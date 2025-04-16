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Putin: Rusya’nın uzay araştırmalarına yönelik planları tarihsel uzay gücü statüsüne uygun olmalı
Putin: Rusya’nın uzay araştırmalarına yönelik planları tarihsel uzay gücü statüsüne uygun olmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ederek uzay faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin bir... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
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Putin, Rusya'nın uzay araştırmalarına yönelik planlarının ülkenin gelişmiş uzay gücü statüsüne uygun olması gerektiğini belirterek, “Bugün, bu önemli alandaki planlarımız ülkemizin gelişmiş bir uzay gücü olarak tarihsel statüsüne uygun olmalı” dedi.Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:Putin, ayrıca Rusya'da uzay endüstrisinin geliştirilmesi için üniversitelere, tasarım bürolarına ve diğer kuruluşlara destek sağlanması talimatını verdi.
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vladimir putin, bauman moskova devlet teknik üniversitesi, toplantı, uzay, araştırma, yuri gagarin, rusya, uydu, endüstri
vladimir putin, bauman moskova devlet teknik üniversitesi, toplantı, uzay, araştırma, yuri gagarin, rusya, uydu, endüstri

Putin: Rusya’nın uzay araştırmalarına yönelik planları tarihsel uzay gücü statüsüne uygun olmalı

22:08 16.04.2025
© Sputnik / Kristina KormilitsinaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ederek uzay faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin bir toplantı düzenledi.
Putin, Rusya'nın uzay araştırmalarına yönelik planlarının ülkenin gelişmiş uzay gücü statüsüne uygun olması gerektiğini belirterek, “Bugün, bu önemli alandaki planlarımız ülkemizin gelişmiş bir uzay gücü olarak tarihsel statüsüne uygun olmalı” dedi.
Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Rus uzay öncüleri çıtayı yükseltti, Yuri Gagarin'in başarısının anısı tüm Rus nesillerini birleştiriyor.
Rusya'da uzay endüstrisi için en iyi personelleri yetiştirme geleneği gelişerek devam ediyor.
Uzay endüstrisi, ulusal kalkınmanın ve ülke ekonomisinin amiral gemisi olmalıdır
Rusya'nın uzay araştırmalarına yönelik planları, gelişmiş uzay gücü statüsüne uygun olmalı.
Uzay endüstrisinin geliştirilmesine yönelik yeni bir ulusal proje yakın zamanda onaylanacak.
Rusya'nın uzay nesneleri üzerinde çalışacak elektrikli jet motorları ve diğer sistemlerin oluşturulmasında niteliksel bir adım atması gerekiyor.
Ulusal uzay programı için istikrarlı finansman kaynaklarının belirlenmesi önemlidir.
Çoklu uydu takımyıldızları için platform çözümleri üzerinde çalışan üniversitelere, bilimsel kuruluşlara, tasarım bürolarına ve özel uzay şirketlerine destek sağlanmalı.
2030 yılına kadar uzay iletişim hizmetleri sektörünün kurulması gerekiyor
Putin, ayrıca Rusya'da uzay endüstrisinin geliştirilmesi için üniversitelere, tasarım bürolarına ve diğer kuruluşlara destek sağlanması talimatını verdi.
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