https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ii-dunya-savasini-sonlandiran-berlin-muharebesinin-80-yil-donumu-1095433885.html

II. Dünya Savaşı'nı sonlandıran Berlin Muharebesi'nin 80. yıl dönümü

II. Dünya Savaşı'nı sonlandıran Berlin Muharebesi'nin 80. yıl dönümü

Sputnik Türkiye

Bugün 80 yıl önce II. Dünya Savaşı'nın son ve en kanlı muharebelerinden biri olan Berlin Muharebesi başladı. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T13:37+0300

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sovyetler birliği

nazi almanyası

i̇kinci dünya savaşı

büyük anavatan savaşı

rusya

berlin

avrupa

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8 Mayıs 1945'e kadar süren muharebe, amansız çatışmaların ardından Sovyetler Birliği'nin zaferiyle sonuçlandı. Başkent Berlin'in enkazı altında verilen bu zorlu mücadele, Nazi Almanyası'nın sonunu getirirken, Avrupa kıtasında yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Berlin Muharebesi'nin kronolojisi, Sputnik'in infografiğinde.

sscb

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i̇nfografi̇k, sscb, sovyetler birliği, nazi almanyası, i̇kinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, rusya, berlin, avrupa, инфографика