişkiyi gözler önünde.
Ziyaretçiler, rengârenk çiçek tarlaları arasında yürüyüş yaparken hem görsel bir şölenin tadını çıkarıyor hem de Hollanda'nın köklü çiçekçilik geleneğini yakından tanıma fırsatı buluyor. Özellikle lalenin sembol hâline geldiği bu bahçeler, ülkenin doğayla kurduğu zarif ilişkiyi gözler önünde.