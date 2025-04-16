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İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum
Sputnik Türkiye
Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı basın açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'yargı süreciyle ilgili... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T14:55+0300
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İBB'ye yönelik davalarda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik değerlendirmede bulundu. Bahçeli'nin MHP sosyal medya hesabından 14 Nisan tarihli açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:"Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir."İmamoğlu bugünkü açıklamasında Bahçeli'nin "çalışma arkadaşlarımla birlikte maruz kaldığımız yargı süreciyle ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum" diyerek şu açıklamayı yaptı:"Sn. Bahçeli'nin açıklaması vesilesi ile şunu vurgulamak isterim; Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve adalet gibi ağır beka meseleleri vardır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/mhp-lideri-bahceli-imamogluyla-ilgili-mahkeme-surecleri-ivedilikle-karara-baglanmali-1095385608.html
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ekrem i̇mamoğlu, devlet bahçeli, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mhp
ekrem i̇mamoğlu, devlet bahçeli, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mhp

İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

14:55 16.04.2025 (güncellendi: 14:56 16.04.2025)
© Sputnikİmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Bahçeli 'Beşinci kol faaliyetleri yıkıcı kriz çağrısıdır' demişti: Beşinci kol nedir?
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Bahçeli 'Beşinci kol faaliyetleri yıkıcı kriz çağrısıdır' demişti: Beşinci kol nedir? - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı basın açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'yargı süreciyle ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum" dedi.
İBB'ye yönelik davalarda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik değerlendirmede bulundu. Bahçeli'nin MHP sosyal medya hesabından 14 Nisan tarihli açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
"Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir."
İmamoğlu bugünkü açıklamasında Bahçeli'nin "çalışma arkadaşlarımla birlikte maruz kaldığımız yargı süreciyle ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum" diyerek şu açıklamayı yaptı:
"Sn. Bahçeli'nin açıklaması vesilesi ile şunu vurgulamak isterim; Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve adalet gibi ağır beka meseleleri vardır."
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
POLİTİKA
MHP lideri Bahçeli: İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı
14 Nisan, 18:00
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