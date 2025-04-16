https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ii-dunya-savasini-sonlandiran-berlin-muharebesinin-80-yil-donumu-1095433885.html
II. Dünya Savaşı'nı sonlandıran Berlin Muharebesi'nin 80. yıl dönümü
II. Dünya Savaşı'nı sonlandıran Berlin Muharebesi'nin 80. yıl dönümü
Sputnik Türkiye
Bugün 80 yıl önce II. Dünya Savaşı'nın son ve en kanlı muharebelerinden biri olan Berlin Muharebesi başladı. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T13:37+0300
2025-04-16T13:37+0300
2025-04-16T13:37+0300
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nazi almanyası
i̇kinci dünya savaşı
büyük anavatan savaşı
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8 Mayıs 1945'e kadar süren muharebe, amansız çatışmaların ardından Sovyetler Birliği'nin zaferiyle sonuçlandı. Başkent Berlin'in enkazı altında verilen bu zorlu mücadele, Nazi Almanyası'nın sonunu getirirken, Avrupa kıtasında yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Berlin Muharebesi'nin kronolojisi, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, sscb, sovyetler birliği, nazi almanyası, i̇kinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, rusya, berlin, avrupa, инфографика
i̇nfografi̇k, sscb, sovyetler birliği, nazi almanyası, i̇kinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, rusya, berlin, avrupa, инфографика
II. Dünya Savaşı'nı sonlandıran Berlin Muharebesi'nin 80. yıl dönümü
Bugün 80 yıl önce II. Dünya Savaşı'nın son ve en kanlı muharebelerinden biri olan Berlin Muharebesi başladı.
8 Mayıs 1945'e kadar süren muharebe, amansız çatışmaların ardından Sovyetler Birliği'nin zaferiyle sonuçlandı. Başkent Berlin'in enkazı altında verilen bu zorlu mücadele, Nazi Almanyası'nın sonunu getirirken, Avrupa kıtasında yeni bir dönemin başlamasına neden oldu.
Berlin Muharebesi'nin kronolojisi, Sputnik'in infografiğinde.