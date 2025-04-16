https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/putin-rusyanin-uzay-arastirmalarina-yonelik-planlari-tarihsel-uzay-gucu-statusune-uygun-olmali-1095447114.html

Putin: Rusya’nın uzay araştırmalarına yönelik planları tarihsel uzay gücü statüsüne uygun olmalı

Putin: Rusya’nın uzay araştırmalarına yönelik planları tarihsel uzay gücü statüsüne uygun olmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ederek uzay faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin bir... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T22:08+0300

2025-04-16T22:08+0300

2025-04-16T22:07+0300

dünya

vladimir putin

bauman moskova devlet teknik üniversitesi

toplantı

uzay

araştırma

yuri gagarin

rusya

uydu

endüstri

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Putin, Rusya'nın uzay araştırmalarına yönelik planlarının ülkenin gelişmiş uzay gücü statüsüne uygun olması gerektiğini belirterek, “Bugün, bu önemli alandaki planlarımız ülkemizin gelişmiş bir uzay gücü olarak tarihsel statüsüne uygun olmalı” dedi.Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:Putin, ayrıca Rusya'da uzay endüstrisinin geliştirilmesi için üniversitelere, tasarım bürolarına ve diğer kuruluşlara destek sağlanması talimatını verdi.

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, bauman moskova devlet teknik üniversitesi, toplantı, uzay, araştırma, yuri gagarin, rusya, uydu, endüstri