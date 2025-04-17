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Karaman'ın yer altı cenneti: İncesu Mağarası büyülüyor
Karaman'ın yer altı cenneti: İncesu Mağarası büyülüyor
Sputnik Türkiye
Karaman'ın Taşkale köyü yakınlarında yer alan İncesu Mağarası, doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği eşsiz yapısıyla ziyaretçilerini kendine hayran... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, karaman, i̇ncesu, mağara
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, karaman, i̇ncesu, mağara

Karaman'ın yer altı cenneti: İncesu Mağarası büyülüyor

11:29 17.04.2025
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Karaman'ın Taşkale köyü yakınlarında yer alan İncesu Mağarası, doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği eşsiz yapısıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 1356 metre uzunluğa sahip olan mağara, Taşkale'nin 9 kilometre güneyinde, İncesu deresinin doğu yamaçlarında konumlanıyor.
© AA / İsmail Aslandağ

Karaman'a bağlı Taşkale köyünde bulunan İncesu Mağarası, oluşumu devam eden sarkıtlar, dikitler ve traverten havuzlarıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.

Karaman&#x27;a bağlı Taşkale köyünde bulunan İncesu Mağarası, oluşumu devam eden sarkıtlar, dikitler ve traverten havuzlarıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / İsmail Aslandağ

Karaman'a bağlı Taşkale köyünde bulunan İncesu Mağarası, oluşumu devam eden sarkıtlar, dikitler ve traverten havuzlarıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.

© AA / İsmail Aslandağ

Uzunluğu 1356 metre olan mağara, Taşkale'nin 9 kilometre güneyinde, İncesu deresinin doğu yamaçlarında yer alıyor.

Uzunluğu 1356 metre olan mağara, Taşkale&#x27;nin 9 kilometre güneyinde, İncesu deresinin doğu yamaçlarında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / İsmail Aslandağ

Uzunluğu 1356 metre olan mağara, Taşkale'nin 9 kilometre güneyinde, İncesu deresinin doğu yamaçlarında yer alıyor.

© AA / İsmail Aslandağ

Miyosen dönemine ait kireç taşları içerisinde gelişen bu doğal oluşum, biri diğerinin devamı niteliğinde olan iki mağaradan oluşuyor.

Miyosen dönemine ait kireç taşları içerisinde gelişen bu doğal oluşum, biri diğerinin devamı niteliğinde olan iki mağaradan oluşuyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / İsmail Aslandağ

Miyosen dönemine ait kireç taşları içerisinde gelişen bu doğal oluşum, biri diğerinin devamı niteliğinde olan iki mağaradan oluşuyor.

© AA / İsmail Aslandağ

Tamamen yatay bir yapıya sahip İncesu Mağarası, oluşumu hâlâ devam eden sarkıt, dikit ve traverten havuzlarıyla dikkat çekiyor.

Tamamen yatay bir yapıya sahip İncesu Mağarası, oluşumu hâlâ devam eden sarkıt, dikit ve traverten havuzlarıyla dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / İsmail Aslandağ

Tamamen yatay bir yapıya sahip İncesu Mağarası, oluşumu hâlâ devam eden sarkıt, dikit ve traverten havuzlarıyla dikkat çekiyor.

© AA / İsmail Aslandağ

Her adımda farklı bir doğa harikasına tanıklık eden ziyaretçiler, özellikle damlataş birikiminin yoğun olduğu alanlarda etkileyici manzaralarla karşılaşıyor.

Her adımda farklı bir doğa harikasına tanıklık eden ziyaretçiler, özellikle damlataş birikiminin yoğun olduğu alanlarda etkileyici manzaralarla karşılaşıyor. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / İsmail Aslandağ

Her adımda farklı bir doğa harikasına tanıklık eden ziyaretçiler, özellikle damlataş birikiminin yoğun olduğu alanlarda etkileyici manzaralarla karşılaşıyor.

© AA / İsmail Aslandağ

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri hâline gelen İncesu Mağarası, yılın dört mevsimi keşfetmek isteyenleri bekliyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri hâline gelen İncesu Mağarası, yılın dört mevsimi keşfetmek isteyenleri bekliyor. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / İsmail Aslandağ

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri hâline gelen İncesu Mağarası, yılın dört mevsimi keşfetmek isteyenleri bekliyor.

© AA / İsmail Aslandağ

Mağara, sadece görsel zenginliğiyle değil, aynı zamanda jeolojik yapısıyla da Türkiye’nin önemli yer altı değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Mağara, sadece görsel zenginliğiyle değil, aynı zamanda jeolojik yapısıyla da Türkiye’nin önemli yer altı değerlerinden biri olarak kabul ediliyor. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / İsmail Aslandağ

Mağara, sadece görsel zenginliğiyle değil, aynı zamanda jeolojik yapısıyla da Türkiye’nin önemli yer altı değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

© AA / İsmail Aslandağ

Doğanın yer altı harikası İncesu Mağarası

Doğanın yer altı harikası İncesu Mağarası - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / İsmail Aslandağ

Doğanın yer altı harikası İncesu Mağarası

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