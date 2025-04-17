Karaman'ın yer altı cenneti: İncesu Mağarası büyülüyor

Karaman'a bağlı Taşkale köyünde bulunan İncesu Mağarası, oluşumu devam eden sarkıtlar, dikitler ve traverten havuzlarıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.
Karaman'a bağlı Taşkale köyünde bulunan İncesu Mağarası, oluşumu devam eden sarkıtlar, dikitler ve traverten havuzlarıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.
Uzunluğu 1356 metre olan mağara, Taşkale'nin 9 kilometre güneyinde, İncesu deresinin doğu yamaçlarında yer alıyor.
Uzunluğu 1356 metre olan mağara, Taşkale'nin 9 kilometre güneyinde, İncesu deresinin doğu yamaçlarında yer alıyor.
Miyosen dönemine ait kireç taşları içerisinde gelişen bu doğal oluşum, biri diğerinin devamı niteliğinde olan iki mağaradan oluşuyor.
Miyosen dönemine ait kireç taşları içerisinde gelişen bu doğal oluşum, biri diğerinin devamı niteliğinde olan iki mağaradan oluşuyor.
Tamamen yatay bir yapıya sahip İncesu Mağarası, oluşumu hâlâ devam eden sarkıt, dikit ve traverten havuzlarıyla dikkat çekiyor.
Tamamen yatay bir yapıya sahip İncesu Mağarası, oluşumu hâlâ devam eden sarkıt, dikit ve traverten havuzlarıyla dikkat çekiyor.
Her adımda farklı bir doğa harikasına tanıklık eden ziyaretçiler, özellikle damlataş birikiminin yoğun olduğu alanlarda etkileyici manzaralarla karşılaşıyor.
Her adımda farklı bir doğa harikasına tanıklık eden ziyaretçiler, özellikle damlataş birikiminin yoğun olduğu alanlarda etkileyici manzaralarla karşılaşıyor.
Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri hâline gelen İncesu Mağarası, yılın dört mevsimi keşfetmek isteyenleri bekliyor.
Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri hâline gelen İncesu Mağarası, yılın dört mevsimi keşfetmek isteyenleri bekliyor.
Mağara, sadece görsel zenginliğiyle değil, aynı zamanda jeolojik yapısıyla da Türkiye’nin önemli yer altı değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Mağara, sadece görsel zenginliğiyle değil, aynı zamanda jeolojik yapısıyla da Türkiye’nin önemli yer altı değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Doğanın yer altı harikası İncesu Mağarası
Doğanın yer altı harikası İncesu Mağarası